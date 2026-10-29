Giá vàng hôm nay 29/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ra sao?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bán ra ở mức 142,7 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 137,4-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 5,3 triệu đồng/lượng.

So với 1 tháng trước, giá vàng miếng tiếp tục sụt giảm. Nếu mua vàng miếng vào phiên giao dịch ngày 29.9 và bán ra vào hôm nay, người mua tại SJC sẽ lỗ 1,8 triệu đồng/lượng, tại DOJI lỗ 1,3 triệu đồng/lượng, trong khi đó, người mua tại Phú Quý lỗ 2,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, nếu mua vào phiên giao dịch ngày 29.9 và bán ra vào hôm nay, người mua tại SJC sẽ lỗ 5,5 triệu đồng/lượng, tại DOJI lỗ 4,7 triệu đồng/lượng, trong khi đó, người mua tại Phú Quý lỗ 3,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu hôm nay gần như đứng im so với chốt phiên hôm qua.

Trong nước, phiên giao dịch ngày 28/10 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 28/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 28/10, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 137,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay thế giới

Tính đến 9h05, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 4.060 USD/ounce, giảm 6,8 USD/ounce trong phiên.

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 7h11 ngày 29/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 4.044,4 USD/ounce (mua vào) và 4.046,4 USD/ounce (bán ra), giảm 22,2 USD/ounce, tương đương 0,55% so với mức tham chiếu.

Trong phiên giao dịch trước đó, giá vàng thế giới biến động mạnh, có thời điểm tăng lên 4.083 USD/ounce nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều. Mức thấp nhất ghi nhận trong phiên là 4.024 USD/ounce, tương ứng biên độ dao động lên tới 59 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 28/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.050 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.067 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 6,6%, tương ứng giảm 285 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 125,8 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn 16,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 28/10.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 28/10 giảm 13 USD (-0,3%) xuống 4.050 USD/ounce, sau một phiên hồi phục mạnh trước đó.