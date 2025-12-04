Giá vàng hôm nay 4/12: Vàng SJC đứng vững, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC đứng vững ở mức cao, chỉ còn cách đỉnh lịch sử một bước.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 4/12, giá vàng miếng SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 153-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng ít biến động.
Sáng 4/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay cũng giữ nguyên mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay cũng bằng với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 150,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trong phiên 3/12, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn gần như không thay đổi.
Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 3/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay suy yếu. Lúc 9h12' ngày 4/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.208,2 USD/ounce, giảm 27,8 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 4/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 134,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Tới 20h30 ngày 3/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.236 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.255 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 3/12 cao hơn khoảng 61,4% (tương đương tăng 1.611 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 135,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 3/12.
Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 3/12 (giờ Việt Nam) quay đầu tăng 29 USD/ounce (+0,7%) lên 4.236 USD/ounce. Trước đó, trên thị trường châu Âu vàng có lúc xuống tới 4.195 USD/ounce.
Vàng quay đầu tăng trở lại khi đồng USD trở lại với xu hướng giảm. DXY tụt xuống 98,94 điểm, sau khi hồi phục lên 99,44 điểm trong phiên trước đó.
Hà Nội: Nhà riêng tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được cho thuê với giá caoGiá cả thị trường - 53 phút trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá bạc hôm nay 4/12: Thị trường trong nước ở ngưỡng 60,6 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Thị trường bạc trong nước ngày 4/12 tiếp tục ghi nhận diễn biến tăng mạnh, khi nhiều thương hiệu niêm yết giá vượt ngưỡng 59 - 60,6 triệu đồng/kg. Với mức giá liên tục lập mốc mới, bạc vật chất được các chuyên gia đánh giá đang tiến đến vùng đỉnh cao nhất trong lịch sử giao dịch.
Xe máy điện giá 13 triệu đồng của Honda thiết kế hiện đại, pin khỏe, siêu rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế nhỏ gọn, nhiều công nghệ thông minh và phạm vi di chuyển lên tới 105 km cùng mức giá cực kỳ rẻ.
Hà Nội: Giá căn hộ studio tại phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi vượt 2 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Dù diện tích khá hẹp, nhưng hiện nay giá của nhiều căn hộ studio trên địa bàn 4 phường mới thuộc quận Long Biên (cũ), Hà Nội tương đối cao.
Hà Nội, giá rau xanh bắt đầu 'hạ nhiệt' sau thời gian tăng caoGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Sau thời điểm giá rau tăng mạnh sau 2 cơn bão, giá rau xanh tại Hà Nội bắt đầu “hạ nhiệt” nhưng vẫn còn ở mức cao.
Xe ô tô giá 300 triệu đồng thiết kế hiện đại, dáng khỏe SUV, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô điện này trang bị không thua kém các mẫu SUV hạng cao, mẫu xe điện này được xem là đối thủ tiềm năng của loạt xe xăng cùng phân khúc. được xem là đối thủ tiềm năng của loạt xe xăng cùng phân khúc.
Giá xe máy điện Honda bán ở Việt Nam giảm sốc chỉ từ 19,9 triệu đồng thiết kế tiện ích, cốp rộng, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda đang được đại lý áp dụng ưu đãi giảm giá lên đến hơn 5 triệu đồng, nhằm tạo sức hút với khách mua.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, dù lượng giao dịch nhà phố thương mại tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên không quá rầm rộ, tuy nhiên giá bán đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 66-550 triệu đồng/m2.
Hatchback hạng B giá 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ như Honda SH 350i liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng B giá khởi điểm chỉ 180 triệu đồng, lập tức trở thành tâm điểm chú ý trong phân khúc ô tô đô thị giá rẻ.
Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao tới 9%Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
Giá iPhone 13 mới giảm kỷ lục, nằm trong list iPhone rẻ nhất Việt Nam, camera đẳng cấp, pin bền chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất rẻ nhất Việt Nam, chưa bằng nửa iPhone Air nhưng lại được khách Việt ưa chuộng vì camera xịn và pin khỏe bền bỉ.