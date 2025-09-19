Mở cơ sở massage để làm nơi mua bán dâm
GĐXH - Sau khi thuê nhà, Thúy đăng ký kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ massage nhưng sau đó lén lút tổ chức hoạt động bán dâm cho khách.
Ngày 19/9, Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án "Chứa mại dâm" đối với Phan Thị Thanh Thúy (SN 1984) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1978), cùng trú tại TP Huế.
Theo cáo trạng, tháng 9/2024, Thúy thuê một căn nhà tại đường Trương Gia Mô (phường Vỹ Dạ) với giá 15 triệu đồng/tháng trong 3 năm để mở cơ sở massage. Giữa tháng 10/2024, Thúy đăng ký kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ massage, nhưng sau đó lén lút tổ chức hoạt động bán dâm cho khách.
Thúy tuyển 6 nhân viên nữ, khi đông khách còn gọi thêm gái bán dâm bên ngoài thông qua Zalo. Đối tượng bố trí tầng 1 làm phòng chờ cho nhân viên, quy định giá dịch vụ từ 700.000 đến 1.200.000 đồng/lượt (bao gồm massage và quan hệ tình dục).
Để điều hành, Thúy thuê Hùng làm quản lý với mức lương 4 triệu đồng/tháng, giao nhiệm vụ trông coi và dẫn khách lên phòng. Thúy lập nhóm Zalo "Nv Thanh Thúy" gồm Hùng và nhân viên để điều người phục vụ khách.
Từ 18h hôm trước đến 2h sáng hôm sau, Thúy trực tiếp thỏa thuận giá, Hùng chịu trách nhiệm đưa khách và quản lý hoạt động. Cuối mỗi ngày, Thúy tính số lượt bán dâm và thu thêm 120.000 đồng/người/ngày đối với nhân viên có tham gia.
Khoảng 22h15 ngày 13/2/2025, Công an TP Huế kiểm tra cơ sở massage Thanh Thúy, bắt quả tang hai trường hợp mua dâm. Qua điều tra xác định, chỉ trong 2 ngày 12 và 13/2/2025, Thúy và Hùng tổ chức 54 lượt bán dâm.
Cơ điều tra xác định, Thúy là chủ mưu, trực tiếp điều hành hoạt động chứa mại dâm còn Hùng giữ vai trò giúp sức tích cực.
Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Thị Thanh Thúy 4 năm tù giam, Nguyễn Văn Hùng 3 năm 3 tháng tù giam.
