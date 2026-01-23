Uống thuốc mà thiếu dưỡng chất này, hiệu quả có thể giảm đi đáng kể
GĐXH - Nhiều người dùng thuốc đều đặn mỗi ngày nhưng lại bỏ qua yếu tố dinh dưỡng đi kèm, trong khi vitamin D có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu của cơ thể. Trước khi uống thuốc, bạn có thể bổ sung vitamin D thông qua những thực phẩm quen thuộc dưới đây để hỗ trợ cơ thể tiếp nhận dưỡng chất hiệu quả hơn.
5 thực phẩm giàu vitamin D nên ăn trước khi dùng thuốc để cơ thể hấp thu tốt hơn
Vitamin D là dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể hấp thu canxi và hỗ trợ hiệu quả của một số loại thuốc. Khi thiếu vitamin D, khả năng tiếp nhận dưỡng chất và tác dụng của thuốc có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có chế độ ăn thiếu cân đối.
Theo chuyên gia, bổ sung thực phẩm giàu vitamin D trước khi dùng thuốc là cách đơn giản giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn. Những thực phẩm giàu vitamin D không chỉ hỗ trợ hệ xương chắc khỏe mà còn góp phần tăng khả năng đáp ứng của cơ thể với quá trình điều trị khi dùng thuốc đúng cách.
Nhìn chung, để vitamin D phát huy tác dụng, người dùng thuốc cần chú ý kết hợp chế độ ăn uống hợp lý với việc tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Việc lựa chọn đúng thực phẩm giàu vitamin D, ăn đúng thời điểm và dùng thuốc đúng cách sẽ giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài và hạn chế những rủi ro không cần thiết.
(Theo BS. Vũ Tiến - Sức khoẻ & Đời sống)
Liên tiếp 3 người trẻ bị đột ngột méo miệng sau khi ngủ dậy: Cảnh báo liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do lạnhSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên (liệt mặt ngoại biên) đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh.
Thực đơn 5 món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnhSống khỏe - 4 giờ trước
Trong văn hóa ẩm thực, ngải cứu chiếm một vị trí đặc biệt nhờ tính ấm, vị đắng thanh và mùi thơm đặc trưng. Vào mùa đông, loại rau này không chỉ làm ấm cơ thể mà còn hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh thời điểm giao mùa.
Nhu cầu dinh dưỡng đặc thù ở người bệnh ung thư ganSống khỏe - 4 giờ trước
Do đặc điểm bệnh lý ung thư gan liên quan trực tiếp đến chức năng gan – cơ quan chuyển hóa trung tâm – bệnh nhân ung thư gan có nhu cầu dinh dưỡng khác biệt so với người khỏe mạnh, đồng thời thay đổi tùy theo giai đoạn bệnh và tình trạng dinh dưỡng hiện tại…
Thực phẩm được ví 'vua của các loại hạt', nhiều dưỡng chất nhưng 3 nhóm người này cần hạn chế ănSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Hạt dẻ là món quà quen thuộc của mùa đông, bùi béo, ấm bụng và giàu dinh dưỡng. Nhưng không phải ai cũng có thể ăn hạt dẻ một cách vô tư. Theo khuyến cáo của bác sĩ dinh dưỡng, với một số nhóm người, ăn hạt dẻ quá nhiều có thể gây phản tác dụng, ảnh hưởng đến tiêu hóa và sức khỏe lâu dài.
3 thói quen khi ngủ làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn duy trì mỗi ngàySống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Nhiều người quen với cảnh “đêm không ngủ được, sáng không dậy nổi” mà không mấy bận tâm. Thế nhưng, các nghiên cứu y học gần đây cho thấy, những rối loạn giấc ngủ tưởng chừng rất đời thường lại có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư.
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u gan kích thước lớn từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiY tế - 17 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ đi khám, phát hiện khối u gan tăng kích thước nhanh, kèm theo tình trạng đau tức vùng bụng trên.
Thiếu vitamin D, xương dễ yếu đi: 11 loại thực phẩm giúp hấp thu canxi hiệu quảSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể hấp thu canxi và duy trì hệ xương chắc khỏe, nhưng không phải ai cũng bổ sung đủ. Thay vì chỉ phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời, bạn hoàn toàn có thể cải thiện lượng vitamin D thông qua chế độ ăn hằng ngày với những thực phẩm quen thuộc dưới đây.
Căn bệnh khiến người đàn ông 55 tuổi rơi vào suy thận giai đoạn cuối nguy hiểm thế nào?Sống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông suy thận giai đoạn cuối được cứu sống sau ca phẫu thuật đặc biệt: Cắt bỏ đồng thời 2 quả thận đa nang gần 10kg và ghép thận ngay trong cùng một ca mổ.
Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngàyBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Tuyến giáp ảnh hưởng trực tiếp đến trao đổi chất, cân nặng và năng lượng sống mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng biết ăn uống thế nào để hỗ trợ cơ quan này. Dưới đây là 8 loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp, dễ tìm và dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày, giúp duy trì hoạt động nội tiết ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Thay khớp háng, lấy lại vận động cho cụ bà 104 tuổi có nhiều bệnh mạn tínhSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng bán phần chuôi dài cho bệnh nhân nữ 104 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi trái trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.
Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn dáng đi là biết?: 7 đặc điểm của người có nguy cơ giảm tuổi thọSống khỏe
GĐXH - Nhiều người cho rằng đi chậm, mệt khi đi bộ chỉ là dấu hiệu tuổi tác. Nhưng các nghiên cứu y học cho thấy: dáng đi, tốc độ và thói quen đi bộ có thể phản ánh rất sớm tình trạng tim phổi, thần kinh, cơ xương – thậm chí liên quan đến nguy cơ tử vong. Vậy những dấu hiệu đi bộ nào cảnh báo sức khỏe đang "bật đèn đỏ"?