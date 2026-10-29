Tỷ giá USD hôm nay 29/10: USD chợ đen chững giá, người mua đô cần lưu ý những gì?

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm 0,16%, hiện ở mức 102,16 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR tăng 0,32%, lên mức 1,116 USD, đồng USD giảm 0,04% so với đồng yên Nhật, xuống còn 157,87 yên. Đồng bảng Anh tăng 0,12% so với đồng USD, lên mức 1,3323 USD. Thị trường đang chờ quyết định lãi suất của ECB và BOJ, dự kiến công bố lần lượt vào thứ Năm và thứ Sáu, với khả năng cả hai giữ nguyên lãi suất. Đồng đô la New Zealand giảm mạnh, có thời điểm mất 1,74%, xuống 0,5583 USD, sau khi ngân hàng trung ương nước này bất ngờ giữ nguyên lãi suất ở mức 2,75%. Ngược lại, đồng đô la Canada tăng 0,37%, lên 1,4 CAD/USD, sau khi ngân hàng trung ương nước này tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xuống vùng 102,16 điểm. USD ngân hàng có xu hướng tăng nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR biến động trái chiều

Đồng USD giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi Fed giữ nguyên lãi suất đúng như dự báo. Thị trường tiếp tục theo dõi phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh và đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức gần 85%.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 29/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.631 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.400 đồng mua vào và 26.862 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 29/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 29/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 29/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 29/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 29/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 29/10/2026.

Tỷ giá USD có xu hướng tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,630-26,040 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.591-26.036 đồng/USD, đã giảm 93 đồng chiều mua vào và tăng 2 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,665-26,045 đồng/USD, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 29/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 09h39 không thay đổi với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.993 đồng và bán ra là 26.093 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 29/10, biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,054.53-29,534.36 đồng/EUR, đã tăng 52 đồng chiều mua vào và tăng 55 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.272-29.582 đồng/EUR, đã tăng tăng 307 đồng chiều mua vào và giảm 103 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,241-29,605 đồng/EUR, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá Euro hôm nay 29/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát lúc 09h44 phút hiện đang được mua vào là 28.666 đồng và bán ra là 28.786 đồng, không thay đổi so với thời điểm ghi nhận ngày hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.60-168.46 đồng/yen, tăng không đáng kể so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm so với phiên trước đó, ở vùng 158,91-168,91 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.26-169.23 đồng, đi ngang so với phiên hôm qua.

Người có nhu cầu mua USD, cần lưu ý những gì?

Ngày 29/10, đồng USD giảm nhẹ. Tại thị trường trong nước, giá USD chưa biến động mạnh, khối ngân hàng giá USD có xu hướng tăng, trong khi đó thị trường tự do vẫn chững giá.

Diễn biến trên cho thấy, tỷ giá USD/VND còn chịu ảnh hưởng từ cung, cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Biến động của USD quốc tế không đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ tăng hoặc giảm tương ứng. Thị trường lúc này đòi hỏi người mua thận trọng, tránh chạy theo biến động của đồng bạc xanh.

Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, nên xác định rõ số tiền và thời điểm sử dụng. Nếu chưa cần mua ngay toàn bộ, có thể chia thành nhiều đợt để giảm rủi ro tỷ giá. Đồng thời, nên so sánh giá bán USD giữa các ngân hàng để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Đối với nhà đầu tư mua USD kiếm lời, cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Nếu mua ở mức giá cao nhưng tỷ giá trong nước không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giá mua, bán.