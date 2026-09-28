Trải nghiệm xe máy điện giá 19,5 triệu đồng tốc độ 40 km/h và đi tới 73 km/lần sạc

Trải nghiệm xe máy điện giá 29,9 triệu đồng cốp dung tích 50 lít, chạy 200km/lần sạc, tăng tốc 3 giây GĐXH - Xe máy điện giá chỉ từ 29,9 triệu đồng, cốp dung tích 50 lít và phạm vi hoạt động công bố 200km/lần sạc - phù hợp dành cho dân shipper.

Xe máy điện tốc độ 40 km/h và đi tới 73 km/lần sạc

Xe máy điện Yadea Omee H+





Theo Đời sống và Pháp luật, Yadea Omee H+ có kích thước tổng thể 1.750 x 690 x 1.070 mm, khá gọn nếu đặt cạnh nhiều mẫu xe máy điện có kiểu dáng tương đương xe tay ga.

Chiều cao yên ở mức 760 mm, trong khi trọng lượng xe được công bố là 86 kg.

Chiều cao yên ở mức 760 mm, trong khi trọng lượng xe được công bố là 86 kg. Cấu hình này giúp Omee H+ hướng nhiều tới khả năng xoay trở trong khu vực đô thị, trường học hoặc những tuyến đường có mật độ phương tiện cao.

Xe sử dụng bộ bánh 12 inch kết hợp vành thép đúc. Hệ thống phanh tang trống được trang bị ở cả bánh trước và bánh sau. Đây là cấu hình khá cơ bản. Omee H+ không sử dụng phanh đĩa hay ABS như các mẫu xe điện ở phân khúc cao hơn, đổi lại kết cấu phanh tang trống đơn giản và phù hợp với một mẫu xe có tốc độ tối đa chỉ 40 km/h.

Hệ thống treo gồm phuộc dầu phía trước và lò xo trụ kết hợp giảm chấn thủy lực phía sau, cấu hình quen thuộc trên các mẫu xe điện phổ thông. Đi kèm xe còn có gương chiếu hậu, bộ sạc và hệ thống chống trộm.

Hệ truyền động là một điểm cần phân biệt rõ khi nói về Yadea Omee H+. Xe có động cơ với công suất định mức 400W, trong khi công suất tối đa có thể đạt 1.220W.

Do đó, không nên hiểu Omee H+ là một mẫu xe điện sử dụng động cơ 1.220 W liên tục. Công suất 400 W mới là mức định mức, còn 1.220 W phản ánh khả năng đạt công suất cao nhất trong những điều kiện vận hành nhất định.

Thông số này cho thấy Omee H+ không hướng tới nhóm khách hàng cần một phương tiện điện để thường xuyên di chuyển ở tốc độ cao. Thay vào đó, xe phù hợp hơn với những hành trình ngắn như đi học, đi làm gần nhà hoặc di chuyển trong khu dân cư.

Đổi lại, mức công suất không quá lớn có thể góp phần kéo dài phạm vi sử dụng từ bộ ắc quy dung lượng tương đối hạn chế.

Yadea Omee H+ sử dụng bộ ắc quy chì 48V - 22Ah, thay vì pin lithium-ion thường thấy trên những dòng xe điện mới có giá cao hơn.

Đi tới 73 km nhưng phụ thuộc tốc độ vận hành

Theo thông số công bố, quãng đường xe có thể di chuyển sau một lần sạc phụ thuộc đáng kể vào tốc độ. Khi duy trì vận tốc khoảng 35 km/h, phạm vi hoạt động đạt khoảng 61 km/lần sạc. Nếu giảm tốc độ xuống khoảng 30 km/h, con số có thể tăng lên tới 73 km/lần sạc.

Như vậy, mức 73 km không phải phạm vi mà xe mặc định đạt được trong mọi điều kiện. Đây là kết quả gắn với điều kiện vận hành cụ thể ở tốc độ 30 km/h.

Thực tế sử dụng còn có thể thay đổi tùy tải trọng, số lần tăng giảm tốc, địa hình, nhiệt độ, áp suất lốp, tình trạng ắc quy và mật độ giao thông.

Đặc biệt, với ắc quy chì, dung lượng lưu trữ năng lượng có thể suy giảm theo thời gian và số chu kỳ sạc. Người dùng vì vậy cần tính đến khả năng phạm vi hoạt động giảm dần sau một thời gian sử dụng.





Thời gian để sạc đầy bộ ắc quy của Omee H+ được công bố khoảng 7-8 giờ.

Thời gian để sạc đầy bộ ắc quy của Omee H+ được công bố khoảng 7-8 giờ. Bộ sạc có chức năng tự động ngắt khi hoàn thành quá trình nạp.

Nếu trung bình mỗi ngày di chuyển khoảng 15-20 km, phạm vi 61-73 km về lý thuyết có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trong vài ngày. Tuy nhiên, với đặc tính của ắc quy chì, việc chủ động sạc theo khuyến nghị của nhà sản xuất vẫn cần thiết để duy trì tuổi thọ bộ nguồn.

Giá xe máy điện Yadea Omee H+

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, mẫu xe có giá tham khảo 19,49 triệu đồng, sử dụng động cơ điện với công suất định mức 400 W và công suất tối đa 1.220 W. Nguồn năng lượng đến từ bộ ắc quy chì 48V - 22Ah, cho phạm vi hoạt động công bố từ 61 đến 73 km tùy điều kiện vận hành.

Tốc độ tối đa của xe ở mức 40 km/h, thấp hơn đáng kể các dòng xe máy điện hiệu năng cao hiện nay nhưng phù hợp hơn với mục đích di chuyển quãng ngắn.

Ở mức giá 19,49 triệu đồng, Yadea Omee H+ nằm trong nhóm xe điện phổ thông và không chạy theo cuộc đua công suất hay tốc độ.

Với nhu cầu chủ yếu là đi học, đi làm gần hoặc di chuyển trong đô thị, cấu hình của Omee H+ vẫn có thể đáp ứng tương đối đầy đủ. Quan trọng hơn, người mua nên dựa vào mức 61 km ở tốc độ 35 km/h như một mốc tham khảo thực dụng hơn, thay vì mặc định xe luôn đạt phạm vi tối đa 73 km sau mỗi lần sạc.

Ở khoảng giá dưới 20 triệu đồng, xe máy điện Yadea Omee H+ là một trong những lựa chọn hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị, đặc biệt với học sinh, sinh viên hoặc người dùng không yêu cầu tốc độ quá cao.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.







