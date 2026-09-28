Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay 27/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ có giảm? GĐXH - Giá vàng SJC hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, bán ra ở mức 144,4 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm nhẹ phiên cuối tuần.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,4-143,4 triệu đồng/lượng

Vào lúc 9h31', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,4-143,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 139,9-142,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 1 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều giao dịch so với kết tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu phiên hôm nay cũng được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, xuống mức 140,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng được niêm yết ở mức 140,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt tuần qua.

Ở phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 141,2-145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn DOJI không thay đổi ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 7h09 ngày 28/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.256,7 USD/ounce mua vào và 4.258,7 USD/ounce bán ra, giảm 27,5 USD/ounce, tương đương 0,64%.

Giá vàng thế giới tuần qua giảm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh và thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất, trong khi lạm phát vẫn dai dẳng.