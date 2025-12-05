SUV hybrid giá 353 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng sánh ngang Kia Sonet, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV cỡ nhỏ hybrid bán ở Việt Nam trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăng sánh ngang Kia Sonet

Galaxy Starship 7 EM-i 2026

Galaxy Starship 7 EM-i 2026 được xem là mẫu xe mở đầu cho giai đoạn mới của Geely trong thị trường hybrid giá rẻ. So với phiên bản 2025, Starship 7 EM-i 2026 nhận nâng cấp lớn nhất ở khả năng vận hành thuần điện. Nếu thế hệ trước chỉ có thể chạy tối đa 55 km bằng chế độ điện, bản mới được cải tiến để có phạm vi hoạt động 130 km với phiên bản tiêu chuẩn, 135 km ở bản tầm trung và lên tới 200 km ở bản cao cấp nhất.

Galaxy Starship 7 EM-i 2026 được xem là mẫu xe mở đầu cho giai đoạn mới của Geely

Mẫu xe cũng gây sốc khi có mức tiêu thụ chỉ 3,75L/100 km khi pin cạn, nằm trong nhóm tiết kiệm nhất phân khúc PHEV. Kết hợp cả xăng và pin, Starship 7 EM-i 2026 có thể di chuyển quãng đường tối đa lên đến 1.420 km. Điểm này giúp xe đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sử dụng hỗn hợp giữa đường đô thị và đường dài, đồng thời giảm tần suất sạc hoặc đổ nhiên liệu.

Hệ truyền động hybrid được nâng cấp với động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 82 kW. Mô-tơ điện cũng được cải tiến lên 175 kW thay vì 160 kW như đời trước giúp xe duy trì khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong khoảng 7,5 giây. Với cấu hình này, Starship 7 EM-i 2026 trở thành một trong những mẫu SUV hybrid mạnh nhất trong phân khúc giá mềm.

Khoang nội thất duy trì triết lý hướng đến sự thoải mái của người lái

Không chỉ cải tiến hệ truyền động, Geely cũng nâng cấp mạnh mẽ về công nghệ an toàn và hỗ trợ lái. Starship 7 EM-i 2026 sử dụng hệ thống H3 với radar và camera thế hệ mới, cho phép hỗ trợ lái tốc độ cao, tự động đỗ xe và giám sát vật cản tốt hơn so với phiên bản cũ. Xe còn có đèn báo xanh lam tích hợp trên gương chiếu hậu để thông báo cho người lái khi hệ thống hỗ trợ đang hoạt động – chi tiết nhỏ nhưng tăng mức độ nhận biết và an toàn.

Bên trong, Geely nâng kích thước màn hình giải trí trung tâm từ 14,6 inch lên 15,4 inch, đồng thời cập nhật hệ điều hành Flyme Auto cho phép kết nối Huawei HiCar, Apple CarPlay và ICCOA Carlink. Chip Dragon Eagle One tiếp tục được trang bị để đảm bảo tốc độ xử lý mượt mà và phản hồi nhanh.

Khoang nội thất duy trì triết lý hướng đến sự thoải mái của người lái, với điều hòa tự động, màn HUD, hệ thống âm thanh 16 loa, ghế massage – sưởi – thông gió và ghế ngồi thư giãn kiểu SPA. Những trang bị này khiến Starship 7 EM-i 2026 trở thành một trong những mẫu SUV hybrid hiếm hoi có tiện nghi vượt trội hơn nhiều dòng xe xăng cùng phân khúc.

Ngoại thất Starship 7 EM-i 2026 gần như giữ nguyên so với đời 2025 với kích thước tổng thể 4.740 x 1.905 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm. Geely cung cấp sáu lựa chọn màu sắc lấy cảm hứng từ men gốm Trung Hoa là chi tiết cho thấy hãng đang tiếp tục khai thác đặc trưng văn hóa vào thiết kế.

Giá SUV cỡ nhỏ hybrid Galaxy Starship 7 EM-i 2026

Theo công bố tại Trung Quốc, Galaxy Starship 7 EM-i 2026 sẽ có giá từ 97.800 đến 130.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 353 đến 472 triệu đồng. Đây là mức giá tạo "sức ép lớn" lên các đối thủ trong phân khúc SUV hybrid lẫn xe xăng hạng A khi Starship 7 EM-i 2026 sở hữu cấu hình mạnh, công nghệ đầy đủ và khả năng vận hành vượt trội trong tầm giá thấp.

Geely đang cho thấy chiến lược rõ ràng trong thị trường xe điện và hybrid cỡ nhỏ với mức giá dễ tiếp cận và trang bị phong phú, đặc biệt sau khi hãng công bố đầu tư nhà máy tại Việt Nam. Việc duy trì thiết kế nhưng nâng cấp mạnh về hiệu suất, phạm vi vận hành điện và công nghệ an toàn cho thấy hãng đang hướng đến đối tượng khách hàng đô thị, ưu tiên chi phí hợp lý và tính tiết kiệm.

Với mức giá giữ nguyên nhưng trang bị nhiều hơn, Galaxy Starship 7 EM-i 2026 được dự đoán sẽ tiếp tục tạo ra sức cạnh tranh lớn trong phân khúc SUV hybrid. Và với kế hoạch mở rộng thị trường Đông Nam Á, cùng việc Geely đã khởi công nhà máy tại Việt Nam, khả năng mẫu xe này "đặt chân" vào thị trường nước ta không còn là điều xa vời trong tương lai gần.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.







