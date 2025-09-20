Tương lai tươi sáng của nữ sinh chăm ngoan bị chèn nát dưới bánh xe bồn

Người mẹ thất thần và người em gái vẫn khóc đòi chị hằng đêm.

Vụ việc xảy ra vào sáng 13/9, khi chiếc xe bồn chở bê tông do đối tượng Đinh Văn Long (quê Phú Thọ) va chạm với xe điện do cháu Hà Anh điều khiển. Đau lòng hơn, lời khai ban đầu của tài xế Đinh Văn Long và những clip do người dân chứng kiến tại hiện trường đều cho thấy y đã cố tình cán qua, cán lại, kéo lê nạn nhân sau cú va chạm. Long khai báo lý do tàn nhẫn là "để nạn nhân thiệt mạng và không phải bồi thường". Hành vi này không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận mà còn dập tắt mọi ước mơ về một tương lai tươi sáng của cô bé hiếu thảo, chăm ngoan.

Căn phòng nơi cháu Hà Anh đã từng học hành, ngủ nghỉ nay trở nên hoang lạnh lạ thường

Gia cảnh khó và ước mơ nhỏ bé

Trong căn nhà vẫn còn dang dở, chưa thể sơn sửa dù đã xây từ năm 2017, anh Nguyễn Văn Dư (bố Hà Anh) và chị Liên (mẹ Hà Anh) thất thần, không thể tin nổi người con gái chăm ngoan, mới ngày nào còn chập chững bám theo cha mẹ, nay đã ra đi mãi mãi. Gia đình Hà Anh sống trong hoàn cảnh bấp bênh. Anh Dư làm thợ mộc, còn chị Liên làm nghề khảm trai, công việc không ổn định do phụ thuộc vào đơn đặt hàng. Cả hai vợ chồng luôn cố gắng chắt chiu, vun vén để lo cho hai người con. Hà Anh là con gái cả, dưới có một em gái mới bước vào lớp 1.

Từ bé, Hà Anh đã là một cô bé chăm chỉ và vô cùng hiếu thảo, thương em. "Cháu rất tự lập. Từ năm lớp 8, cháu đã học tập và xin ngủ riêng tại căn nhà cũ của gia đình, thi thoảng mới ngủ cùng bà nội. Cháu học rất khá các môn Văn, Sử, Địa. Ngoài giờ học, cháu nấu cơm, quét nhà, chăm sóc em gái. Thi thoảng cháu cũng tranh thủ tham gia các hoạt động đoàn, đội của nhà trường. Tháng trước, khi chuẩn bị bước vào cấp 3, cháu có xin bố mẹ cho đi làm thêm ở quán bún ca tối để có tiền trang trải học tập" – chị Liên bộc bạch.

Nỗi buồn người cha phải thắp nén nhang cho người con gái ngoan hiền.

Hai tuần trước, Hà Anh rất vui mừng nhận tháng lương làm thêm đầu tiên. Em biếu bố mẹ 400.000 đồng, cho em gái 50.000 đồng và tặng bà 100.000 đồng. Chị Liên xót xa: "Là bố mẹ, chúng tôi không nỡ tiêu, mà có ý giữ lại đưa cho cháu khi cháu cần".

Những đồng tiền mồ hôi nước mắt của Hà Anh, giờ đây trở thành nỗi xót xa vô hạn, là minh chứng cho tình yêu thương và sự trưởng thành trong nhận thức của một nữ sinh tuổi còn xanh, chăm ngoan đã mãi mãi ra đi. "Cứu cháu với, cứu cháu với", câu nói sau cùng của Hà Anh trước khi từ giã cõi đời này vẫn còn ám ảnh tâm trí những người chứng kiến trực tiếp tại hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 13/9.

Giấc mơ học hành, giấc mơ được phụ giúp gia đình của Hà Anh đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Sự ra đi của em không chỉ là mất mát rất lớn đối với gia đình mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh về sự vô cảm, tàn nhẫn của một số người.

Dư luận đang mong chờ một bản án thích đáng cho kẻ đã cướp đi sinh mạng một cô bé tràn đầy ước mơ, để Hà Anh và những người thân của em được an ủi phần nào.

Trong sáng 19/9, Gia đình cháu Hà Anh đã chính thức mời luật sư Nguyễn Thị Hưng, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Phú Xuyên, Hà Nội ngày 13/9/2025.

Luật sư Hưng là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự, dân sự..., từng tham gia giải quyết nhiều vụ án phức tạp và bảo vệ thành công quyền lợi trẻ em bị xâm phạm hay những người yếu thế trong xã hội.

Đối với vụ việc lần này, luật sư Hưng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo mọi quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Hà Anh được xem xét đúng theo quy định pháp luật.