Nhóm thanh niên bỏ game rủ nhau vào nhà nghỉ chơi ma túy: Cú trượt dài của tuổi trẻ

Chiều 18/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" đối với Lê Văn Hậu (SN 2000), Lê Văn Hiếu (SN 2004), Lê Văn Minh Tuấn (SN 2005) và Đoàn Văn Nam Phong (SN 2006, cùng trú tại TP Huế).

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, tối 16/3/2025, khi 4 đối tượng đang chơi game tại một quán internet ở kiệt 49 Hàn Mặc Tử, Hậu rủ cả nhóm góp tiền mua ma túy về sử dụng. Mỗi người góp 50.000 đồng, tổng cộng 200.000 đồng.

Hậu liên lạc qua Facebook với một đối tượng để mua ma túy đá và được hẹn giao tại đường Hà Huy Tập, trước Trung tâm thi đấu thể thao TP Huế.

Hậu và Tuấn bắt taxi đến điểm hẹn, nhận gói ma túy từ một thanh niên lạ mặt, để lại 200.000 đồng rồi quay về nhà nghỉ ở đường Hoàng Thông để sử dụng.

Tại phòng 403, Hậu chuẩn bị dụng cụ, Tuấn gọi Hiếu và Phong đến cùng sử dụng. Đến khoảng 21h, khi cả nhóm đang dùng ma túy thì bị Công an TP Huế kiểm tra, bắt quả tang, thu giữ phần ma túy còn lại cùng toàn bộ dụng cụ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 4 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt Lê Văn Hậu 7 năm 3 tháng tù; các bị cáo Hiếu, Tuấn và Phong cùng mức án 7 năm tù.