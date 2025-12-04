Xe máy Honda giảm sốc, mua SH Mode, Vision còn nhận ưu đãi lớn
GĐXH - Giá xe máy Honda mới nhất đang khuyến mại chưa từng có trong lịch sử, trong đó SH Mode, Vision nhận được nhiều ưu đãi.
Xe máy Honda ưu đãi lớn
Honda Việt Nam vừa công bố các gói ưu đãi mới áp dụng cho nhiều dòng xe máy xăng và xe máy điện. Các gói ưu đãi bao gồm quà tặng hiện vật, voucher phụ kiện, thẻ điện thoại và đặc biệt là hình thức hỗ trợ tài chính khi mua trả góp.
Theo đó, các dòng xe máy xăng chủ lực của hãng, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia vòng quay số may mắn với tổng số lượng giải thưởng đặc biệt lên tới 1.600 chiếc xe Wave Alpha tiêu chuẩn.
Đối với khách hàng mua các dòng xe ga Vision, LEAD, Sh mode, Vario 160/125 không trúng giải quay số sẽ được chọn một trong các phần quà gồm voucher phụ kiện 1 triệu VNĐ, hai voucher thẻ điện thoại tổng trị giá 1 triệu VNĐ, hoặc một đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3.
Chương trình khuyến mại này được xem là động thái kích cầu của Honda Việt Nam.
Bảng giá xe máy Honda
Mẫu xe
Phiên bản
Giá đề xuất
Giá đại lý
Honda Wave Alpha
Tiêu chuẩn
17.859.273
18.000.000
Đặc biệt
18.742.909
19.000.000
Cổ điển
18.939.273
20.000.000
Honda Blade
Tiêu chuẩn
18.900.000
19.000.000
Đặc biệt
20.470.909
20.500.000
Thể thao
21.943.637
22.000.000
Honda Wave RSX Fi
Tiêu chuẩn
22.032.000
22.000.000
Đặc biệt
23.602.909
23.500.000
Thể thao
25.566.545
25.500.000
Honda Future 125 Fi
Tiêu chuẩn
30.524.727
30.000.000
Cao cấp
31.702.909
31.500.000
Đặc biệt
32.193.818
32.000.000
Honda Super Cub C125
Tiêu chuẩn
86.292.000
93.000.000
Đặc biệt
87.273.818
97.000.000
Honda Winner R
Tiêu chuẩn
46.160.000
38.500.000
Đặc biệt
50.060.000
43.000.000
Thể thao
50.560.000
44.000.000
Honda Vision
Tiêu chuẩn
31.113.818
30.000.000
Cao cấp
32.782.909
33.000.000
Đặc biệt
34.157.455
35.000.000
Thể thao
36.415.637
37.000.000
Cổ điển
36.612.000
37.500.000
Honda LEAD
Tiêu chuẩn
39.557.455
38.000.000
Cao cấp
41.717.455
41.000.000
Đặc biệt
45.644.727
47.000.000
Honda Air Blade
125 CBS Tiêu chuẩn
42.990.000
41.500.000
125 CBS Đặc biệt
44.190.000
42.500.000
160 ABS Tiêu chuẩn
56.890.000
56.000.000
160 ABS Đặc biệt
58.090.000
61.000.000
Honda Vario
125 Đặc biệt
40.735.637
41.000.000
125 Thể thao
41.226.545
41.500.000
160 Tiêu chuẩn
51.990.000
54.000.000
160 Cao cấp
52.490.000
55.000.000
160 Đặc biệt
55.990.000
59.000.000
160 Thể thao
56.490.000
60.000.000
Honda SH Mode
Tiêu chuẩn
57.132.000
57.500.000
Cao cấp
62.139.273
63.000.000
Đặc biệt
63.317.455
64.500.000
Thể thao
63.808.363
65.000.000
Honda SH
125 CBS Tiêu chuẩn
77.890.000
79.000.000
125i ABS Cao cấp
85.390.000
87.000.000
125i ABS Đặc biệt
86.590.000
89.000.000
125i ABS Thể thao
87.090.000
89.500.000
160i CBS Tiêu chuẩn
95.090.000
96.000.000
160i ABS Cao cấp
102.590.000
104.000.000
160i ABS Đặc biệt
103.790.000
106.000.000
160i ABS Thể thao
104.290.000
107.000.000
350i ABS Thể thao
152.490.000
128.000.000
Đánh giá xe máy Honda
Tại Việt Nam, Honda đã trở thành một thương hiệu nhận được sự tin cậy, yêu thích, phổ biến nhất là các dòng: Lead, Dream, Wave, Future... Sở dĩ Honda phát triển mạnh là nhờ vào các tính năng ưu việt như tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định và giá cả phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.
Không phải ngẫu nhiên, nhiều người Việt dùng tên Honda để gọi chung cho các loại xe máy. Điều đó đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng của thương hiệu này tại nước ta.
Lưu ý: Giá xe Honda mang tính tham khảo, đã bao gồm phí biển số xe, phí VAT, phí trước bạ cùng phí bảo hiểm xe máy. Giá xe có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán.
Hà Nội: Nhà riêng tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được cho thuê với giá caoGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá vàng hôm nay 4/12: Vàng SJC đứng vững, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC đứng vững ở mức cao, chỉ còn cách đỉnh lịch sử một bước.
Giá bạc hôm nay 4/12: Thị trường trong nước ở ngưỡng 60,6 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Thị trường bạc trong nước ngày 4/12 tiếp tục ghi nhận diễn biến tăng mạnh, khi nhiều thương hiệu niêm yết giá vượt ngưỡng 59 - 60,6 triệu đồng/kg. Với mức giá liên tục lập mốc mới, bạc vật chất được các chuyên gia đánh giá đang tiến đến vùng đỉnh cao nhất trong lịch sử giao dịch.
Xe máy điện giá 13 triệu đồng của Honda thiết kế hiện đại, pin khỏe, siêu rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế nhỏ gọn, nhiều công nghệ thông minh và phạm vi di chuyển lên tới 105 km cùng mức giá cực kỳ rẻ.
Hà Nội: Giá căn hộ studio tại phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi vượt 2 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Dù diện tích khá hẹp, nhưng hiện nay giá của nhiều căn hộ studio trên địa bàn 4 phường mới thuộc quận Long Biên (cũ), Hà Nội tương đối cao.
Hà Nội, giá rau xanh bắt đầu 'hạ nhiệt' sau thời gian tăng caoGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Sau thời điểm giá rau tăng mạnh sau 2 cơn bão, giá rau xanh tại Hà Nội bắt đầu “hạ nhiệt” nhưng vẫn còn ở mức cao.
Xe ô tô giá 300 triệu đồng thiết kế hiện đại, dáng khỏe SUV, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô điện này trang bị không thua kém các mẫu SUV hạng cao, mẫu xe điện này được xem là đối thủ tiềm năng của loạt xe xăng cùng phân khúc. được xem là đối thủ tiềm năng của loạt xe xăng cùng phân khúc.
Giá xe máy điện Honda bán ở Việt Nam giảm sốc chỉ từ 19,9 triệu đồng thiết kế tiện ích, cốp rộng, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda đang được đại lý áp dụng ưu đãi giảm giá lên đến hơn 5 triệu đồng, nhằm tạo sức hút với khách mua.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, dù lượng giao dịch nhà phố thương mại tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên không quá rầm rộ, tuy nhiên giá bán đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 66-550 triệu đồng/m2.
Hatchback hạng B giá 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ như Honda SH 350i liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hatchback hạng B giá khởi điểm chỉ 180 triệu đồng, lập tức trở thành tâm điểm chú ý trong phân khúc ô tô đô thị giá rẻ.
Giá iPhone 13 mới giảm kỷ lục, nằm trong list iPhone rẻ nhất Việt Nam, camera đẳng cấp, pin bền chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất rẻ nhất Việt Nam, chưa bằng nửa iPhone Air nhưng lại được khách Việt ưa chuộng vì camera xịn và pin khỏe bền bỉ.