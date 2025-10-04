Giải cứu hai công nhân bị kính cường lực đè bất tỉnh ở Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng 4/10, xe tải chở hàng chục tấm kính cường lực từ TP.HCM về Tây Ninh để lắp đặt cho một công trình tại ấp 4, xã Bình Đức.

Giải cứu hai công nhân mắc kẹt bên dưới các tấm kính lớn (Ảnh T.C)

Khi xe đậu chờ bên đường tỉnh 816 để chuẩn bị dỡ hàng, do địa hình nghiêng và tải trọng kính lớn, trong lúc công nhân tháo dây buộc, toàn bộ các tấm kính trên thùng xe bất ngờ lật nghiêng, đổ xuống đường, đè trúng hai công nhân đang đứng phía dưới.

Tai nạn này khiến cả hai nạn nhân bị thương nặng, nằm bất động. Ngay khi phát hiện sự việc, Công an xã Bình Đức cùng người dân và lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt, phối hợp di dời từng tấm kính kích để đưa hai nạn nhân ra ngoài.

Cả hai công nhân sau đó được lực lượng chức năng dùng xe bán tải chuyên dụng chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Y tế Bến Lức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, khó thở, chấn thương vùng đầu và bụng.