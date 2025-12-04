Giá vàng hôm nay 4/12: Vàng SJC đứng vững, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay 3/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua

Mở cửa phiên giao dịch 4/12, giá vàng miếng SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 153-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng ít biến động.

Sáng 4/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay cũng giữ nguyên mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay cũng bằng với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 150,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong phiên 3/12, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn gần như không thay đổi.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 3/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay suy yếu. Lúc 9h12' ngày 4/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.208,2 USD/ounce, giảm 27,8 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 4/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 134,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h30 ngày 3/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.236 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.255 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 3/12 cao hơn khoảng 61,4% (tương đương tăng 1.611 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 135,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 3/12.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 3/12 (giờ Việt Nam) quay đầu tăng 29 USD/ounce (+0,7%) lên 4.236 USD/ounce. Trước đó, trên thị trường châu Âu vàng có lúc xuống tới 4.195 USD/ounce.

Vàng quay đầu tăng trở lại khi đồng USD trở lại với xu hướng giảm. DXY tụt xuống 98,94 điểm, sau khi hồi phục lên 99,44 điểm trong phiên trước đó.