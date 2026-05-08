Giá vàng hôm nay 8/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji có tiếp tục giảm?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu gần như giữ nguyên so với chốt phiên chiều qua.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 10h00 ngày 8/5, giá vàng miếng SJC được DOJI niêm yết ở ngưỡng 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10h00 ngày 8/5, DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 164,3-167,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch ngày 7/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối phiên hôm trước.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 164,5-167,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước, lên mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng nay, vàng thế giới đột ngột đảo chiều. Đà tăng không còn được duy trì mà tuột khỏi mốc 4.700 USD/ounce. So với mức đỉnh thiết lập đêm qua, vàng giảm tới 60 USD/ounce.
Lúc 22h55 ngày 7/5, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.729,8 USD/ounce, tăng 35,5 USD/ounce.
Lúc 21h30 ngày 7/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.758 USD/ounce, tăng tới 66 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.764 USD/ounce.
