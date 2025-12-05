Giá vàng hôm nay 5/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng trong nước tăng nhẹ.

Mở cửa phiên giao dịch 5/12, giá vàng miếng SJC tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 152,7-154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay tại một số thương hiệu đứng im, một số thương hiệu điều chỉnh đi lên.

Sáng 5/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 149,4-151,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay cũng bằng với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150,7-153,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt phiên giao dịch 4/12, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 151,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay nhích nhẹ. Lúc 8h51' ngày 5/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.202,6 USD/ounce, tăng 7,6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 5/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 134,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h30 ngày 4/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.195 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 2/2026 giảm 9,2 USD xuống còn 4.223 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 giảm 0,685 USD, xuống 57,93 USD/ounce.