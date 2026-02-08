Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026 biến động như thế nào?

Không chỉ giá các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại, chung cư, nhà riêng, đất ở, ngay cả thị trường bất động sản cho thuê cũng cho thấy sức hút hấp dẫn. Thậm chí đến cả loại hình phòng trọ cho thuê, phân khúc bất động sản được các đối tượng như sinh viên, người đi làm, những người dân có thu nhập hạn chế quan tâm cũng có sự tăng trưởng rõ rệt về giá.

Khảo sát thực tế trên sàn giao dịch thương mại điện tử batdongsan.com.vn, tại thời điểm tháng 2/2026 cho thấy, căn phòng trọ khép kín, rộng 35 m2 được trang bị đầy đủ tủ lạnh, máy giặt tại đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ (tức phường Xuân La, quận Tây Hồ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 7,3 triệu đồng/tháng.

Hay như căn phòng trọ rộng 25m2, có ban công, cửa sổ, được trang bị đầy đủ tủ lạnh, tủ bếp, điều hòa, giường tủ tại phố Từ Hoa, phường Quảng An, quận Tây Hồ cũ hiện đang được cho thuê với giá 5 triệu đồng/tháng.

Căn chung cư mini rộng 25m2 tại ngõ 472, đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ (tức phường Bưởi, quận Tây Hồ cũ) hiện đang được cho thuê với giá 5,65 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, theo khảo sát, giá phòng trọ cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ cũ dao động phổ biến từ 1,5 đến gần 10 triệu đồng/phòng/tháng.

Hiện nay, phường Tây Hồ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Bưởi thuộc quận Tây Hồ cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thụy Khuê, Xuân La, Quảng An thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ thuộc quận Tây Hồ và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy.

Phường Phú Thượng sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Thượng thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Xuân Tảo, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

Thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ, xu hướng hiện nay là nâng cao dịch vụ, hướng tới không gian sống an toàn và tiện nghi điều người thuê ngày càng quan tâm. Sự tiện ích này khiến cho không chỉ sinh viên, người đi làm, những người có thu nhập thấp lựa chọn, mà ngay cả những gia đình trẻ cũng ưu tiên chọn thuê nhà trọ hoặc chung cư mini.