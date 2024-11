Giá vé tàu Tết 2025 tăng cao, nhiều chặng không còn vé để mua

‘Cháy’ vé tàu Tết 2025

Còn gần 2 tháng nữa mới tới tết Nguyên đán 2025 nhưng thị trường vé tàu, xe, máy bay đang trở nên 'nóng' từng ngày. Theo khảo sát của PV, tại một số website bán vé tàu Tết 2025, giá vé tàu có sự thay đổi và tăng theo từng ngày. Tại một số chặng từ TP. HCM đi Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng,… số lượng ghế trống còn rất ít hoặc thông báo hết vé.

Anh Nguyễn Quang Tuy (Thái Bình) đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM chia sẻ: "Năm nay, tôi dự định đưa gia đình về quê ăn Tết sớm. Ban đầu cả nhà định sẽ đặt vé máy bay, tuy nhiên khi xem giá tôi thật sự bất ngờ vì chi phí quá cao. Chúng tôi quyết định chuyển hướng sang đi tàu, nhưng giá vé cũng không thấp hơn là bao nhiêu, một số chuyến không còn vé để mua. Năm nay kinh tế khó khăn nên tôi thấy rất áp lực và không biết nên chọn hình thức di chuyển nào sẽ phù hợp, tiết kiệm tài chính".

Trên một số trang web bán vé tàu không thuộc quản lý của đường sắt đăng tải giá vé sẽ vé tàu thường cao hơn so với giá quy định của đường sắt (8 đến 10%).

Là người thường xuyên di chuyển bằng tàu hỏa chị Hà Thị Thanh (Hà Nội) cho hay: "Quê tôi ở Nghệ An, mỗi năm đến dịp lễ tết, do nhu cầu đi lại của mọi người rất cao nên tôi thường thu xếp đặt vé cách một, hai tháng để không bị nhỡ. Vì bị say xe và sợ chen chúc nên tôi không dám đi xe khách mà sẽ chọn đi tàu cho tiện, giá cả cũng phải chăng. Bên cạnh đó, vài năm trở lại đây, tôi thấy chất lượng dịch vụ của ngành đường sắt cải thiện rất nhiều, tàu chạy rất đúng giờ và không sợ bị tắc đường hay trễ chuyến như các phương tiện khác".

Vé tàu từ TP.HCM đi Vinh nhiều chặng đã thông báo hết vé.

Một nhân viên bán vé tàu thuộc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, càng về cuối năm nhu cầu đi lại của người dân càng tăng cao, đặc biệt là dịp nghỉ tết Nguyên đán 2025. Vì vậy, khi mua vé tàu, để tránh bị lừa hoặc mua phải giá cao, hành khách hết sức lưu ý không mua vé qua các đối tượng trung gian hay mạo danh nhân viên đường sắt, hoặc các trang website không chính thống của ngành đường sắt.

Người dân nên mua vé qua website bán vé chính thức của ngành đường sắt: www.dsvn.vn và www.vetau.com.vn; đến trực tiếp nhà ga, các cửa vé, các đại lý bán vé hoặc mua qua các ứng dụng ví điện tử Momo, VnPay, ZaloPay, ViettelPay… và các tổng đài bán vé tại các nhà ga.

"Những đối tượng xấu thường chụp ảnh vé không có đầy đủ thông tin, che giá tiền để gửi cho khách hàng. Việc này dẫn đến mọi người có thể bị mua vé đắt gấp nhiều lần hoặc thậm chí là lừa đảo, vì vậy người đi tàu nên thận trọng, tránh để tiền mất tật mang", nhân viên bán vé tàu chia sẻ.

Bên cạnh đó, càng sát dịp lễ, tết vé tàu càng tăng cao, do đó, người dân nên sắp xếp mua vé sớm vừa có nhiều sự lựa chọn vừa được nhận ưu đãi…

Hành khách đi tàu Tết 2025 nên mua vé sớm và tại website chính thức của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt để nhận được nhiều ưu đãi.

Khi đi tàu, hành khách mang vé điện tử hoặc vé giấy và giấy tờ tùy thân bản chính; trẻ em mang theo bản sao giấy khai sinh có công chứng hoặc bản chính. Hành khách được giảm giá cần mang theo giấy tờ chứng minh như thẻ sinh viên, thẻ thương binh, thẻ đoàn viên công đoàn…

Hành khách cần có mặt tại ga ít nhất 30 phút trước giờ khởi hành và lên đúng chuyến tàu, số toa, số chỗ được in trên vé. Hành khách đi tàu mang theo hành lý nhỏ gọn, mỗi vé hành khách mang không quá 20kg và tự trông coi bảo quản hành lý.

Ngành đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát vé tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên vé tàu mới được vào ga đi tàu.

Vé tàu Tết 2025 còn những chặng nào?

Thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, ngành đường sắt đã tổ chức bán vé kể từ ngày 1/10/2024.

Tính đến cuối tháng 11/2024, tổng số vé tàu Tết đã bán khoảng 125.000 vé, doanh thu bán vé 189 tỉ đồng (vé đã bán bằng 25% về sản lượng khách, 42% doanh thu so với Tết 2024). Số lượng vé mua online chiếm 61% số lượng vé bán. So sánh tốc độ bán vé (56 ngày mở bán vé), sản lượng vé bán và doanh thu đều bằng 125% so với bán vé Tết 2024.

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt nhấn mạnh, các vé tàu đi các ngày từ 22/1 (23 tháng Chạp) đến 26/1/2025 (27 tháng Chạp) đã hết vé. Các vé tàu từ ngày 27/1 (28 tháng Chạp) đến 28/1/2025 (29 tháng Chạp) còn khoảng 8.800 vé tại các ga đi từ Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đến các ga từ Nha Trang đến Hà Nội. Giai đoạn sau Tết từ ngày 29/1 (mùng 1 Tết) đến ngày 16/2/2025 (19 tháng Giêng) còn nhiều vé đi tất cả các ngày và các ga.

Nhiều chuyến tàu Tết 2025 đã hết vé, vì vậy hành khách nếu có nhu cầu mua vé nên sắp xếp sớm.

Giá vé tàu Tết 2025 tăng từ 4-5% so với cùng kỳ năm trước, tùy hành trình và loại tàu. Cụ thể, giá vé cao nhất là loại giường nằm tàu SE2 trong thời gian cao điểm từ ngày 21-27/1/2025 với hơn 3,2 triệu đồng/vé, cao hơn mức 3,1 triệu đồng năm trước. Vé VIP trên khoảng 2 giường có giá lên tới 6,4 triệu đồng. Giá vé thấp nhất là ghế ngồi mềm trên các tàu TN4/6 trong giai đoạn cao điểm chặng Sài Gòn - Hà Nội, với mức từ hơn 2,2 triệu đồng/vé, không thay đổi so với năm ngoái.

Lịch chạy tàu Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 dự kiến kéo dài từ ngày 15/1-16/2 (tức từ 16 tháng Chạp đến 19 tháng Giêng Âm lịch). Trong thời gian này, mỗi ngày có 22 đôi tàu hoạt động, bao gồm 9 đôi tàu Thống Nhất (Sài Gòn - Hà Nội) và 13 đôi tàu khu đoạn chạy tuyến ngắn.

Để kiểm tra vé tàu hỏa, hành khách truy cập vào website www.dsvn.vn, mục "kiểm tra vé"; sau đó nhập đầy đủ các thông tin trên thẻ đi tàu như mã vé, mác tàu, ga đi, ga đến, ngày đi, số giấy tờ và ấn "kiểm tra vé", nếu hiển thị "vé điện tử của bạn hoàn toàn hợp lệ" thì hành khách sử dụng vé để đi tàu bình thường, nếu hiển thị "không tìm thấy vé điện tử phù hợp" thì liên hệ nhà ga hoặc tổng đài 19006469 để được hỗ trợ.

Hiện, ngành đường sắt đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu như: Giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 27/1/2025 (tức ngày 28 tháng Chạp) và đi từ 1.000 km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi, đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ 10% đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã mở bán các đoàn tàu chạy thường xuyên trong và sau dịp tết Dương lịch 2025 như: Tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 (Sài Gòn - Hà Nội), tàu SE21/SE22 (Sài Gòn - Đà Nẵng), tàu SNT1/SNT2 (Sài Gòn - Nha Trang), tàu SPT1/SPT2 (Sài Gòn - Phan Thiết). Khi nhu cầu của hành khách tăng cao, Công ty sẽ tổ chức chạy thêm tàu, nối thêm toa để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng.