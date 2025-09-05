Giải pháp hỗ trợ bảo vệ màng lọc cầu thận, phòng ngừa nguy cơ suy thận

Độ tuổi tác động thế nào đến chức năng cầu thận?

Theo các tài liệu y khoa, thận ở người trưởng thành có khoảng 1 triệu đơn vị thận (nephron). Theo thời gian, các nephron này dần bị hao mòn, tổn thương hoặc xơ hóa do quá trình oxy hóa, viêm nhiễm…

Màng lọc cầu thận là nơi diễn ra quá trình lọc máu, tách chất thải ra khỏi cơ thể. Khi tuổi càng cao, màng lọc cầu thận càng suy giảm, khiến cho độ lọc cầu thận kém đi, chất độc trong máu như ure, creatinine, uric acid và các sản phẩm chuyển hóa protein tích tụ lại. Tình trạng này dẫn đến tăng gánh nặng cho thận, suy giảm khả năng lọc máu.

Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Nephrology cho thấy, những người trên 60 tuổi có nguy cơ suy giảm chức năng lọc cầu thận nhanh gấp 2 - 3 lần so với người trẻ, đặc biệt nếu có thói quen ăn nhiều đạm, muối và lối sống ít vận động.

Các dấu hiệu cảnh báo suy giảm chức năng thận

Tích tụ độc tố ở màng lọc cầu thận thường diễn ra âm thầm, không gây triệu chứng rõ rệt trong nhiều năm. Tuy nhiên, cơ thể sẽ bắt đầu phát ra những dấu hiệu cảnh báo:

• Tiểu đêm nhiều lần hoặc tiểu ít: Do thận kém khả năng đào thải, lượng nước tiểu không ổn định.

• Tiểu bọt, tiểu ra đạm: Đây là dấu hiệu màng lọc cầu thận bị tổn thương, protein thoát ra nước tiểu.

• Phù nề chân tay, mặt: Chứng tỏ thận không thể loại bỏ nước dư thừa.

• Mệt mỏi, da xanh xao: Do tích tụ độc tố trong máu, thiếu máu, giảm oxy đến các cơ quan.

• Ngứa da, chuột rút: Biểu hiện của rối loạn điện giải, đặc biệt là khi thận không thải được phốt phát và urê.

Những dấu hiệu này nên được đánh giá định kỳ bằng xét nghiệm creatinin và axit uric, cùng với siêu âm thận để theo dõi tiến trình bệnh.

Tiểu bọt là một trong các dấu hiệu có thể cảnh báo suy giảm chức năng thận.

Nguy cơ suy thận mạn và biến chứng nếu màng lọc cầu thận tổn thương

Nếu màng lọc cầu thận bị tổn thương mà không được phát hiện và xử lý có thể dẫn đến suy thận mạn cùng các biến chứng trên nhiều cơ quan khác. Cụ thể:

• Suy thận mạn tính: Khả năng lọc máu giảm, creatinin và ure tích tụ, lâu dần dẫn đến suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận, ghép thận.

• Tăng huyết áp: Do thận không điều chỉnh được lượng natri và nước, gây tăng áp lực lên tim và mạch máu.

• Rối loạn xương khớp: Do mất cân bằng canxi - phốt pho, gây loãng xương, đau nhức xương.

• Biến chứng tim mạch: Tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

• Suy giảm miễn dịch và mệt mỏi mạn tính: Cơ thể khó hấp thu dinh dưỡng và dễ nhiễm trùng.

Những giải pháp giúp bảo vệ cầu thận

Việc áp dụng các giải pháp bảo vệ thận từ sớm có thể giúp bảo vệ cầu thận, làm chậm tiến trình suy thận, giảm gánh nặng cho thận và cải thiện chất lượng cuộc sống. Dưới đây là những phương pháp được khuyến nghị.

Kiểm soát chế độ ăn uống

Chế độ ăn là một trong những yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến sức khỏe thận. Việc lựa chọn thực phẩm đúng cách không chỉ giảm tải cho cầu thận mà còn hỗ trợ đào thải độc tố hiệu quả.

• Hạn chế đạm động vật.

• Hạn chế muối và thực phẩm chế biến sẵn.

• Tăng rau xanh, trái cây ít kali.

• Uống nước đúng cách.

Người suy thận nên xây dựng chế độ ăn hợp lý.

Duy trì lối sống lành mạnh

Những thói quen sinh hoạt hàng ngày có thể giúp thận hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời làm chậm quá trình xơ hóa màng lọc cầu thận.

• Vận động nhẹ nhàng: Đi bộ, yoga, bơi lội giúp tăng tuần hoàn máu và cải thiện oxy đến thận.

• Kiểm soát huyết áp, đường huyết: Hạn chế tình trạng tăng huyết áp và tiểu đường gây tổn thương thận.

• Ngủ đủ giấc, giảm stress: Giúp cơ thể tự phục hồi và hỗ trợ chức năng thận.

Hỗ trợ từ thảo dược thiên nhiên

Hiện nay, việc sử dụng các thảo dược hỗ trợ bảo vệ màng lọc cầu thận và cải thiện chức năng thận đang được đánh giá cao. Tiêu biểu như thảo dược dành dành đã được nghiên cứu năm 2017 chứng minh có tác dụng hỗ trợ chống xơ hóa thận, ức chế quá trình dịch chuyển biểu mô, trung mô, hỗ trợ điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên màng lọc.

Để tăng cường tác dụng của dành dành, các nhà khoa học đã lấy thảo dược này làm thành phần chính, kết hợp cùng đan sâm, trầm hương, hoàng kỳ, râu mèo, mã đề, bạch phục linh, linh chi đỏ,… tạo nên viên nén tiện dùng giúp:

• Chống oxy hóa, lợi tiểu

• Hỗ trợ giảm triệu chứng phù, tiểu đêm, tiểu bọt.

• Hỗ trợ giảm chỉ số creatinin, albumin, protein niệu;

• Hỗ trợ bảo vệ thận, làm chậm tiến trình suy thận.

• Hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ suy thận tiến triển do tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh về thận.

