Giải chạy hòa nhập 'Muôn màu sắc, một hành trình'
GĐXH - Hà Nội sắp chào đón một sự kiện đầy sắc màu và ý nghĩa nhân văn: Giải chạy hòa nhập "Muôn màu sắc, một hành trình" sẽ diễn ra vào ngày 28/9/2025 tại Công viên Hòa Bình, cổng đường Hoàng Minh Thảo, Xuân Đỉnh, Hà Nội.
Đây là điểm nhấn đặc biệt trong sự kiện Nghe bằng Mắt lần thứ 8, nơi cộng đồng người điếc và các nhóm người khuyết tật khác có dịp gặp gỡ, giao lưu chia sẻ và cùng hòa mình vào bầu không khí thể thao thân thiện, cởi mở và chan hòa.
Trong những năm qua, Nghe bằng Mắt luôn là sự kiện có sức hút lôi cuốn và được mong chờ của cộng đồng người Điếc tại Việt Nam. Các chương trình thường niên đã mang đến nhiều hoạt động đa dạng và độc đáo, tiêu biểu điển hình như: Triển lãm tranh (2017), Chiếu phim (2020), Gian hàng trải nghiệm (2022), Táo quân Người Điếc (2023), cùng nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật phong phú. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm, Nghe bằng Mắt mở rộng không gian với một hoạt động mới mẻ – lần đầu tiên tổ chức sự kiện thể thao ngoài trời, chào đón tất cả mọi người cùng tham gia.
Sự kiện năm nay do nhóm Nghe bằng Mắt phối hợp cùng tổ chức Angels’ Haven Việt Nam (AH) và Hiệp hội Vì Giáo dục cho Mọi Người Việt Nam (VAEFA), Ban vận động thành lập Hội người Điếc Việt Nam đồng tổ chức, trong khuôn khổ chương trình Hợp tác công – tư của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), thuộc dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại Việt Nam giai đoạn 2". Đây là sự kết nối ý nghĩa giữa các tổ chức trong và ngoài nước nhằm lan tỏa tinh thần hòa nhập, khẳng định quyền tham gia bình đẳng của người khuyết tật trong các hoạt động văn hóa xã hội, thể dục thể thao và cộng đồng.
Một giải chạy thực sự hòa nhập
Điểm đặc biệt của giải chạy chính là sự hòa nhập toàn diện: người khuyết tật và người không khuyết tật, dù là vận động viên chuyên nghiệp hay không chuyên, chạy hay đi bộ, đều có thể tham gia. Chỉ cần hoàn thành một vòng chạy, mỗi người sẽ nhận được huy chương hoàn thành từ Ban Tổ chức.
Trong đó, giải chạy được thiết kế để phù hợp với nhiều dạng khuyết tật:
●Có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho toàn bộ chương trình, bảo đảm mọi người Điếc đều có thể tiếp cận thông tin đầy đủ.
●Các sản phẩm như số báo danh (Bib), huy chương được thiết kế kèm chữ nổi cho người khiếm thị.
●Có tình nguyện viên chạy cùng người khiếm thị và người khuyết tật trí tuệ trên suốt cung đường chạy.
●Địa điểm tổ chức được lựa chọn với ưu tiên về địa hình bằng phẳng, giúp người sử dụng xe lăn và người khuyết tật vận động dễ dàng tham gia.
●Các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiếp cận toàn diện cho người khuyết tật trong lĩnh vực thể thao.
Dự kiến sẽ có khoảng 350 vận động viên, gồm người Điếc, người khiếm thính, người mù, người khuyết tật vận động… cùng nhau chạy hoặc đi bộ bên cạnh những người không khuyết tật, để lan tỏa tinh thần "Muôn màu sắc, một hành trình" – mỗi cá nhân mang một màu sắc riêng, nhưng tất cả cùng chung một nhịp bước.
Nhiều tiết mục nghệ thuật chạm tới trái tim
Không chỉ là hoạt động thể thao, chương trình còn mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc:
●Phần trình diễn hát bằng ngôn ngữ ký hiệu do một bạn trẻ mù – điếc thể hiện.
●Màn kết hợp giàu cảm xúc giữa các nhạc công nhí khiếm thị và ca sĩ nhí người Điếc.
●Tiết mục nhảy đầy ấn tượng của Đội văn nghệ học sinh khuyết tật trí tuệ
●Các tiết mục giao lưu cộng đồng ấm áp, giàu tính kết nối và trò chơi tương tác.
