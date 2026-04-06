Giá xe máy điện Honda giảm mạnh, thấp hiếm thấy dù mới ra mắt, chi trả như Wave Alpha khiến người dùng xôn xao

Giá xe máy điện Honda giảm mạnh

ICON e: được áp dụng giá bán lẻ đề xuất mới từ ngày 1/4.

Theo thông báo từ Honda Việt Nam, mẫu xe máy điện ICON e: được áp dụng giá bán lẻ đề xuất mới từ ngày 1/4. Cụ thể, giá bán của các phiên bản đồng loạt được giảm 6 triệu đồng.

Phiên bản Cao cấp có giá mới từ 20,52-20,9 triệu đồng, tùy điều kiện 8-10% thuế VAT. Phiên bản đặc biệt có giá 20,71-21,1 triệu đồng và bản Thể thao có giá mới từ 20,91-21,3 triệu đồng. Đây là giá xe chưa bao gồm pin.

Bên cạnh đó, hãng này còn điều chỉnh giá đối với pin kèm theo xe lẫn gói thuê pin hàng tháng. Cụ thể, giá của pin bán kèm theo xe ICON e: được giảm từ 9,62-9,8 triệu đồng (8-10% VAT) xuống còn 8,83-9 triệu đồng.

Honda ICON e: có lợi thế cạnh tranh là yếu tố thương hiệu Nhật

Gói thuê pin trước đây có giá 343-350 nghìn đồng (8-10% VAT) nay được giảm xuống còn 245-250 nghìn đồng. Để sử dụng dịch vụ này, khách hàng cần đặt cọc 2 triệu đồng tiền pin.

Như vậy, mức giá bao gồm cả pin của Honda ICON e: sau điều chỉnh hiện khởi điểm từ 29,35 triệu đồng. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 36 triệu trước đó, nhưng vẫn cao hơn một số cái tên cùng phân khúc xe máy điện không cần bằng lái.

Bảng giá xe máy điện Honda ICON e:

Phiên bản Giá mới (VAT 8%) Giá mới (VAT 10%) Cao cấp 20.520.000 20.900.000 Đặc biệt 20.716.363 21.100.000 Thể thao 20.912.727 21.300.000

Giá bán mới của Honda ICON e: (Đơn vị: Đồng).

Giá xe máy điện Honda ICON e: và các đối thủ cùng phân khúc

VinFast Flazz (16,9 triệu đồng, đã kèm pin).

VinFast Evo Grand Lite (18,9 triệu đồng, đã kèm pin)

Yadea Osta H+ (27,49 triệu đồng, đã kèm pin).

Đánh giá xe máy điện Honda ICON e:

So với các mẫu xe máy điện khác trên thị trường, Honda ICON e: có lợi thế cạnh tranh là yếu tố thương hiệu Nhật được khách ưa chuộng. Bên cạnh đó, các đại lý Honda cam kết thu mua lại dòng xe này trong vòng 3 năm sử dụng với chính sách hỗ trợ hấp dẫn, nhưng chỉ dành cho người dùng bảo dưỡng đầy đủ chính hãng.

Ngoài ra, Honda ICON e: là một trong số ít những mẫu xe máy điện dành cho học sinh trên thị trường có thể tháo rời bộ pin một cách dễ dàng. Đây là điểm cộng với những người dùng ở chung cư nhưng không tiện cắm sạc xe dưới hầm đỗ, sử dụng chung dây sạc theo xe.