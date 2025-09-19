Khởi tố 34 đối tượng trong đường dây làm giả hồ sơ xây dựng tại Nghệ An
GĐXH - Lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu để qua mặt chủ đầu tư, 34 đối tượng tại Nghệ An vừa bị khởi tố, trong đó có hai giám đốc công ty xây dựng.
Ngày 19/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 34 đối tượng liên quan đến hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và vi phạm quy định đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng.
Theo điều tra, thời gian qua nhiều công ty xây dựng trên địa bàn không đủ năng lực thi công nhưng vẫn lập khống hồ sơ năng lực, hồ sơ thí nghiệm vật liệu để tham gia đấu thầu. Thực trạng này gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Công ty cổ phần Tư vấn kiểm định xây dựng 36 và Công ty cổ phần Xây dựng Việt An đã lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu cho nhiều nhà thầu. Trong quá trình thi công, một số doanh nghiệp vì muốn giảm chi phí, rút ngắn thời gian đã không tiến hành thí nghiệm vật liệu đúng quy định, mà chỉ đến giai đoạn hoàn thiện mới thuê hai công ty này "hợp thức hóa" hồ sơ, kết quả. Các tài liệu giả mạo sau đó được dùng để nghiệm thu, thanh toán công trình.
Ngày 14/9, cơ quan điều tra đã khởi tố 34 bị can, trong đó có ông N.V.T. (SN 1971, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Việt An), ông N.V.D. (SN 1981, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn kiểm định xây dựng 36) cùng 5 đối tượng khác về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Ngoài ra, 27 đối tượng thuộc nhiều công ty xây dựng khác bị khởi tố về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và vi phạm quy định đấu thầu.
Hiện, chuyên án vẫn đang được điều tra mở rộng. Cơ quan công an tiếp tục làm rõ chất lượng vật liệu, công trình và mức độ thiệt hại để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, nhà thầu thi công có trách nhiệm thực hiện thí nghiệm vật liệu đúng quy định, với sự chứng kiến của đơn vị tư vấn giám sát. Vật liệu chỉ được đưa vào công trình khi đạt chuẩn kỹ thuật. Việc làm giả hồ sơ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa an toàn công trình và tính mạng người dân.
