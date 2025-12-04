Mới nhất
Hà Nội, giá rau xanh bắt đầu 'hạ nhiệt' sau thời gian tăng cao

Thứ năm, 08:07 04/12/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Sau thời điểm giá rau tăng mạnh sau 2 cơn bão, giá rau xanh tại Hà Nội bắt đầu “hạ nhiệt” nhưng vẫn còn ở mức cao.

Hơn một tháng qua, thị trường rau xanh liên tục tăng giá, nhiều mặt hàng tăng 20 - 30%, thậm chí gấp đôi. Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 30/11 tại các chợ dân sinh như Nghĩa Tân, Phùng Khoang, Mỹ Đình, giá rau hiện nay tăng nhiều nhưng “chưa bằng thời điểm sau bão, lũ”. Cụ thể, rau muống có giá 25.000 đồng/mớ; rau cải đã lên 40.000 đồng/ kg; rau ngót 20.000 đồng/ mớ. Đặc biệt, hành lá cũng lên tới 50.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, giá rau xanh tăng mạnh trong thời gian qua là do ảnh hưởng mưa bão, triều cường dẫn đến một số diện tích rau bị ngập, hư hỏng, úng. Trong khi một số nơi hiện đang ngập chưa thể bắt đầu vụ mới. Chị Thu Huyền, tiểu thương tại chợ Mỹ Đình cho biết: “Đắt là thế nhưng mối nhập của tôi còn không có rau cắt để bán vì thì rau không lên kịp”. 

Hà Nội: Giá rau xanh bắt đầu 'hạ nhiệt' sau thời gian tăng cao - Ảnh 1.

Sau mưa bão, nhiều vùng rau chìm trong nước và hư hại góp phần đẩy giá rau xanh tại Hà Nội tăng cao. (Ảnh: Phương Trang - Hoàng Lan)

Giá rau tăng chóng mặt, gây áp lực không nhỏ tới người dân tại Thủ Đô. Chị Nhung (Đình Thôn, Hà Nội) chia sẻ: “Giá rau lên nhanh, sinh viên như mình phải cân nhắc, tính toán kỹ trong chi tiêu hàng ngày. May quá giá rau đã giảm rồi”.

Hà Nội: Giá rau xanh bắt đầu 'hạ nhiệt' sau thời gian tăng cao - Ảnh 2.

Giá rau tại siêu thị ổn định hơn nhờ có chuỗi cung ứng tốt. (Ảnh: Phương Trang - Hoàng Lan)

Tại hệ thống siêu thị, giá rau cũng chỉ tăng nhẹ hơn nhờ có chuỗi cung ứng ổn định. Ghi nhận tại WinMart (Lê Đức Thọ, Hà Nội), rau muống đóng túi 450g có giá 14.320 đồng; cải chíp, cải ngồng có giá 24.900 đồng cho gói 500g; mồng tơi có giá 18.500 đồng/ 500g. Nhờ có hệ thống cung ứng khép kín, siêu thị vẫn đảm bảo đủ hàng, không xảy ra hiện tượng khan hiếm.

Hoàng Lan
Top