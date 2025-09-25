Mới nhất
Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm

Thứ năm, 14:03 25/09/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm theo giá thế giới.

Giá vàng hôm nay 25 / 9: Vàng SJC , vàng nhẫn giảm mạnh theo giá thế giới - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 24/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh tăng giảm trái chiều sau khi lên ngưỡng vào chiều qua.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 25 / 9: Vàng SJC , vàng nhẫn giảm mạnh theo giá thế giới - Ảnh 2.

Giá vàng suy giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,9-131,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý “lướt sóng”, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h00, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 3.734,2 USD/ounce, giảm 20,9 USD so với một ngày trước.

Giá vàng thế giới hôm nay giảm khá mạnh. Lúc 8h36' hôm nay (ngày 25/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.743 USD/ounce, giảm 25 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 25/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 120,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h ngày 24/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.768 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.802 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 24/9 cao hơn khoảng 43,5% (tương đương tăng 1.143 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 120,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn 14,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 24/9.

K.N (th)
Top