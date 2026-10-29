Xe máy điện giá 7,4 triệu đồng thiết kế nhỏ gọn đi 50km/lần sạc sẽ bán ở Việt Nam?

Xe máy điện thiết kế nhỏ gọn đi 50km/lần sạc

Xe điện của thương hiệu Chery xuất hiện với thiết kế nhỏ gọn

Sau khi mở rộng hoạt động sản xuất ô tô tại nhiều thị trường, tập đoàn Chery của Trung Quốc tiếp tục gây chú ý với kế hoạch tham gia lĩnh vực xe hai bánh chạy điện. Một mẫu xe máy điện Chery vừa xuất hiện trong danh mục sản phẩm của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), cho thấy bước đi mới của hãng trong phân khúc phương tiện di chuyển đô thị.

Đáng chú ý, Chery cũng là tập đoàn đứng sau thương hiệu Omoda & Jaecoo, hiện đang triển khai dự án nhà máy sản xuất ô tô tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc Chery phát triển xe máy điện tại Trung Quốc không đồng nghĩa mẫu xe này sẽ được sản xuất hoặc phân phối tại thị trường Việt Nam.

Xe dự định bán với giá hơn 7 triệu đồng.

Theo hồ sơ được công bố trong danh mục sản phẩm mới của MIIT, mẫu xe điện của Chery sở hữu kiểu dáng tay ga nhỏ gọn với thiết kế sàn để chân thấp, phù hợp nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Ngoại hình xe có nhiều nét tương đồng với Yamaha Vino, dòng xe nổi bật bởi những đường nét bo tròn, phong cách cổ điển và kích thước gọn gàng.

Thay vì sử dụng động cơ đặt giữa thân xe, mẫu xe mới của Chery được trang bị động cơ điện tích hợp tại trục bánh sau. Đây là cấu hình khá phổ biến trên các dòng xe điện giá rẻ tại Trung Quốc nhờ kết cấu đơn giản và khả năng tối ưu chi phí sản xuất.

Phân khúc mà Chery đang hướng đến không hoàn toàn mới. Trong nhiều năm qua, thị trường Trung Quốc đã xuất hiện nhiều mẫu xe điện có kiểu dáng tương tự những dòng xe tay ga quen thuộc của Nhật Bản và châu Âu.

Giá xe máy điện Chery

Các nhà sản xuất thường sử dụng chung linh kiện, bộ khung và những chi tiết ngoại thất để giảm giá thành. Một số sản phẩm còn sử dụng ắc quy chì thay cho các loại pin lithium có chi phí cao hơn.

Đáng chú ý, những mẫu xe điện có thiết kế và cấu hình tương tự đang được bán trên các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc với giá khoảng 2.000 nhân dân tệ, tương đương 7,4–7,8 triệu đồng tùy tỷ giá quy đổi.

Ở mức giá này, xe thường có dung lượng bộ lưu trữ điện dưới 2 kWh và phạm vi di chuyển khoảng 50 km hoặc thấp hơn sau mỗi lần sạc đầy.

Tuy nhiên, cần lưu ý đây là mức giá và thông số tham khảo của những sản phẩm cùng phân khúc, không phải thông số chính thức của mẫu xe Chery vừa xuất hiện trong hồ sơ đăng ký. Hiện Chery chưa công bố giá bán, dung lượng pin và phạm vi hoạt động cụ thể của sản phẩm mới.

Với thiết kế đơn giản và động cơ đặt tại bánh sau, mẫu xe được kỳ vọng hướng đến nhóm khách hàng cần phương tiện đi lại cơ bản, không đặt nặng yêu cầu về tốc độ hay trang bị công nghệ.

Nếu được thương mại hóa, khả năng cạnh tranh của sản phẩm sẽ phụ thuộc vào giá bán thực tế, chất lượng pin, độ bền động cơ và dịch vụ hậu mãi.

Một yếu tố khiến thông tin Chery tham gia thị trường xe máy điện nhận được sự quan tâm tại Việt Nam là hoạt động đầu tư sản xuất của tập đoàn này.

Thông qua liên doanh giữa Chery và Tập đoàn Geleximco, thương hiệu Omoda & Jaecoo đã khởi công dự án nhà máy sản xuất ô tô tại tỉnh Hưng Yên vào tháng 10/2025.

Tuy nhiên, dự án tại Hưng Yên được công bố là nhà máy sản xuất ô tô, không phải cơ sở sản xuất xe máy điện. Đến nay, chưa có thông tin chính thức cho thấy Chery sẽ đưa mẫu xe điện giá rẻ vừa đăng ký tại Trung Quốc về Việt Nam hoặc bổ sung dây chuyền sản xuất xe hai bánh tại nhà máy này.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.