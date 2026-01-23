Uống thuốc mà thiếu dưỡng chất này, hiệu quả có thể giảm đi đáng kể

5 thực phẩm giàu vitamin D nên ăn trước khi dùng thuốc để cơ thể hấp thu tốt hơn

Vitamin D là dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể hấp thu canxi và hỗ trợ hiệu quả của một số loại thuốc. Khi thiếu vitamin D, khả năng tiếp nhận dưỡng chất và tác dụng của thuốc có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có chế độ ăn thiếu cân đối.

Theo chuyên gia, bổ sung thực phẩm giàu vitamin D trước khi dùng thuốc là cách đơn giản giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn. Những thực phẩm giàu vitamin D không chỉ hỗ trợ hệ xương chắc khỏe mà còn góp phần tăng khả năng đáp ứng của cơ thể với quá trình điều trị khi dùng thuốc đúng cách.

Nhìn chung, để vitamin D phát huy tác dụng, người dùng thuốc cần chú ý kết hợp chế độ ăn uống hợp lý với việc tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Việc lựa chọn đúng thực phẩm giàu vitamin D, ăn đúng thời điểm và dùng thuốc đúng cách sẽ giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài và hạn chế những rủi ro không cần thiết.

(Theo BS. Vũ Tiến - Sức khoẻ & Đời sống)

4 thực phẩm giàu vitamin D cực dễ tìm giúp bạn 'đỡ mệt', tăng đề kháng trong mùa đông lạnh GĐXH - Mùa đông nắng yếu khiến cơ thể dễ thiếu vitamin D, dẫn đến mệt mỏi, suy giảm miễn dịch và xương yếu hơn bạn tưởng. May mắn là bạn hoàn toàn có thể bù đắp lượng vitamin D cần thiết qua những thực phẩm quen thuộc, đơn giản và cực kỳ dễ chế biến. Dưới đây là 4 nguồn vitamin D tự nhiên được chuyên gia khuyến nghị để giúp bạn giữ sức khỏe ổn định và đứng vững trước mùa lạnh.



