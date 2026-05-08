Giá bạc hôm nay 8/5: Bạc trong nước chạm đỉnh mới 83 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 8/5

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Giá bạc trong nước hôm nay bật tăng mạnh vượt đỉnh ngày hôm qua. Theo ghi nhận từ thị trường, giá bạc Phú Quý ngày 8/5 tiếp tục duy trì đà phục hồi ấn tượng khi tăng khoảng 2,2 triệu đồng/kg so với hôm qua, tăng hơn 5 triệu đồng/kg so với 2 ngày trước. Vào khung giờ 8h52 sáng nay, giá bạc Phú Quý được niêm yết ở mức 83,199 triệu đồng/kg, tương đương 3,120 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat

Giá bạc tại hệ thống Ancarat sáng nay tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng mạnh. Giá bạc mở phiên sáng nay bán ra đang ở mức 82,747 triệu đồng/kg, tương đương 3,103 triệu đồng/lượng. Giá bạc vượt đỉnh ngày hôm qua 80,720 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,027 triệu đồng/lượng. Chỉ sau một ngày, giá bạc đã tăng thêm 2 triệu đồng/kg.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ hôm nay cũng bật tăng đáng kể. Giá bạc bán ra niêm yết khung giờ 8h55 phút sáng nay hiện đã phục hồi lên mức 82,320 triệu đồng/kg, khoảng 3,087 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, ở phiên mở bán sáng qua, giá bạc đang duy trì ở vùng 80,080 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,003 triệu đồng/lượng. Đà phục hồi của giá bạc đang lan rộng trên toàn thị trường và xuất hiện đồng đều tại nhiều thương hiệu lớn.

Giá bạc DOJI

Giá bạc DOJI cũng ghi nhận mức tăng tích cực trong sáng 8/5. Hiện tại, giá bạc DOJI 99.9 được niêm yết ở mức 3,115 triệu đồng/lượng và khoảng 15,575 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bạc sáng qua đang ở vùng 3,035 triệu đồng/lượng và khoảng 15,175 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc thế giới hôm nay

Không chỉ thị trường trong nước, giá bạc thế giới cũng trên đà tăng trưởng mạnh, chỉ trong vài ngày, giá bạc liên tục xác lập những đỉnh mới. Giá bạc hôm nay đã bật tăng lên vùng 80 USD/ounce. Trong khi những ngày trước giá bạc quốc tế chỉ dao động quanh vùng 72-74 USD/ounce.

Các tín hiệu kỹ thuật gần đây cho thấy biên độ dao động của giá bạc thế giới đang mở rộng trong khoảng 72-81 USD/ounce. Mặc dù giá bạc phát đi tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên sự ổn định của thị trường vẫn chưa duy trì được lâu. Vì vậy, giới đầu tư vẫn đang theo dõi sát các biến động tiếp theo của giá bạc trong thời gian tới.

