Giá vàng hôm nay 29/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng giảm ra sao?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC đảo chiều tăng 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức mở cửa hôm nay vào lúc 8h30

Lúc 10h03', giá vàng miếng SJC đảo chiều tăng 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức mở cửa hôm nay vào lúc 8h30, lên mức 138,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 500.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức niêm yết đầu phiên, giao dịch ở mức 138-141 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (29/9), vào lúc 8h29', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 137,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 1,4 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều giao dịch so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji đầu giờ sáng nay cũng giảm 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 138,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn trơn đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 138,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng rẻ hơn 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với cuối phiên hôm trước.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,4-142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 138,9-141,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng 29/9 ghi nhận hồi phục nhẹ sau nhịp giảm sâu trước đó, giao dịch quanh ngưỡng 4.123-4.125 USD/ounce.

Lúc 7h ngày 29/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên Kitco được niêm yết ở mức 4.123,2 USD/ounce ở chiều mua vào và 4.125,2 USD/ounce ở chiều bán ra.

Giá vàng thế giới sáng 29/9 giảm rất mạnh, mất gần 4% chỉ trong một phiên. Kim loại quý có thời điểm rơi xuống 4.110 USD/ounce, thấp hơn hơn 170 USD so với mức tham chiếu trước đó.

Lúc 4h14 ngày 29/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên Kitco được niêm yết ở mức 4.114,1 USD/ounce (mua vào) và 4.116,1 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu, giá vàng giảm tới 170,1 USD/ounce, tương đương 3,97%. Đây là mức giảm rất mạnh sau giai đoạn giá kim loại quý đứng ở vùng cao.

Lúc 21h30 ngày 28/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.135 USD/ounce, giảm 151 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.181 USD/ounce.