Xuất hiện ô tô điện công suất 195 mã lực, phạm vi hoạt động 555km, giá 304 triệu đồng

Ô tô điện giá siêu rẻ về Việt Nam, rẻ chỉ ngang Honda SH liệu có dễ cạnh tranh? GĐXH - Ô tô điện giá rẻ tại Việt Nam có thể đón thêm những lựa chọn mới khi TMT Motors lên kế hoạch giới thiệu loạt phương tiện điện với mức giá khởi điểm chỉ 123 triệu đồng.

Ô tô điện công suất 195 mã lực, phạm vi hoạt động 555km

Volkswagen Jetta M6 2027.





Theo Tạp chí Người quan sát, Liên doanh FAW-Volkswagenvừa trình làng xe sedan Jetta M6 2027 tại Trung Quốc.

Về khả năng vận hành, Volkswagen Jetta M6 sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu trước, với hai mức công suất tùy phiên bản. Cấu hình tiêu chuẩn cho công suất tối đa 152 mã lực, và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Trong khi đó, phiên bản sử dụng mô-tơ mạnh hơn đạt công suất 195 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Nhờ sự khác biệt về hệ truyền động, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của phiên bản công suất cao là 6,8 giây, còn phiên bản cơ bản cần 8,3 giây.

Xe sử dụng bộ pin lithium sắt photphat (LFP) do CALB cung cấp, với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu được công bố là 10,5 kWh/100 km. Hệ thống sạc nhanh cho phép pin tăng dung lượng từ 30% lên 80% trong khoảng 25 phút, giúp rút ngắn thời gian chờ khi cần bổ sung năng lượng trên những hành trình dài.

Jetta M6 được phát triển bởi đội ngũ hợp tác Trung Quốc - Đức, áp dụng ngôn ngữ tạo hình mang tên thẩm mỹ tre. Mẫu sedan điện sở hữu kiểu dáng hiện đại, các đường nét thân xe hướng đến hiệu quả khí động học và tổng cộng 17 cải tiến nhằm giảm lực cản không khí. Theo thông tin được công bố, hệ số cản gió của xe chỉ ở mức 0,208, một thông số đáng chú ý đối với mẫu sedan điện trong phân khúc giá này.

Jetta M6 còn được trang bị các hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS.

Kích thước tổng thể của Jetta M6 2027 gồm chiều dài 4.806 mm, chiều rộng 1.868 mm, chiều cao 1.500 mm và chiều dài cơ sở 2.820 mm. Xe có sáu lựa chọn màu sơn ngoại thất cùng hai tùy chọn mâm hợp kim 17 inch hoặc 18 inch, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Khoang nội thất là một trong những điểm nhấn trên Volkswagen Jetta M6 khi xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2,5K. Hệ thống Yuexing Smart Cockpit 2.0 tích hợp nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo như Doubao, DeepSeek và Qwen, hỗ trợ tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên và lập kế hoạch hành trình dựa trên AI.

Bên cạnh đó, xe tương thích với các giải pháp kết nối điện thoại thông minh HiCar, CarLink và Apple CarPlay, giúp người dùng thuận tiện truy cập ứng dụng, bản đồ và các chức năng giải trí ngay trên màn hình trung tâm. Việc tích hợp những công nghệ này cho thấy Volkswagen Jetta M6 được định hướng trở thành mẫu sedan điện chú trọng trải nghiệm số bên cạnh khả năng vận hành.

Đáng chú ý, Jetta M6 còn được trang bị các hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS. Hệ thống sử dụng chip Horizon Robotics Journey 6M kết hợp mô hình thế giới GAIA 2.0, hỗ trợ các chức năng dẫn đường có hỗ trợ lái NOA trên đường cao tốc và trong đô thị, cùng khả năng đỗ xe tự động. Các công nghệ này được thiết kế để hỗ trợ người lái trong quá trình di chuyển và thao tác đỗ xe, tuy nhiên không đồng nghĩa với khả năng tự lái hoàn toàn; người điều khiển vẫn cần theo dõi tình hình giao thông và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Giá ô tô điện Jetta M6

Theo Tạp chí Tri thức và Cuộc sống, Jetta M6 được phát triển trên nền tảng kiến trúc xe điện Jiesi của hãng. Mẫu xe sedan này có 3 phiên bản gồm 465 Pro, 555 Max và 555 Ultra. Giá bán tương ứng của các phiên bản lần lượt là 79.800 Nhân dân tệ (309,10 triệu đồng), 89.800 Nhân dân tệ (347,84 triệu đồng) và 99.800 Nhân dân tệ (386,57 triệu đồng). Phiên bản 465 Pro có phạm vi hoạt động 465 km theo tiêu chuẩn CLTC, trong khi hai phiên bản 555 Max và 555 Ultra đạt tối đa 555 km.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.