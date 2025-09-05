Giải pháp hỗ trợ bảo vệ màng lọc cầu thận, phòng ngừa nguy cơ suy thận
Một thực tế ít người để ý là tuổi càng cao, màng lọc cầu thận càng suy giảm, từ đó làm giảm chức năng lọc và tăng nguy cơ suy thận. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cơ chế của màng lọc cầu thận, các dấu hiệu cảnh báo, hậu quả lâu dài và giải pháp hỗ trợ bảo vệ thận hiệu quả.
Độ tuổi tác động thế nào đến chức năng cầu thận?
Theo các tài liệu y khoa, thận ở người trưởng thành có khoảng 1 triệu đơn vị thận (nephron). Theo thời gian, các nephron này dần bị hao mòn, tổn thương hoặc xơ hóa do quá trình oxy hóa, viêm nhiễm…
Màng lọc cầu thận là nơi diễn ra quá trình lọc máu, tách chất thải ra khỏi cơ thể. Khi tuổi càng cao, màng lọc cầu thận càng suy giảm, khiến cho độ lọc cầu thận kém đi, chất độc trong máu như ure, creatinine, uric acid và các sản phẩm chuyển hóa protein tích tụ lại. Tình trạng này dẫn đến tăng gánh nặng cho thận, suy giảm khả năng lọc máu.
Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Nephrology cho thấy, những người trên 60 tuổi có nguy cơ suy giảm chức năng lọc cầu thận nhanh gấp 2 - 3 lần so với người trẻ, đặc biệt nếu có thói quen ăn nhiều đạm, muối và lối sống ít vận động.
Các dấu hiệu cảnh báo suy giảm chức năng thận
Tích tụ độc tố ở màng lọc cầu thận thường diễn ra âm thầm, không gây triệu chứng rõ rệt trong nhiều năm. Tuy nhiên, cơ thể sẽ bắt đầu phát ra những dấu hiệu cảnh báo:
• Tiểu đêm nhiều lần hoặc tiểu ít: Do thận kém khả năng đào thải, lượng nước tiểu không ổn định.
• Tiểu bọt, tiểu ra đạm: Đây là dấu hiệu màng lọc cầu thận bị tổn thương, protein thoát ra nước tiểu.
• Phù nề chân tay, mặt: Chứng tỏ thận không thể loại bỏ nước dư thừa.
• Mệt mỏi, da xanh xao: Do tích tụ độc tố trong máu, thiếu máu, giảm oxy đến các cơ quan.
• Ngứa da, chuột rút: Biểu hiện của rối loạn điện giải, đặc biệt là khi thận không thải được phốt phát và urê.
Những dấu hiệu này nên được đánh giá định kỳ bằng xét nghiệm creatinin và axit uric, cùng với siêu âm thận để theo dõi tiến trình bệnh.
Nguy cơ suy thận mạn và biến chứng nếu màng lọc cầu thận tổn thương
Nếu màng lọc cầu thận bị tổn thương mà không được phát hiện và xử lý có thể dẫn đến suy thận mạn cùng các biến chứng trên nhiều cơ quan khác. Cụ thể:
• Suy thận mạn tính: Khả năng lọc máu giảm, creatinin và ure tích tụ, lâu dần dẫn đến suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận, ghép thận.
• Tăng huyết áp: Do thận không điều chỉnh được lượng natri và nước, gây tăng áp lực lên tim và mạch máu.
• Rối loạn xương khớp: Do mất cân bằng canxi - phốt pho, gây loãng xương, đau nhức xương.
• Biến chứng tim mạch: Tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ.
• Suy giảm miễn dịch và mệt mỏi mạn tính: Cơ thể khó hấp thu dinh dưỡng và dễ nhiễm trùng.
Những giải pháp giúp bảo vệ cầu thận
Việc áp dụng các giải pháp bảo vệ thận từ sớm có thể giúp bảo vệ cầu thận, làm chậm tiến trình suy thận, giảm gánh nặng cho thận và cải thiện chất lượng cuộc sống. Dưới đây là những phương pháp được khuyến nghị.
Kiểm soát chế độ ăn uống
Chế độ ăn là một trong những yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến sức khỏe thận. Việc lựa chọn thực phẩm đúng cách không chỉ giảm tải cho cầu thận mà còn hỗ trợ đào thải độc tố hiệu quả.
• Hạn chế đạm động vật.
• Hạn chế muối và thực phẩm chế biến sẵn.
• Tăng rau xanh, trái cây ít kali.
• Uống nước đúng cách.
Duy trì lối sống lành mạnh
Những thói quen sinh hoạt hàng ngày có thể giúp thận hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời làm chậm quá trình xơ hóa màng lọc cầu thận.
• Vận động nhẹ nhàng: Đi bộ, yoga, bơi lội giúp tăng tuần hoàn máu và cải thiện oxy đến thận.
• Kiểm soát huyết áp, đường huyết: Hạn chế tình trạng tăng huyết áp và tiểu đường gây tổn thương thận.
• Ngủ đủ giấc, giảm stress: Giúp cơ thể tự phục hồi và hỗ trợ chức năng thận.
Hỗ trợ từ thảo dược thiên nhiên
Hiện nay, việc sử dụng các thảo dược hỗ trợ bảo vệ màng lọc cầu thận và cải thiện chức năng thận đang được đánh giá cao. Tiêu biểu như thảo dược dành dành đã được nghiên cứu năm 2017 chứng minh có tác dụng hỗ trợ chống xơ hóa thận, ức chế quá trình dịch chuyển biểu mô, trung mô, hỗ trợ điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên màng lọc.
Để tăng cường tác dụng của dành dành, các nhà khoa học đã lấy thảo dược này làm thành phần chính, kết hợp cùng đan sâm, trầm hương, hoàng kỳ, râu mèo, mã đề, bạch phục linh, linh chi đỏ,… tạo nên viên nén tiện dùng giúp:
• Chống oxy hóa, lợi tiểu
• Hỗ trợ giảm triệu chứng phù, tiểu đêm, tiểu bọt.
• Hỗ trợ giảm chỉ số creatinin, albumin, protein niệu;
• Hỗ trợ bảo vệ thận, làm chậm tiến trình suy thận.
• Hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ suy thận tiến triển do tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh về thận.
Theo khảo sát của VN-Economy, có tới 92,9% người dùng hài lòng về hiệu quả của sản phẩm. Mới đây, sản phẩm này còn vinh dự nhận được giải thưởng "Thương hiệu mạnh Quốc gia". Đây là minh chứng khẳng định chất lượng sản phẩm cũng như sự tin tưởng từ chính người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều hàng giả, hàng nhái như hiện nay.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Thận Vương
Thành phần: Cao dành dành, cao đan sâm, cao hoàng kỳ, trầm hương, cao râu mèo, cao mã đề, bạch phục linh, cao linh chi đỏ, L-Carnitine fumarate, Coenzyme Q10.
Công dụng:
• Giúp bổ thận, lợi tiểu.
• Hỗ trợ giảm biểu hiện phù thũng, rối loạn tiểu tiện, tiểu khó, tiểu rắt, vô niệu do thận kém.
Đối tượng sử dụng: Người bị suy thận, chức năng thận kém biểu hiện: Tiểu ít, tiểu rắt, vô niệu, bí tiểu.
Cách dùng
• Ngày uống 2 - 3 viên/lần, 2 lần/ngày.
• Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
• Nên sử dụng liên tục một đợt từ 1 - 3 tháng tùy theo bệnh lý hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ.
Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu - Địa chỉ an tâm, tin cậy, chất lượng suốt 20 năm
Địa chỉ: 171 Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội
ĐT: 024.38461530 - 028.62647169
Số GPQC: 01502/2019/ATTP-XNQC
*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
* Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Những dấu hiệu quan trọng gợi ý nhồi máu cơ tim cấpBệnh thường gặp - 1 giờ trước
Nhồi máu cơ tim cấp là bệnh lý nguy hiểm có khả năng gây tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Không chỉ là dáng cao gầy, tay chân dài bất thường: Hội chứng Marfan tiềm ẩn biến chứng tim mạch gây tử vongBệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Hội chứng Marfan ảnh hưởng đến tim, mắt, xương khớp và có thể gây tử vong nếu không phát hiện sớm. Infographic dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.
Cậu bé 7 tuổi chỉ nặng 8kg với căn bệnh hiếm gặp và lời cảnh tỉnh về tầm soát bệnh cho trẻBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Hành trình chống chọi bệnh ruột búi hiếm gặp của bé Tiến Minh 7 tuổi là lời cảnh tỉnh, nhắc cha mẹ quan tâm hơn đến việc khám tầm soát sức khỏe cho trẻ.
Ăn đu đủ chín đừng vứt hạt: Đây là công dụng tuyệt vời, rất nhiều người chưa biếtSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Khi ăn đu đủ, mọi người đều bỏ hạt đi mà không biết rằng, hạt đu đủ có khả năng phòng và chữa rất nhiều bệnh.
Đi khám vì mệt mỏi, bác sĩ phát hiện khối u di động trong tim người phụ nữBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Trường hợp u nhầy của bà Hương nếu không điều trị, khối u có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như hẹp giả van hai lá do khối u lấp lỗ van, tắc mạch dẫn đến đột quỵ...
10 thói quen xấu khi đi bộ âm thầm phá hủy khớpBệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - Đi bộ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu mắc 10 thói quen xấu này, khớp của bạn có thể bị tổn thương nghiêm trọng theo thời gian.
Một học sinh ở Hà Nội được BHYT trả phí khám chữa bệnh gần 1 tỷ đồngY tế - 8 giờ trước
Mắc căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào, một số bệnh võng mạc, viêm phổi..., một học sinh ở Hà Nội được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh tới gần 1 tỷ đồng chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025.
10 mối nguy hiểm khủng khiếp của việc nhịn tiểu: Coi chừng đột quỵ, nhồi máu cơ tim!Bệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - 10 mối nguy hiểm đáng sợ của việc nhịn tiểu: không chỉ là viêm bàng quang! Nó có thể gây hại cho hệ tim mạch và thậm chí dẫn đến suy thận.
Cấp cứu vì uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong nâng cao sức khỏeSống khỏe - 10 giờ trước
Dùng hoa đu đủ đực ngâm mật ong để cải thiện sức khỏe và không đi bệnh viện khám tổng quát, ông L. đã bị suy gan cấp, men gan tăng cả nghìn lần.
Người phụ nữ đi cấp cứu với cẳng chân bị đứt rờiY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Trong lúc làm nương rẫy, bệnh nhân không may bị lưỡi máy cắt cỏ văng trúng và cắt đứt rời cẳng chân, phải nhập viện cấp cứu khẩn.
10 thói quen xấu khi đi bộ âm thầm phá hủy khớpBệnh thường gặp
GĐXH - Đi bộ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu mắc 10 thói quen xấu này, khớp của bạn có thể bị tổn thương nghiêm trọng theo thời gian.