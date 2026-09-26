MPV giảm giá mạnh, có mẫu xuống dưới 490 triệu đồng, Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross rẻ hiếm có

MPV giảm giá mạnh

Theo Tạp chí điện tử Arttimes, thời điểm hiện tại cuộc đua giảm giá trong phân khúc MPV cỡ nhỏ trở nên sôi động với một loạt mẫu xe được giảm giá lên tới khoảng 100 triệu đồng.

MPV MG G50 MT

MG G50

MG G50 là mẫu MPV phổ thông của Tập đoàn Công nghiệp Ô tô Thượng Hải (Trung Quốc), chính thức phân phối tại Việt Nam từ tháng 3/2025. MG G50 MT là phiên bản tiêu chuẩn, có giá niêm yết 559 triệu đồng. Trong tháng 9/2026 giá bán mẫu xe này tại các đại lý giảm còn 445 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua xe còn được tặng voucher 50 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về 395 triệu đồng cho xe sản xuất năm 2025.

MG G50 MT có kích thước dài 4.825mm, rộng 1.825 mm, cao 1.778 mm, chiều dài cơ sở 2.800mm, khoảng sáng gầm xe 135mm.

Theo MG Việt Nam, xe có cấu hình 7 chỗ ngồi, ghế chất liệu nỉ, bảng đồng hồ cơ, vô lăng bọc nhựa; không có màn hình giải trí, thay vào đó là radio kết hợp với hệ thống âm thanh 4 loa; không kết nối Bluetooth; không có các nút bấm điều chỉnh trên vô lăng.

MG G50 được trang bị máy xăng 1.5L tăng áp, công suất tối đa 169 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống an toàn ở mức tối thiểu với chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) và 2 túi khí phía trước.

MPV Mitsubishi Xpander MT

Mitsubishi Xpander MT

Mitsubishi Xpander MT có giá niêm yết 560 triệu đồng, hiện đang được chính hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 9/2026, đi kèm quà tặng là phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng, tương đương với khoảng 67 triệu đồng. Chưa hết, các đại lý còn khuyến mãi thêm cho Mitsubishi Xpander MT từ 15-20 triệu đồng, đưa giá bán thực tế dao động từ 480 - 485 triệu đồng. Các khuyến mãi này dành cho xe sản xuất năm 2026.

Mitsubishi Xpander MT có kích thước dài 4.595mm, rộng 1.750mm, cao 1.730 mm, chiều dài cơ sở: 2.775 mm, khoảng sáng gầm 225mm. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi, nội thất có ghế nỉ, điều hòa chỉnh cơ, màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ kết nối iOS và Android.

Mitsubishi Xpander MT sử dụng động cơ xăng 1.5L công suất tối đa 105 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp, hệ dẫn động cầu trước. Trang bị an toàn cơ bản với phanh (ABS), phanh điện tử (EBD), trợ lực phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ASC), kiểm soát lực kéo (TCL), khởi hành ngang dốc (HAS) và 2 túi khí phía trước.

MPV Toyota Avanza Premio MT

Toyota Avanza Premio MT có giá niêm yết 558 triệu đồng

Toyota Avanza Premio MT có giá niêm yết 558 triệu đồng, trong tháng 9/2026 được chính hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đi kèm một năm bảo hiểm vật chất, tương đương với số tiền 65 triệu đồng.

Tại một số đại lý, gói bảo hiểm vật chất được quy đổi thành mức giảm tiền mặt, giúp phiên bản này giảm tổng cộng 65 triệu đồng. Ngoài ra, các đại lý còn khuyến mãi thêm khoảng 5 triệu đồng nữa, giá bán thực tế là 488 triệu đồng, cho xe sản xuất năm 2026.

Toyota Avanza MT có kích thước dài 4.395mm, rộng 1.730mm, cao 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.750mm, khoảng sáng gầm xe 205 mm. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi, khoang cabin trang bị cơ bản với ghế nỉ, điều hòa chỉnh cơ, màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto và chìa khóa thông minh.

Xe được trang bị động cơ xăng 1.5L, công suất 105 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trang bị an toàn gồm có: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (VSC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và 2 túi khí trước.

MPV Toyota Veloz Cross

Veloz Cross giảm đến 115 triệu đồng.





Theo đó, một đại lý tại Hà Nội đã áp dụng mức giảm từ 90 đến 115 triệu đồng cho cả hai phiên bản của Veloz Cross, đưa giá bán thực tế xuống còn 545-548 triệu đồng. Đối với Xpander, nhà phân phối đã áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 57 đến 66 triệu đồng tùy phiên bản, cùng phiếu nhiên liệu trị giá 10-14 triệu đồng. Tại đại lý, phiếu nhiên liệu này có thể quy đổi thành tiền mặt, kết hợp với các ưu đãi khác.

MPV giảm giá, cơ hội tốt cho người mua

Theo Tạp chí điện tử Doanh nghiệp Việt Nam, trước đây, ngưỡng 550 triệu đồng được xem là "giá sàn" đối với một chiếc xe MPV phổ thông. Tuy nhiên, mức "giá sàn" này đã chính thức sụp đổ. Mức "giá sàn" mới giờ đã xuống dưới 490 triệu đồng.

MPV phổ thông là dòng xe có khoang nội thất rộng rãi, với cấu hình 7-8 chỗ ngồi, tiết kiệm nhiên liệu, rất phù hợp với việc kinh doanh vận tải hành khách. Tuy nhiên, với sự xuất hiện ngày càng nhiều các mẫu MPV thuần điện vốn có nhiều lợi thế hơn, đã gây áp lực, buộc các mẫu MPV xăng phải giảm giá, nhất là những phiên bản số sàn. Giá giảm sâu, giúp khách hàng có thêm những lựa chọn phù hợp.