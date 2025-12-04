Hà Nội: Giá căn hộ studio tại phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi vượt 2 tỷ đồng/căn
GĐXH - Dù diện tích khá hẹp, nhưng hiện nay giá của nhiều căn hộ studio trên địa bàn 4 phường mới thuộc quận Long Biên (cũ), Hà Nội tương đối cao.
Diễn biến giá căn hộ studio tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi
Hiện nay, dù diện tích khá hẹp, tầm 30 - 45m2, những căn hộ studio (loại căn hộ được thiết kế kết hợp phòng ngủ, phòng ở, bếp, phòng khách thành 1 không gian chung) trên địa bàn 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đang được rao bán với giá khá cao.
Cụ thể khảo sát trên nền tảng Batdongsan.com.vn, thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam tại thời điểm tháng 12/2025, giá của một căn studio rộng 43,54m2, tại dự án Dự án Khai Sơn City, phường Bồ Đề (tức phường Ngọc Thụy, quận Long Biên cũ) hiện đang được rao bán với giá 2,83 tỷ đồng, tương đương 65 triệu đồng/m2.
Tại dự án Ruby Park, đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi căn hộ 1 phòng ngủ, rộng 45m2 hiện đang được rao bán với giá 2,75 tỷ đồng, tương đương 61,11 triệu đồng/m2.
Căn hộ studio rộng 45m2 tại dự án Rice City Sông Hồng, đường Gia Quất, (tức phường Thượng Thanh, quận Long Biên) hiện đang được rao bán với giá 3 tỷ đồng, tương đương 66,67 triệu đồng/m2.
Như vậy hiện nay giá của nhiều căn hộ studio trên địa bàn 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi, thành phố Hà Nội đã vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn.
Nguyên nhân khiến giá căn hộ studio tăng giá
Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².
Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m².
Hiện nay giá căn hộ chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng giá kéo theo giá của loại hình căn hộ studio cũng tăng theo.
Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở". Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.
4 phường mới của quận Long Biên sau sáp nhập
1. Phường Long Biên
Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ.
2. Phường Bồ Đề
Phường Bồ Đề hiện nay được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ.
3. Phường Việt Hưng
Hiện nay, phường Việt Hưng được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ.
4. Phường Phúc Lợi
Phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ.
