Giá vàng hôm nay 23/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh theo chiều giá thế giới
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn BTMC, Doji tăng theo thế giới.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00 ngày 23/9, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,6-134,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1.000.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132,6-134,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1.000.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132-134,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1.000.000 đồng/lượng 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,6 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00 ngày 23/9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,4-131,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,8-131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1.000.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,4-131,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1.100.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.
Kết phiên giao dịch 22/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 131,6-133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt cuối tuần qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 127,3-130 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức đóng cửa tuần qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 127,5-130,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 23h15 ngày 22/9 ở ngưỡng 3.736,5 USD/ounce, tăng 52,5 USD/ounce.
Lúc 20h (ngày 22/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.681 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.679 USD/ounce.
Giá vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong phiên mở cửa đầu tuần, sau khi dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng đạt mức cao nhất trong 3 năm. Giới đầu tư đặt cược rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ còn tiếp diễn.
Trong phiên, giá vàng giao ngay có thời điểm vượt 3.720 USD/ounce, nối dài chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp, được thúc đẩy bởi quyết định hạ lãi suất của Fed và tín hiệu tiếp tục nới lỏng chính sách đến cuối năm.
