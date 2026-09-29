Xuất hiện xe ga 125cc giá 47 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị ngang SH Mode

Trải nghiệm xe số Honda động cơ 110cc bán ở Việt Nam giá 22 triệu đồng, tiêu thụ 1,56 lít/100km GĐXH - Xe số Honda Wave RSX F1 cuối tháng 9/2026 tại một số đại lý chỉ từ 22 triệu đồng, cả ba phiên bản đều thấp hơn giá đề xuất, mức tiêu thụ 1,56 lít/100 km.

Xe ga 125cc thiết kế sang trọng, trang bị ngang SH Mode

Sundiro Honda đã giới thiệu ba mẫu xe phiên bản giới hạn gồm Freedom Today 50, NS125LA và NS150LA.

Theo Tạp chí công nghệ Techz, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Sundiro Honda đã giới thiệu ba mẫu xe phiên bản giới hạn gồm Freedom Today 50, NS125LA và NS150LA. Cả ba đều mang tên “25th Anniversary Collector’s Limited Edition”. Trong số này, NS125LA có số lượng phát hành nhiều nhất nhưng cũng chỉ giới hạn 325 chiếc trên toàn quốc.

Honda NS125LA là một trong những mẫu xe tay ga cổ điển 125 cc được phái nữ ưa chuộng. Xe sử dụng động cơ eSP xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 124 cc, sản sinh công suất tối đa 7 kW và mô-men xoắn cực đại 10 Nm. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, trong đó bánh trước được trang bị ABS.

Honda NS125LA là một trong những mẫu xe tay ga cổ điển 125 cc được phái nữ ưa chuộng.

Mẫu xe có bình xăng 5,7 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 1,9 lít/100 km. Chiều cao yên ở mức 760 mm, trong khi khối lượng xe 108 kg. NS125LA hướng tới phong cách sử dụng trong đô thị với thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng đáng yêu, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và dễ điều khiển cũng như dắt, đỗ xe.

Trên phiên bản giới hạn, cấu hình cơ bản được giữ nguyên như NS125LA đời 2026 tiêu chuẩn. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở bộ tem và màu sơn, giúp nhận diện rõ đây là phiên bản đặc biệt.





Honda NS125LA 25th Anniversary được cung cấp với ba màu

Honda NS125LA 25th Anniversary được cung cấp với ba màu gồm đỏ, xanh dương và bạc. Theo Sundiro Honda, màu đỏ tượng trưng cho sự nhiệt huyết của Honda, màu xanh gợi liên tưởng đến vùng biển Hải Nam, còn màu bạc đại diện cho dấu ấn của thời kỳ thiên niên kỷ.

Ngoại hình xe được tạo điểm nhấn bằng bộ vành bạc

Ngoại hình xe được tạo điểm nhấn bằng bộ vành bạc, họa tiết vành màu đỏ, đường chỉ khâu yên màu xanh cùng hệ thống tem đồ họa đan xen hai màu đỏ - xanh kéo dài từ phần đầu tới đuôi xe. Khi bật khóa điện, màn hình còn hiển thị hiệu ứng khởi động đặc biệt kỷ niệm 25 năm. Thân xe được bổ sung logo phiên bản giới hạn, trong khi một số chi tiết ốp sử dụng kỹ thuật hoàn thiện tạo hiệu ứng các hạt bạc li ti, tăng vẻ nổi bật khi ánh sáng chiếu vào.

Giá xe ga 125cc Honda NS125LA

Tại Trung Quốc, Honda NS125LA phiên bản tiêu chuẩn có giá đề xuất từ 9.980 nhân dân tệ (~ 38,5 triệu đồng), bản ABS có giá 11.980 nhân dân tệ (~ 46,3 triệu đồng), trong khi phiên bản cao cấp nhất có giá 12.480 nhân dân tệ (~ 48,3 triệu đồng). Đáng chú ý, phiên bản giới hạn không được định giá quá cao. Một số khách hàng chia sẻ mức giá đặt xe khoảng 12.280 nhân dân tệ (~ 47,5 triệu đồng), với tiền đặt cọc 500 nhân dân tệ và phần còn lại 11.780 nhân dân tệ.

Việc toàn bộ 325 chiếc được đặt mua chỉ trong vài phút cho thấy sức hút của một mẫu xe không chỉ đến từ thiết kế hay khả năng vận hành. NS125LA vốn đã có lợi thế về kiểu dáng, sự tiện dụng và cảm giác lái, trong khi phiên bản kỷ niệm 25 năm còn bổ sung câu chuyện về dấu mốc thương hiệu cùng số lượng giới hạn. Đây cũng có thể là yếu tố giúp mẫu xe tạo được sự quan tâm đặc biệt từ những khách hàng từng có tình cảm với các mẫu xe Honda trong giai đoạn đầu những năm 2000.

Theo Tạp chí An ninh tiền tệ, trước đó mẫu xe NS125LA 2026 được phân phối với 4 phiên bản gồm CBS tiêu chuẩn, CBS cao cấp, ABS tiêu chuẩn và ABS cao cấp. Giá bán tại Trung Quốc lần lượt ở mức 10.480 nhân dân tệ, 10.980 nhân dân tệ, 12.480 nhân dân tệ và 12.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 40-50 triệu đồng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.