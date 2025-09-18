Giải cứu nam sinh bị 'bắt cóc online', tống tiền gần nửa tỷ đồng
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa giải cứu thành công một nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền gia đình gần nửa tỷ đồng.
Ngày 18/9, Công an phường Tân An (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu thành công một nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng.
Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 16/9, Công an phường Tân An nhận được tin báo của một người dân trú tại tỉnh Đồng Nai về việc con trai là Lã Nguyễn Đức T (18 tuổi) bị kẻ xấu bắt, tra tấn, đánh đập và đòi tiền chuộc 450 triệu đồng. Kẻ xấu đe dọa nếu không đưa tiền, sẽ bán T sang Campuchia.
Nguyễn Đức T hiện là sinh viên đang theo học tại một trường đại học trên địa bàn phường Tân An.
Nhận tin báo, Công an phường đã lập các tổ công tác, khẩn trương xác minh, đồng thời vận động gia đình T bình tĩnh, phối hợp và duy trì liên lạc với các đối tượng lừa đảo để kéo dài thời gian, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của chúng.
Đến 23h cùng ngày, sau một thời gian truy xét, lực lượng Công an phát hiện T đang ở trong phòng tại một khách sạn trên địa bàn phường Tân An.
Thời điểm đó, T vẫn đang bị các đối tượng giả danh công an khống chế, uy hiếp tinh thần và vẫn đang gọi video với mẹ, gào thét kêu cứu.
Tất cả các cuộc gọi đều do nhóm lừa đảo lên kịch bản và yêu cầu T thực hiện theo.
Công an phường Tân An đã tiếp cận, trấn an tinh thần T, đồng thời phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh thông tin và địa chỉ của các đối tượng lừa đảo.
Kết quả xác định địa chỉ IP mà các đối tượng đang sử dụng để liên lạc với T ở Campuchia.
Gia đình T cho biết, nhận được tin báo của Công an phường Tân An đã đến trụ sở để đón con và không giấu được niềm vui mừng, hạnh phúc.
“Khoảnh khắc nhận được video con trai gào khóc cầu cứu, tôi như chết lặng. Lúc đó, vợ chồng tôi tính đi vay mượn tiền để cứu con. May mắn, chồng tôi đã kịp thời trình báo công an", lời mẹ T nói.
