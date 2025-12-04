Xe máy điện giá 13 triệu đồng của Honda thiết kế hiện đại, pin khỏe, siêu rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện của Honda thiết kế hiện đại, pin khỏe thích hợp đi trong đô thị

Honda U-Be 2026

Honda U-Be 2026 được định vị là mẫu xe sinh ra cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Chiếc xe điện này sở hữu ngoại hình nhỏ gọn với kích thước tổng thể 1.667 x 727 x 1.072 mm, phù hợp cả với người dùng nữ và học sinh, sinh viên. Phong cách thiết kế vẫn mang hơi hướng của các dòng xe điện Honda thế hệ mới, đặc biệt dễ nhận diện ở cụm đèn pha LED tạo hình chữ H.

Honda cũng trang bị cảm biến thông minh tích hợp

Honda cũng trang bị cảm biến thông minh tích hợp ngay trên hệ thống chiếu sáng để tăng hiệu quả sử dụng trong điều kiện thiếu sáng hoặc đường phố đông đúc. Cụm đồng hồ LCD toàn phần cho khả năng hiển thị sắc nét các thông số vận hành.

Điểm đáng chú ý nhất là U-Be 2026 được tích hợp Wi-Link là hệ thống kết nối và bảo vệ thông minh. Người dùng có thể định vị vị trí xe, cài đặt khu vực an toàn hoặc kiểm soát xe từ xa qua điện thoại. Các tính năng này giúp mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng trẻ ưu tiên sự tiện lợi và bảo mật.

Honda U-Be 2026 được trang bị động cơ điện gắn bánh sau, công suất tối đa 400W và tốc độ tối đa 25 km/h. Xe có 2 chế độ lái, phù hợp cho cả việc di chuyển trong ngõ hẹp và đường phố đông người.

Honda U-Be 2026 hoàn toàn đáp ứng nhu cầu đi làm

Honda đưa ra 3 phiên bản pin khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng: Phiên bản bình ắc quy chì 48V/12Ah cho phạm vi di chuyển 40 km mỗi lần sạc; Phiên bản pin lithium 24Ah cho phạm vi 80 km/lần sạc; Phiên bản pin lithium 30Ah cho phạm vi 105 km/lần sạc và nổi bật nhất khi so với các mẫu xe nhỏ cùng phân khúc.

Với quãng đường tối đa 105 km/lần sạc, Honda U-Be 2026 hoàn toàn đáp ứng nhu cầu đi làm, đi học hoặc di chuyển hàng ngày mà không cần phải sạc thường xuyên. Đây là ưu điểm lớn giúp U-Be 2026 cạnh tranh với các mẫu xe điện giá rẻ đang có mặt trên thị trường.

Dù có tốc độ tối đa ở mức khiêm tốn, Honda vẫn trang bị cho U-Be 2026 bộ tính năng an toàn khá đầy đủ. Xe sử dụng phanh đĩa cho cả trước và sau, đi cùng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS để tăng độ ổn định khi di chuyển. Giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo chỉnh 5 mức giúp xe vận hành êm ái ngay cả trên đường gồ ghề.

Giá xe máy điện Honda U-Be 2026

Tại thị trường Trung Quốc, Honda U-Be 2026 được mở bán với mức giá rất hấp dẫn: 3.499 NDT (khoảng 13 triệu đồng) cho bản ắc quy chì; 4.399 NDT (khoảng 16,3 triệu đồng) cho bản pin lithium 24Ah và 5.399 NDT (khoảng 20 triệu đồng) cho bản pin lithium 30Ah.

Trong bối cảnh xe điện đô thị đang ngày càng phổ biến, Honda U-Be 2026 trở thành lựa chọn đáng cân nhắc nhờ thiết kế nhỏ gọn, tính năng thông minh và mức giá cạnh tranh. Với trang bị hiện đại và phạm vi di chuyển tốt, mẫu xe này hứa hẹn sẽ là đối thủ mới đầy tiềm năng ở phân khúc xe điện giá rẻ.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.