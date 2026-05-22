SUV 7 chỗ hybrid giá 463 triệu đồng mạnh 360 mã lực, công nghệ vượt tầm sánh ngang Ford Everest, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios khuấy đảo thị trường
GĐXH - SUV 7 chỗ hybrid gây chú ý khi sở hữu công suất lên tới 360 mã lực nhưng giá bán chỉ từ khoảng 463 triệu đồng, sẵn sàng ‘cạnh tranh sòng phẳng’ với Ford Everest.
Với cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ linh hoạt, Chery Fulwin T9 được xem là đối thủ đáng chú ý trong nhóm SUV gia đình cỡ C và cỡ D. Nếu xuất hiện tại Đông Nam Á trong tương lai, mẫu xe này hoàn toàn có thể tạo áp lực lớn lên Ford Everest nhờ giá bán dễ tiếp cận cùng hệ truyền động hybrid sạc điện đang ngày càng được quan tâm.
Ngoại hình của Fulwin T9 mang phong cách đặc trưng của xe năng lượng mới với lưới tản nhiệt khép kín không viền cùng logo Fulwin mới ở trung tâm đầu xe. Cụm đèn LED tự động xuất hiện tiêu chuẩn trên toàn bộ phiên bản, đi kèm đèn báo rẽ động và hiệu ứng ánh sáng chào mừng hiện đại.
Thiết kế phần đầu xe tạo cảm giác công nghệ và hiện đại hơn đáng kể so với nhiều mẫu SUV phổ thông hiện nay, bao gồm cả Ford Everest. Trong khi đó, thân xe sử dụng nhiều đường gân nổi mạnh mẽ kéo dài từ trước ra sau nhằm tăng cảm giác thể thao. Chery cũng trang bị tay nắm cửa ẩn cùng bộ mâm hợp kim 18, 19 hoặc 20 inch tùy phiên bản.
Phía sau xe nổi bật với cụm đèn hậu LED nối liền toàn chiều rộng cùng dòng chữ FULWIN đặt ở trung tâm. Thiết kế này đang trở thành xu hướng phổ biến trên nhiều mẫu SUV điện và hybrid mới tại Trung Quốc.
Khoang nội thất là điểm gây ấn tượng mạnh trên Fulwin T9. Xe sử dụng tông màu nâu óc chó chủ đạo kết hợp bảng điều khiển 3D Mask và hệ thống đèn viền đa sắc. Khách hàng có thể lựa chọn cấu hình 5 chỗ hoặc 7 chỗ tùy nhu cầu sử dụng gia đình.
Ở các phiên bản cao cấp, mẫu SUV PHEV này được trang bị hàng ghế thứ ba chỉnh điện, ghế massage 10 điểm, chức năng sưởi và làm mát ghế cùng loa tích hợp trên tựa đầu. Đây là những trang bị hiếm gặp trong tầm giá phổ thông nếu so với Ford Everest hay nhiều SUV Nhật Bản cùng phân khúc.
Toàn bộ phiên bản Fulwin T9 đều sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2.5K. Hệ thống sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155 cùng nền tảng đám mây Lion hỗ trợ điều khiển giọng nói, cập nhật phần mềm FOTA và kết nối điện thoại thông minh.
Khả năng hỗ trợ lái trên Fulwin T9 cũng được Chery đầu tư mạnh. Xe có nhiều tính năng an toàn như kiểm soát hành trình thích ứng ACC, cảnh báo va chạm trước FCW, phanh khẩn cấp tự động AEB và cảnh báo lệch làn LDW.
Riêng phiên bản cao cấp nhất còn được trang bị hệ thống lái thông minh Falcon với khả năng hỗ trợ lái nâng cao như dẫn đường cao tốc HNOA, chuyển làn bằng cần gạt, đỗ xe tự động và đỗ xe điều khiển từ xa.
Điểm đáng chú ý nhất của Chery Fulwin T9 nằm ở hệ thống truyền động plug-in hybrid. Xe sử dụng động cơ hybrid Acteco 1.5TGDI thế hệ thứ 5 kết hợp hệ thống DHT cùng mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu, tạo ra tổng công suất lên tới 360 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm.
Thông số này vượt trội đáng kể nếu đặt cạnh Ford Everest hiện hành. Xe sử dụng pin lithium sắt photphat Rhino H với phạm vi hoạt động thuần điện lên tới 220 km. Khi kết hợp cả động cơ xăng và pin điện, tổng quãng đường di chuyển theo công bố của hãng vượt hơn 1.800 km.
Ngoài ra, Fulwin T9 còn hỗ trợ sạc nhanh DC cho phép sạc từ 30-80% pin chỉ trong khoảng 15 phút. Xe cũng có chức năng cấp điện ngoài công suất 6,6 kW phục vụ các hoạt động dã ngoại và cắm trại ngoài trời.
Với cấu hình 7 chỗ, công nghệ hiện đại cùng hệ thống truyền động PHEV mạnh mẽ, Chery Fulwin T9 đang cho thấy tham vọng cạnh tranh trực tiếp với Ford Everest và nhiều mẫu SUV gia đình phổ thông trong tương lai.
Giá SUV 7 chỗ Chery Fulwin T9
Tại Trung Quốc, Chery Fulwin T9 Long Range Edition 2026 có giá dao động từ 119.900 - 139.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 463 - 541 triệu đồng. Mức giá này rẻ gấp nhiều lần Ford Everest đang được bán tại Việt Nam.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
