Hay trằn trọc, khó ngủ? Cơ thể bạn đang cần bổ sung những dưỡng chất này
GĐXH - Mất ngủ, ngủ không sâu hay thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm không chỉ do stress mà còn liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống. Ít ai để ý rằng bữa nhẹ trước khi đi ngủ nếu chọn đúng dưỡng chất có thể giúp cơ thể thư giãn và dễ vào giấc hơn. Dưới đây là 7 dưỡng chất thiết yếu được chuyên gia khuyến nghị để cải thiện chất lượng giấc ngủ.
7 dưỡng chất nên bổ sung trong bữa nhẹ trước giờ đi ngủ để ngủ ngon hơn
Chất lượng giấc ngủ không chỉ phụ thuộc vào giờ giấc sinh hoạt mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ ăn uống, đặc biệt là bữa nhẹ trước khi đi ngủ. Việc lựa chọn đúng dưỡng chất có thể giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ sản sinh hormone ngủ và dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu hơn.
Theo BSCKI. Nguyễn Huy Hoàng - Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga, người bị mất ngủ cần lưu ý không ăn bữa lớn trước giờ đi ngủ, nếu cảm thấy đói, bạn có thể ăn nhẹ 1 trái chuối, 1 hũ sữa chua, 1 quả trứng luộc, ngũ cốc,... chứ không nên để đói bụng càng trằn trọc khó ngủ.
Thay vì lựa chọn những món ăn nhiều đường dễ gây khó ngủ, việc chú ý bổ sung các dưỡng chất phù hợp trong bữa ăn nhẹ buổi tối có thể giúp hệ thần kinh được thư giãn và hỗ trợ điều hòa nhịp sinh học của giấc ngủ.
Những dưỡng chất như chất xơ, magie, tryptophan hay melatonin góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ, đồng thời giúp cơ thể có cảm giác no lâu hơn. Các thực phẩm giàu những thành phần này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là lựa chọn phù hợp cho bữa ăn nhẹ vào ban đêm, giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn.
