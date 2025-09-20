Tương lai tươi sáng của nữ sinh chăm ngoan bị chèn nát dưới bánh xe bồn
GĐXH - Những ngày qua, tại một ngôi nhà trong ngõ nhỏ thuộc xóm Giếng, thôn Văn Minh, xã Phú Xuyên, Hà Nội vẫn chưa hết không khí bàng hoàng, tang thương sau cái chết vô cùng đau lòng của nữ sinh Nguyễn Đào Hà Anh.
Người mẹ thất thần và người em gái vẫn khóc đòi chị hằng đêm.
Vụ việc xảy ra vào sáng 13/9, khi chiếc xe bồn chở bê tông do đối tượng Đinh Văn Long (quê Phú Thọ) va chạm với xe điện do cháu Hà Anh điều khiển. Đau lòng hơn, lời khai ban đầu của tài xế Đinh Văn Long và những clip do người dân chứng kiến tại hiện trường đều cho thấy y đã cố tình cán qua, cán lại, kéo lê nạn nhân sau cú va chạm. Long khai báo lý do tàn nhẫn là "để nạn nhân thiệt mạng và không phải bồi thường". Hành vi này không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận mà còn dập tắt mọi ước mơ về một tương lai tươi sáng của cô bé hiếu thảo, chăm ngoan.
Căn phòng nơi cháu Hà Anh đã từng học hành, ngủ nghỉ nay trở nên hoang lạnh lạ thường
Gia cảnh khó và ước mơ nhỏ bé
Trong căn nhà vẫn còn dang dở, chưa thể sơn sửa dù đã xây từ năm 2017, anh Nguyễn Văn Dư (bố Hà Anh) và chị Liên (mẹ Hà Anh) thất thần, không thể tin nổi người con gái chăm ngoan, mới ngày nào còn chập chững bám theo cha mẹ, nay đã ra đi mãi mãi. Gia đình Hà Anh sống trong hoàn cảnh bấp bênh. Anh Dư làm thợ mộc, còn chị Liên làm nghề khảm trai, công việc không ổn định do phụ thuộc vào đơn đặt hàng. Cả hai vợ chồng luôn cố gắng chắt chiu, vun vén để lo cho hai người con. Hà Anh là con gái cả, dưới có một em gái mới bước vào lớp 1.
Từ bé, Hà Anh đã là một cô bé chăm chỉ và vô cùng hiếu thảo, thương em. "Cháu rất tự lập. Từ năm lớp 8, cháu đã học tập và xin ngủ riêng tại căn nhà cũ của gia đình, thi thoảng mới ngủ cùng bà nội. Cháu học rất khá các môn Văn, Sử, Địa. Ngoài giờ học, cháu nấu cơm, quét nhà, chăm sóc em gái. Thi thoảng cháu cũng tranh thủ tham gia các hoạt động đoàn, đội của nhà trường. Tháng trước, khi chuẩn bị bước vào cấp 3, cháu có xin bố mẹ cho đi làm thêm ở quán bún ca tối để có tiền trang trải học tập" – chị Liên bộc bạch.
Nỗi buồn người cha phải thắp nén nhang cho người con gái ngoan hiền.
Hai tuần trước, Hà Anh rất vui mừng nhận tháng lương làm thêm đầu tiên. Em biếu bố mẹ 400.000 đồng, cho em gái 50.000 đồng và tặng bà 100.000 đồng. Chị Liên xót xa: "Là bố mẹ, chúng tôi không nỡ tiêu, mà có ý giữ lại đưa cho cháu khi cháu cần".
Những đồng tiền mồ hôi nước mắt của Hà Anh, giờ đây trở thành nỗi xót xa vô hạn, là minh chứng cho tình yêu thương và sự trưởng thành trong nhận thức của một nữ sinh tuổi còn xanh, chăm ngoan đã mãi mãi ra đi. "Cứu cháu với, cứu cháu với", câu nói sau cùng của Hà Anh trước khi từ giã cõi đời này vẫn còn ám ảnh tâm trí những người chứng kiến trực tiếp tại hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 13/9.
Giấc mơ học hành, giấc mơ được phụ giúp gia đình của Hà Anh đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Sự ra đi của em không chỉ là mất mát rất lớn đối với gia đình mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh về sự vô cảm, tàn nhẫn của một số người.
Dư luận đang mong chờ một bản án thích đáng cho kẻ đã cướp đi sinh mạng một cô bé tràn đầy ước mơ, để Hà Anh và những người thân của em được an ủi phần nào.
Luật sư Hưng là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự, dân sự..., từng tham gia giải quyết nhiều vụ án phức tạp và bảo vệ thành công quyền lợi trẻ em bị xâm phạm hay những người yếu thế trong xã hội.
Đối với vụ việc lần này, luật sư Hưng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo mọi quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Hà Anh được xem xét đúng theo quy định pháp luật.
Đàn em vừa bị bắt của 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê khai gì tại cơ quan điều tra?Pháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, cả N.V.T. (người được mệnh danh là "tổng tài") và Vũ đều khẳng định T. không chỉ đạo Vũ hành hung.
Sức khỏe của nạn nhân trong vụ 'tổng tài' ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê hiện ra sao?Pháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân cho biết chưa thể nhai được cơm.
Tạm giữ hình sự 'thư ký' của 'tổng tài' vụ đánh nhân viên quán cà phê ở Hà NộiPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - "Thư ký" đánh người tại quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), đã bị Công an Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh người gây thương tích.
Danh tính người phụ nữ ở Hà Nội vừa bị khởi tố vì vu khống hoa hậu Miss Universe VietnamPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (SN 1996, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Vu khống.
5 đối tượng trộm xe đầu kéo hơn nửa tỷ ở Hà TĩnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - 5 đối tượng ở Hà Tĩnh vừa bị khởi tố vì liên quan vụ trộm và tiêu thụ xe đầu kéo HOWO trị giá khoảng 510 triệu đồng.
Mở cơ sở massage để làm nơi mua bán dâmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi thuê nhà, Thúy đăng ký kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ massage nhưng sau đó lén lút tổ chức hoạt động bán dâm cho khách.
Bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn do 9X cầm đầuPháp luật - 1 ngày trước
Công an TP Huế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả với quy mô lớn do đối tượng 9X điều hành.
Khởi tố 34 đối tượng trong đường dây làm giả hồ sơ xây dựng tại Nghệ AnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu để qua mặt chủ đầu tư, 34 đối tượng tại Nghệ An vừa bị khởi tố, trong đó có hai giám đốc công ty xây dựng.
Vụ nhân viên quán cà phê bị khách hành hung: 'Tổng tài' có phải chịu trách nhiệm?Pháp luật - 1 ngày trước
Luật sư phân tích vai trò, trách nhiệm pháp lý người được cộng đồng mạng gọi là "tổng tài" trong clip nhân viên quán cà phê bị đánh do nhắc khách không hút thuốc.
Nhóm thanh niên bỏ game rủ nhau vào nhà nghỉ chơi ma túy: Cú trượt dài của tuổi trẻPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Vừa rời quán game, 4 thanh niên ở TP Huế rủ nhau vào nhà nghỉ để sử dụng ma túy. Hành vi này đã bị công an bắt quả tang và cả 4 đối tượng đã phải nhận những bản án nghiêm khắc.
Nhóm thanh niên bỏ game rủ nhau vào nhà nghỉ chơi ma túy: Cú trượt dài của tuổi trẻPháp luật
GĐXH - Vừa rời quán game, 4 thanh niên ở TP Huế rủ nhau vào nhà nghỉ để sử dụng ma túy. Hành vi này đã bị công an bắt quả tang và cả 4 đối tượng đã phải nhận những bản án nghiêm khắc.