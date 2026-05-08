Giá bạc hôm nay 8/5: Bạc trong nước chạm đỉnh mới 83 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 8/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có sự bất phá mạnh mẽ khi giá bán vượt lên vùng 82-83 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 8/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Giá bạc trong nước hôm nay bật tăng mạnh vượt đỉnh ngày hôm qua. Theo ghi nhận từ thị trường, giá bạc Phú Quý ngày 8/5 tiếp tục duy trì đà phục hồi ấn tượng khi tăng khoảng 2,2 triệu đồng/kg so với hôm qua, tăng hơn 5 triệu đồng/kg so với 2 ngày trước. Vào khung giờ 8h52 sáng nay, giá bạc Phú Quý được niêm yết ở mức 83,199 triệu đồng/kg, tương đương 3,120 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Giá bạc tại hệ thống Ancarat sáng nay tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng mạnh. Giá bạc mở phiên sáng nay bán ra đang ở mức 82,747 triệu đồng/kg, tương đương 3,103 triệu đồng/lượng. Giá bạc vượt đỉnh ngày hôm qua 80,720 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,027 triệu đồng/lượng. Chỉ sau một ngày, giá bạc đã tăng thêm 2 triệu đồng/kg.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ hôm nay cũng bật tăng đáng kể. Giá bạc bán ra niêm yết khung giờ 8h55 phút sáng nay hiện đã phục hồi lên mức 82,320 triệu đồng/kg, khoảng 3,087 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, ở phiên mở bán sáng qua, giá bạc đang duy trì ở vùng 80,080 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,003 triệu đồng/lượng. Đà phục hồi của giá bạc đang lan rộng trên toàn thị trường và xuất hiện đồng đều tại nhiều thương hiệu lớn.
Giá bạc DOJI
Giá bạc DOJI cũng ghi nhận mức tăng tích cực trong sáng 8/5. Hiện tại, giá bạc DOJI 99.9 được niêm yết ở mức 3,115 triệu đồng/lượng và khoảng 15,575 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bạc sáng qua đang ở vùng 3,035 triệu đồng/lượng và khoảng 15,175 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay
Không chỉ thị trường trong nước, giá bạc thế giới cũng trên đà tăng trưởng mạnh, chỉ trong vài ngày, giá bạc liên tục xác lập những đỉnh mới. Giá bạc hôm nay đã bật tăng lên vùng 80 USD/ounce. Trong khi những ngày trước giá bạc quốc tế chỉ dao động quanh vùng 72-74 USD/ounce.
Các tín hiệu kỹ thuật gần đây cho thấy biên độ dao động của giá bạc thế giới đang mở rộng trong khoảng 72-81 USD/ounce. Mặc dù giá bạc phát đi tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên sự ổn định của thị trường vẫn chưa duy trì được lâu. Vì vậy, giới đầu tư vẫn đang theo dõi sát các biến động tiếp theo của giá bạc trong thời gian tới.
Ô tô Honda giảm giá kỷ lục, thấp nhất lịch sử, Honda City, Honda CR-V rẻ hiếm thấyGiá cả thị trường - 58 phút trước
GĐXH - Ô tô Honda đồng loạt áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 5/2026, với mức ưu đãi lên tới 50%, giá lăn bánh của nhiều mẫu xe giảm đáng kể.
Giá USD hôm nay 8/5: USD đứng yên, yen Nhật và euro bất ngờ giảm mạnhGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá USD hôm nay 8/5 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại các ngân hàng thương mại, trong khi nhiều ngoại tệ mạnh như EUR, bảng Anh hay yen Nhật lại đồng loạt giảm sâu. Diễn biến này đang thu hút sự chú ý của nhiều người có nhu cầu giữ ngoại tệ, du học hoặc thanh toán quốc tế.
Xe ga 110cc giá 21,8 triệu đồng của Honda đẹp cá tính, tích hợp công nghệ cao, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha chị em hiện đại sẽ mê mẩnGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc của Honda sở hữu thiết kế độc đáo và đặc sắc hơn Vision, giá bán siêu rẻ chỉ 21,8 triệu đồng.
SUV cỡ nhỏ giá 184 triệu đồng đẹp tinh tế, trang bị hiện đại, chạy 300 km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH chị em nhìn là mêGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ phạm vi di chuyển hơn 300 km mỗi lần sạc và chi phí sử dụng thấp, mẫu xe này nhanh chóng trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng đô thị.
Xe máy điện giá 21 triệu đồng đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị vượt tầm, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha thách thức thị trườngGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện đang được dân tình săn đón bởi thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode, giá bán siêu rẻ chỉ 21 triệu đồng.
Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng CGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 rất rẻ tiếp tục khiến các đối thủ trong cùng phân khúc cỡ C như Honda CR-V hay Hyundai Tucson 'gặp khó'.
Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, khách đua chọn mua thay Lead, Vision vì rẻGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade đang được đại lý giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng.
Tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi động, nhà riêng trong ngõ trên trục đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mớiGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, khi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025, giá nhà riêng, ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ trên trục đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.
Giá bạc hôm nay 7/5: Bạc trong nước bất ngờ chạm đỉnhGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 7/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có sự bất phá mạnh mẽ khi giá bán vượt lên vùng 80 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 7/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng.
MPV 7 chỗ giá 161 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường
GĐXH - MPV 7 chỗ với nhiều cải tiến về trang bị nhưng giá chỉ từ 161 triệu đồng, rẻ gấp 3 lần Mitsubishi Xpander.