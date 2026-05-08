Ô tô Honda giảm giá kỷ lục, thấp nhất lịch sử, Honda City, Honda CR-V rẻ hiếm thấy
GĐXH - Ô tô Honda đồng loạt áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 5/2026, với mức ưu đãi lên tới 50%, giá lăn bánh của nhiều mẫu xe giảm đáng kể.
Ô tô Honda giảm giá kỷ lục
Theo công bố từ hãng, 4 mẫu xe ăn khách của Honda hiện được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tính theo mức 10%. Đây là chính sách quen thuộc nhưng vẫn mang lại hiệu quả thực tế khi giúp người mua tiết kiệm ngay một khoản chi phí đáng kể trong giai đoạn hoàn tất thủ tục đăng ký xe.
Giá xe Honda City
Cụ thể, Honda City – mẫu sedan hạng B chủ lực – được hưởng ưu đãi tương đương khoảng 25 – 28 triệu đồng tùy phiên bản. Với doanh số cộng dồn đạt 1.283 xe sau 2 tháng đầu năm 2026, City tiếp tục duy trì vị thế là một trong những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios.
Giá xe Honda CR-V
Ở phân khúc SUV, Honda CR-V chỉ áp dụng ưu đãi cho phiên bản L 2WD, với giá trị tương đương khoảng 55 triệu đồng. Dù phạm vi áp dụng không rộng, đây vẫn là mức hỗ trợ đáng chú ý, đặc biệt khi CR-V đang duy trì sức hút nhờ phiên bản hybrid e:HEV lắp ráp trong nước cùng những tinh chỉnh về thiết kế và trang bị trong thời gian gần đây.Honda
Giá xe Honda HR-V
Trong khi đó, Honda HR-V được áp dụng ưu đãi cho hai phiên bản G và L, giúp khách hàng tiết kiệm từ 30 đến 37 triệu đồng chi phí lăn bánh. Trước đó, phiên bản hybrid e:HEV RS của mẫu SUV này cũng đã được điều chỉnh giá xuống còn 835 triệu đồng nhờ chính sách thuế mới, qua đó tăng thêm lợi thế trong phân khúc.
Giá xe Honda BR-V
Với Honda BR-V, cả hai phiên bản G và L đều nằm trong diện ưu đãi, mang lại mức giảm từ 31 đến 35 triệu đồng. Đây là yếu tố giúp mẫu MPV 7 chỗ này trở nên dễ tiếp cận hơn với nhóm khách hàng gia đình, đặc biệt trong bối cảnh nhiều lựa chọn cùng tầm giá đang xuất hiện.
Bảng xe ô tô Honda được khuyến mại
TT
Mẫu xe
Giá trị khuyến mại
Điều kiện áp dụng
1
City
Khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 01 đến hết ngày 31 tháng 05 năm 2026
2
BR-V L
3
BR-V G
4
HR-V L/G
Ưu đãi lãi suất cố định 6,6% trong 12 tháng đầu áp dụng cho Khách hàng mua ô tô Honda vay qua ngân hàng VP bank
Ưu đãi lãi suất cố định 7,5% trong 12 tháng đầu áp dụng cho Khách hàng mua ô tô Honda vay qua ngân hàng VIB
(*)Áp dụng theo mức lệ phí trước bạ 10%
Đánh giá xe ô tô Honda
Có thể thấy, việc đồng loạt triển khai ưu đãi trên nhiều dòng xe cho thấy Honda đang chủ động kích cầu trong giai đoạn đầu năm. Khi người dùng ngày càng cân nhắc kỹ về tổng chi phí sở hữu, đặc biệt là chi phí lăn bánh, các chương trình hỗ trợ trực tiếp như lệ phí trước bạ sẽ phát huy tác dụng rõ rệt.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt ở nhiều phân khúc, từ sedan hạng B đến SUV và MPV, việc duy trì ưu đãi ổn định giúp Honda giữ được sức hút sản phẩm. Với mức giảm thực tế lên tới hàng chục triệu đồng, Honda City, CR-V, HR-V và BR-V tiếp tục là những lựa chọn đáng cân nhắc trong tháng 5/2026 đối với nhóm khách hàng ưu tiên tính thực dụng và chi phí hợp lý.
Giá bạc hôm nay 8/5: Bạc trong nước chạm đỉnh mới 83 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 8/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có sự bất phá mạnh mẽ khi giá bán vượt lên vùng 82-83 triệu đồng/kg.
Giá USD hôm nay 8/5: USD đứng yên, yen Nhật và euro bất ngờ giảm mạnhGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá USD hôm nay 8/5 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại các ngân hàng thương mại, trong khi nhiều ngoại tệ mạnh như EUR, bảng Anh hay yen Nhật lại đồng loạt giảm sâu. Diễn biến này đang thu hút sự chú ý của nhiều người có nhu cầu giữ ngoại tệ, du học hoặc thanh toán quốc tế.
Xe ga 110cc giá 21,8 triệu đồng của Honda đẹp cá tính, tích hợp công nghệ cao, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha chị em hiện đại sẽ mê mẩnGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc của Honda sở hữu thiết kế độc đáo và đặc sắc hơn Vision, giá bán siêu rẻ chỉ 21,8 triệu đồng.
SUV cỡ nhỏ giá 184 triệu đồng đẹp tinh tế, trang bị hiện đại, chạy 300 km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH chị em nhìn là mêGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ phạm vi di chuyển hơn 300 km mỗi lần sạc và chi phí sử dụng thấp, mẫu xe này nhanh chóng trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng đô thị.
Xe máy điện giá 21 triệu đồng đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị vượt tầm, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha thách thức thị trườngGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện đang được dân tình săn đón bởi thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode, giá bán siêu rẻ chỉ 21 triệu đồng.
Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng CGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 rất rẻ tiếp tục khiến các đối thủ trong cùng phân khúc cỡ C như Honda CR-V hay Hyundai Tucson 'gặp khó'.
Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, khách đua chọn mua thay Lead, Vision vì rẻGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade đang được đại lý giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng.
Tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi động, nhà riêng trong ngõ trên trục đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mớiGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, khi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025, giá nhà riêng, ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ trên trục đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.
Giá bạc hôm nay 7/5: Bạc trong nước bất ngờ chạm đỉnhGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 7/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có sự bất phá mạnh mẽ khi giá bán vượt lên vùng 80 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 7/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng.
MPV 7 chỗ giá 161 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường
GĐXH - MPV 7 chỗ với nhiều cải tiến về trang bị nhưng giá chỉ từ 161 triệu đồng, rẻ gấp 3 lần Mitsubishi Xpander.