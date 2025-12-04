Mới nhất
Giá bạc hôm nay 4/12: Thị trường trong nước ở ngưỡng 60,6 triệu đồng/kg

Thứ năm, 10:41 04/12/2025

GĐXH - Thị trường bạc trong nước ngày 4/12 tiếp tục ghi nhận diễn biến tăng mạnh, khi nhiều thương hiệu niêm yết giá vượt ngưỡng 59 - 60,6 triệu đồng/kg. Với mức giá liên tục lập mốc mới, bạc vật chất được các chuyên gia đánh giá đang tiến đến vùng đỉnh cao nhất trong lịch sử giao dịch.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận, giá bạc hôm nay, ngày 4/12, tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh, với vùng giao dịch phổ biến dao động từ 59.3 đến hơn 60,6 triệu đồng/kg.

Cụ thể, trong phiên mở cửa, hệ thống Phú Quý niêm yết mức 60,6 triệu đồng/kg, tương đương 2,273 triệu đồng/lượng – mức giá cao nhất từng ghi nhận trên thị trường.

Ở các phiên điều chỉnh sau đó, bạc giảm nhẹ, lùi về vùng 60,4 và 60,3 triệu đồng/kg (khoảng 2,264 triệu đồng/lượng).

Giá bạc hôm nay 4/12: Thị trường trong nước tiếp tục tăng, vượt ngưỡng 60,6 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

hị trường bạc trong nước ngày 4/12 tiếp tục ghi nhận diễn biến tăng mạnh, khi nhiều thương hiệu niêm yết giá vượt ngưỡng 59 - 60,6 triệu đồng/kg.

Tại Ancarat, giá bạc mở phiên ở mức 59,4 triệu đồng/kg và điều chỉnh nhẹ xuống 59,2 triệu đồng/kg, tương đương 2,256 triệu đồng/lượng. 

Trong khi đó, Sacombank – SBJ niêm yết bạc miếng Kim Phúc Lộc trong vùng 2,145 – 2,199 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện duy trì ở mức 58,5 USD/oz.

Với diễn biến đồng thời của thị trường trong nước và quốc tế, cùng mức giá nội địa liên tục lập đỉnh mới, các chuyên gia đánh giá bạc vật chất hiện đang thiết lập mức giá cao nhất trong lịch sử, phản ánh xu hướng tăng mạnh của kim loại quý trên toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 4/12: Thị trường trong nước tiếp tục tăng, vượt ngưỡng 60,6 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Giá bạc niêm yết của hệ thống Ancarat.

Giá bạc hôm nay 4/12: Thị trường trong nước tiếp tục tăng, vượt ngưỡng 60,6 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Giá bạc niêm yết của hệ thống Phú Quý.

Giá bạc hôm nay 4/12: Thị trường trong nước tiếp tục tăng, vượt ngưỡng 60,6 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Biểu đồ giá bạc Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay 4/12: Thị trường trong nước tiếp tục tăng, vượt ngưỡng 60,6 triệu đồng/kg - Ảnh 5.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện duy trì ở mức 58,5 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 3/12: Thị trường thế giới tiến sát 59 USD/oz, giá trong nước trên 60 triệu đồng/kg

GĐXH - Chỉ trong một đêm, thị trường quốc tế đã tiến sát mốc 59 USD/oz; trong nước, giá bạc sáng nay cũng chính thức vượt vùng 60 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,270 triệu đồng/lượng.

GĐXH - Chỉ trong một đêm, thị trường quốc tế đã tiến sát mốc 59 USD/oz; trong nước, giá bạc sáng nay cũng chính thức vượt vùng 60 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,270 triệu đồng/lượng.

Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắt

GĐXH - Trong tập 23 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách tỏ ra thất vọng khi biết Vinh - em họ Khắc tham gia đường dây đánh bạc.

GĐXH - Trong tập 23 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách tỏ ra thất vọng khi biết Vinh - em họ Khắc tham gia đường dây đánh bạc.

Khánh Dương
