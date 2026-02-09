Giá vàng hôm nay 9/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh mạnh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Mở cửa phiên giao dịch 9/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178,2-181,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 179,2-181,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng 9/2, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,7-180,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết tuần qua, niêm yết ở mức 178,2-181,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt tuần trước (7/2), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 176,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 179,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 175,8-178,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tại Doji chốt phiên giao dịch ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 176,3-179,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới phiên đầu tuần đi lên. Lúc 8h43' ngày 9/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.996,9 USD/ounce, tăng 72,9 USD/ounce so với kết tuần qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng 9/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 158,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 22,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng thế giới tuần trước chịu áp lực bán mạnh và nhanh chóng rơi xuống vùng đáy quanh 4.450 USD/ounce. Lực cầu bắt đáy xuất hiện kịp thời, giúp giá bật tăng trở lại và tái lập vùng hỗ trợ quan trọng trên 4.600 USD.

Trong các phiên giữa tuần, đà phục hồi được củng cố khi vàng vượt 4.900 USD/ounce và có thời điểm tiến sát, thậm chí áp sát mốc 5.100 USD. Ngưỡng 5.000 USD tiếp tục đóng vai trò kháng cự mạnh, kích hoạt hoạt động chốt lời và khiến giá điều chỉnh trở lại.

Phiên cuối tuần, vàng dao động trong biên độ hẹp hơn, giữ vững vùng 4.800 USD và khép lại tuần giao dịch chỉ còn cách mốc tâm lý 5.000 USD không xa. Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.924 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.888 USD/ounce.