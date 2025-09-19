5 đối tượng trộm xe đầu kéo hơn nửa tỷ ở Hà Tĩnh
GĐXH - 5 đối tượng ở Hà Tĩnh vừa bị khởi tố vì liên quan vụ trộm và tiêu thụ xe đầu kéo HOWO trị giá khoảng 510 triệu đồng.
Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 5 đối tượng về các hành vi Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trước đó, ngày 3/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận tin báo từ anh Phan Văn Nghĩa (SN 1992, trú tại xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị mất trộm 1 xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu HOWO, màu trắng, mang biển số Lào UN 2562, trị giá khoảng 510 triệu đồng.
Theo trình báo, khoảng tháng 2/2025, anh Nghĩa đậu chiếc xe trên tại bãi đất trống phía sau gara ô tô KingKong (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn - cũ). Tuy nhiên, đến ngày 14/4 khi quay lại kiểm tra, anh phát hiện chiếc xe đã biến mất nên trình báo công an.
Quá trình xác minh, công an xác định Nguyễn Văn Kinh (SN 1986, chủ gara) đã nảy sinh ý định chiếm đoạt xe, lấy chìa khóa và giấy tờ trên xe rồi nhờ Đinh Trương Hổ (SN 1992) liên hệ bán cho Lê Anh Nhật (SN 1987).
Mặc dù biết rõ xe có nguồn gốc bất hợp pháp, Nhật vẫn đồng ý mua với giá 200 triệu đồng và rủ Phan Văn Giang (SN 1987), Lê Ánh Sáng (SN 1987, cùng trú xã Sơn Hồng) tham gia. Nhóm này tháo biển số, phủ bạt cất giấu xe tại nhà Giang để tránh bị phát hiện.
Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Văn Kinh và Đinh Trương Hổ về hành vi Trộm cắp tài sản; Phan Văn Giang, Lê Ánh Sáng, Lê Anh Nhật về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Hiện Công an Hà Tĩnh đã thu hồi tang vật, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
