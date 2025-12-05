Giá iPhone 14 Pro Max giảm sốc, thấp chưa từng có, xứng danh Pro Max rẻ nhất Việt Nam xịn ngang iPhone 17 Pro Max
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max rẻ hơn hơn tới gần một nửa iPhone 17 Pro Max nhưng vẫn mang tới hàng loạt các trang bị khủng.
Giá iPhone 14 Pro Max
Giá iPhone 14 Pro Max bản 128GB cũ đẹp có giá chỉ từ 15.69 triệu đồng, bản 256GB từ 16.39 triệu đồng còn bản 512GB từ 17.09 triệu đồng. Mức giá này nhìn chung dễ tiếp cận hơn tới một nửa so với iPhone 17 Pro Max.
iPhone 14 Pro Max hiện là lựa chọn rẻ nhưng có nhiều tính năng giống với iPhone 17 Pro Max như camera 3 mắt hay mặt trước có Dynamic Island. Với tài chính không mạnh nhưng muốn smartphone làm được nhiều thứ giống iPhone 17 Pro Max nhất thì đây là lựa chọn cho bạn.
Đánh giá iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max hiện rẻ chỉ bằng nửa iPhone 17 Pro Max nhưng vẫn có nhiều trang bị cao cấp ngang ngửa như màn Dynamic Island, camera zoom quang học 3x cùng khả năng quay video cực kỳ mạnh mẽ.
Về mặt trang bị, iPhone 14 Pro Max tỏ ra không thua kém những người anh em của mình là bao khi được trang bị màn hình Super Retina XDR mới với ProMotion có kích thước 6.7 inch. Tần số quét màn hình có thể tự động điều chỉnh từ 120 Hz - 1 Hz để tiết kiệm pin.
Apple cũng đã bổ sung màn hình luôn bật. Độ sáng tối đa của iPhone 14 Pro Max cũng lên đến 2000 nits, sáng gấp đôi so với iPhone 13 Pro Max. Màn hình này gần như rất ít thay đổi ngay cả khi đã cập nhật lên iPhone 15 Pro Max. Tính năng Dynic Island vẫn là độc quyền của dòng máy này so với những chiếc iPhone 14 thường.
Về mặt hiệu năng, iPhone 14 Pro Max vẫn rất mạnh nhờ con chip Apple A16 Bionic với gần 6 tỷ bóng bán dẫn tạo ra bằng quy trình 4NM gồm CPU 6 nhân mang lại khả năng xử lý các tác vụ hiệu quả. Khả năng xử lý đồ họa đến từ GPU 5 nhân giúp tăng thêm 50% khả năng xử lý so với thế hệ trước.
Đối với pin iPhone 14 Pro Max được trang bị viên pin 4.352 mAh không lớn hơn so với năm ngoái nhưng chip xử lý mới tiết kiệm năng lượng hơn nên người dùng vẫn có thêm thời lượng sử dụng so với năm ngoái.
iPhone 14 Pro Max sở hữu camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 13MP và camera tele 2x 12MP với tiêu cự 48mm mang đến khả năng chụp sắc nét hơn. Cùng với đó, Apple bổ sung thêm tính năng quay chống rung Action Mode mới mang đến khả năng quay phim xịn hơn rất nhiều cho iPhone 14 Pro Max. iPhone 15 Pro Max hiện chỉ có thêm camera zoom 5x.
Có nên mua iPhone 14 Pro Max thời điểm này?
iPhone 14 Pro Max về cơ bản là lựa chọn giá rẻ nhưng vẫn có thể dùng ngon vài năm tới mà không lo lỗi thời về thiết kế. Tính năng bên trong hay sức mạnh của phần cứng đều rất đảm bảo vì nó cũng không chênh lệch quá lớn so với iPhone 17 Pro Max mới nhất.
Giá vàng hôm nay 5/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 44 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng 400 nghìn đồng /lượng, lên 154,2 triệu đồng/lượng.
SUV hybrid giá 353 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng sánh ngang Kia Sonet, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - SUV hybrid cỡ nhỏ vừa ra mắt đang thu hút sự quan tâm nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, phạm vi hoạt động dài và mức giá dễ tiếp cận.
Giá lăn bánh Honda CR-V giảm mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh SUV hạng C rẻ nhất, Mazda CX-5, Hyundai Tucson 'sốt vó' lo doanh sốGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda CR-V đang được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, cuộc đua doanh số giữa Honda CR-V và Mazda CX-5 có thể sẽ xuất hiện những diễn biến bất ngờ.
Xe máy Honda giảm sốc, mua SH Mode, Vision còn nhận ưu đãi lớnGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Giá xe máy Honda mới nhất đang khuyến mại chưa từng có trong lịch sử, trong đó SH Mode, Vision nhận được nhiều ưu đãi.
Hà Nội: Nhà riêng tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được cho thuê với giá caoGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá vàng hôm nay 4/12: Vàng SJC đứng vững, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC đứng vững ở mức cao, chỉ còn cách đỉnh lịch sử một bước.
Giá bạc hôm nay 4/12: Thị trường trong nước ở ngưỡng 60,6 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Thị trường bạc trong nước ngày 4/12 tiếp tục ghi nhận diễn biến tăng mạnh, khi nhiều thương hiệu niêm yết giá vượt ngưỡng 59 - 60,6 triệu đồng/kg. Với mức giá liên tục lập mốc mới, bạc vật chất được các chuyên gia đánh giá đang tiến đến vùng đỉnh cao nhất trong lịch sử giao dịch.
Xe máy điện giá 13 triệu đồng của Honda thiết kế hiện đại, pin khỏe, siêu rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế nhỏ gọn, nhiều công nghệ thông minh và phạm vi di chuyển lên tới 105 km cùng mức giá cực kỳ rẻ.
Hà Nội: Giá căn hộ studio tại phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi vượt 2 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Dù diện tích khá hẹp, nhưng hiện nay giá của nhiều căn hộ studio trên địa bàn 4 phường mới thuộc quận Long Biên (cũ), Hà Nội tương đối cao.
Hà Nội, giá rau xanh bắt đầu 'hạ nhiệt' sau thời gian tăng caoGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau thời điểm giá rau tăng mạnh sau 2 cơn bão, giá rau xanh tại Hà Nội bắt đầu “hạ nhiệt” nhưng vẫn còn ở mức cao.
Xe máy điện giá 13 triệu đồng của Honda thiết kế hiện đại, pin khỏe, siêu rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế nhỏ gọn, nhiều công nghệ thông minh và phạm vi di chuyển lên tới 105 km cùng mức giá cực kỳ rẻ.