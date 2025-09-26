Giá vàng hôm nay 26/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới giảm?

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm theo giá thế giới.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 26/9 đồng loạt giảm.





Tính đến 9h20, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h20, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Chốt phiên giao dịch 25/9, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 132,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 128,3-131 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức đóng cửa hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h20, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 3.737,2 USD/ounce, giảm 3 USD so với một ngày trước.

Giá vàng thế giới hôm nay có xu hướng đi lên. Lúc 9h25' hôm nay (ngày 26/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.738,6 USD/ounce, tăng 13,6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 26/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 120,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h ngày 25/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.725 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.769 USD/ounce.