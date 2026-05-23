Loại cá giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng nhiều người vẫn e ngại mua

Giá bán cá trê, cá rô phi, cá da trơn trên thị trường

1. Cá Trê

Hiện trên thị trường, giá cá trê chỉ dao động từ 35.000 đến 80.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, tại các chợ, cá trê lai có giá dao động từ 35.000-50.000 đồng/kg. Cá trê vàng nuôi ao thường có giá từ 40.000-50.000 đồng/kg loại từ 0,3-0,5 kg/con; từ 45.000-65.000 đồng loại từ 0,5-1kg/con và 60.000-80.000 đồng loại cá cỡ lớn trên 1,5kg 1 con. Mức giá có thể chênh lệch nhẹ tùy thuộc vào từng địa phương, thời điểm mua bán và chi phí vận chuyển.

2. Cá rô phi

Hiện nay, giá bán cá rô phi trên thị trường cũng khá rẻ, chỉ dao động từ 45.000 đến 180.000 đồng mỗi kg tùy nơi bán. Cụ thể, tại các chợ và siêu thị, giá bán lẻ cá rô phi nguyên con loại từ 500g-1kg/1 con dao động từ 45.000 - 55.000 đồng/kg. Cá phi lê sạch xương đóng gói túi 500g hiện đang có giá khoảng 85.000 - 95.000 đồng/gói.

3. Cá da trơn

Tại thị trường Việt Nam năm 2026, giá cá da trơn (chủ yếu là cá tra và cá basa) đang dao động ở mức từ 32.000 - 35.000 đồng/kg tại ao và khoảng 60.000 - 100.000 đồng/kg cho thành phẩm phi lê hoặc cắt khúc tại các chợ bán lẻ.

Những loại cá trên dù có giá khá rẻ, chỉ từ vài chục đến hơn trăm nghìn đồng, tuy nhiên lâu nay luôn bị nhiều bà nội trợ dè dặt khi xuống tiền. Nguyên nhân phần lớn là do những tin đồn như những loại cá này có nguy cơ chứa thủy ngân hoặc kim loại nặng. Nếu ăn quá nhiều và thường xuyên, các chất này có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng đối với sức khỏe. Đặc biệt, việc tiêu thụ kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.

Thực tế, việc cá trê, cá rô phi hay các loại cá da trơn có nhiễm thủy ngân hay không còn phụ thuộc lớn vào môi trường nguồn nước, quy trình nuôi trồng và khâu kiểm soát chất lượng. Nhiều loại cá như cá trê, cá tra, cá ba sa vốn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, thịt thơm ngon, được tiêu thụ rộng rãi trong nước và xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế. Do đó, thay vì e ngại theo tin đồn, người tiêu dùng nên trở thành những người mua sắm thông thái, ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được nuôi tại cơ sở uy tín và bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Loại cá dù giá đắt vẫn được nhiều người săn lùng nhờ tăng cường trí nhớ, sáng mắt, khỏe xương GĐXH - Dù đắt, hơn 1 triệu đồng/kg, nhưng cá bơn vẫn được nhiều người săn lùng vì hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, giúp phát triển xương khớp, cải thiện chiều cao và trí não ở trẻ nhỏ, đồng thời hỗ trợ xương chắc khỏe và chống loãng xương ở người lớn.