Xe máy Honda giảm sốc, mua SH Mode, Vision còn nhận ưu đãi lớn

Honda đang khuyến mại lớn cho nhiều dòng xe.

Honda Việt Nam vừa công bố các gói ưu đãi mới áp dụng cho nhiều dòng xe máy xăng và xe máy điện. Các gói ưu đãi bao gồm quà tặng hiện vật, voucher phụ kiện, thẻ điện thoại và đặc biệt là hình thức hỗ trợ tài chính khi mua trả góp.

Theo đó, các dòng xe máy xăng chủ lực của hãng, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia vòng quay số may mắn với tổng số lượng giải thưởng đặc biệt lên tới 1.600 chiếc xe Wave Alpha tiêu chuẩn.

Đối với khách hàng mua các dòng xe ga Vision, LEAD, Sh mode, Vario 160/125 không trúng giải quay số sẽ được chọn một trong các phần quà gồm voucher phụ kiện 1 triệu VNĐ, hai voucher thẻ điện thoại tổng trị giá 1 triệu VNĐ, hoặc một đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3.

Chương trình khuyến mại này được xem là động thái kích cầu của Honda Việt Nam.

Bảng giá xe máy Honda

Mẫu xe Phiên bản Giá đề xuất Giá đại lý Honda Wave Alpha Tiêu chuẩn 17.859.273 18.000.000 Đặc biệt 18.742.909 19.000.000 Cổ điển 18.939.273 20.000.000 Honda Blade Tiêu chuẩn 18.900.000 19.000.000 Đặc biệt 20.470.909 20.500.000 Thể thao 21.943.637 22.000.000 Honda Wave RSX Fi Tiêu chuẩn 22.032.000 22.000.000 Đặc biệt 23.602.909 23.500.000 Thể thao 25.566.545 25.500.000 Honda Future 125 Fi Tiêu chuẩn 30.524.727 30.000.000 Cao cấp 31.702.909 31.500.000 Đặc biệt 32.193.818 32.000.000 Honda Super Cub C125 Tiêu chuẩn 86.292.000 93.000.000 Đặc biệt 87.273.818 97.000.000 Honda Winner R Tiêu chuẩn 46.160.000 38.500.000 Đặc biệt 50.060.000 43.000.000 Thể thao 50.560.000 44.000.000 Honda Vision Tiêu chuẩn 31.113.818 30.000.000 Cao cấp 32.782.909 33.000.000 Đặc biệt 34.157.455 35.000.000 Thể thao 36.415.637 37.000.000 Cổ điển 36.612.000 37.500.000 Honda LEAD Tiêu chuẩn 39.557.455 38.000.000 Cao cấp 41.717.455 41.000.000 Đặc biệt 45.644.727 47.000.000 Honda Air Blade 125 CBS Tiêu chuẩn 42.990.000 41.500.000 125 CBS Đặc biệt 44.190.000 42.500.000 160 ABS Tiêu chuẩn 56.890.000 56.000.000 160 ABS Đặc biệt 58.090.000 61.000.000 Honda Vario 125 Đặc biệt 40.735.637 41.000.000 125 Thể thao 41.226.545 41.500.000 160 Tiêu chuẩn 51.990.000 54.000.000 160 Cao cấp 52.490.000 55.000.000 160 Đặc biệt 55.990.000 59.000.000 160 Thể thao 56.490.000 60.000.000 Honda SH Mode Tiêu chuẩn 57.132.000 57.500.000 Cao cấp 62.139.273 63.000.000 Đặc biệt 63.317.455 64.500.000 Thể thao 63.808.363 65.000.000 Honda SH 125 CBS Tiêu chuẩn 77.890.000 79.000.000 125i ABS Cao cấp 85.390.000 87.000.000 125i ABS Đặc biệt 86.590.000 89.000.000 125i ABS Thể thao 87.090.000 89.500.000 160i CBS Tiêu chuẩn 95.090.000 96.000.000 160i ABS Cao cấp 102.590.000 104.000.000 160i ABS Đặc biệt 103.790.000 106.000.000 160i ABS Thể thao 104.290.000 107.000.000 350i ABS Thể thao 152.490.000 128.000.000

Đánh giá xe máy Honda

Tại Việt Nam, Honda đã trở thành một thương hiệu nhận được sự tin cậy, yêu thích, phổ biến nhất là các dòng: Lead, Dream, Wave, Future... Sở dĩ Honda phát triển mạnh là nhờ vào các tính năng ưu việt như tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định và giá cả phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.

Không phải ngẫu nhiên, nhiều người Việt dùng tên Honda để gọi chung cho các loại xe máy. Điều đó đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng của thương hiệu này tại nước ta.

Lưu ý: Giá xe Honda mang tính tham khảo, đã bao gồm phí biển số xe, phí VAT, phí trước bạ cùng phí bảo hiểm xe máy. Giá xe có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán.