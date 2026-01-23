Liên tiếp 3 người trẻ bị đột ngột méo miệng sau khi ngủ dậy: Cảnh báo liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do lạnh

Đang khỏe mạnh bỗng méo miệng, lệch mặt khi ngủ dậy

Một trong những trường hợp điển hình là người bệnh T.T.Q (sinh năm 1997). Trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý thần kinh. Tuy nhiên, buổi sáng khi thức dậy, người bệnh bất ngờ phát hiện miệng bị méo, mắt không nhắm kín, khuôn mặt mất cân đối rõ rệt. Lo lắng trước tình trạng bất thường, người bệnh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám và được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên.

Bệnh nhân liệt dây thần kinh số 7 được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Trường hợp khác là H.T.H.T (sinh năm 2009), có biểu hiện đau răng kéo dài khoảng một tuần. Khi súc miệng, người bệnh nhận thấy nước thường xuyên bắn ra ngoài. Gia đình đưa người bệnh đi khám chuyên khoa răng hàm mặt, tuy nhiên qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện mắt trái không nhắm kín, miệng méo – những dấu hiệu điển hình của liệt mặt. Người bệnh được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên bên trái và chuyển điều trị tại Trung tâm Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng.

Một ca bệnh khác là D.T.N (sinh năm 2005, trú tại Hồng Sơn – Tuyên Quang). Trước khi nhập viện khoảng hai ngày, người bệnh đang ngủ thì cảm thấy mắt không nhắm kín, miệng bị méo, kèm theo cảm giác tê nhẹ vùng mặt. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, người bệnh được xác định bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, nghi ngờ liên quan đến nhiễm lạnh.

Điều trị hiệu quả nếu can thiệp sớm trong “thời gian vàng”

Theo ThS.BS Phan Huy Quyết – Trưởng khoa Y dược cổ truyền, Bệnh viện ĐK tỉnh Phú Thọ, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên thường khởi phát đột ngột, hay gặp khi thời tiết lạnh. Các yếu tố thuận lợi bao gồm ngủ phòng điều hòa nhiệt độ thấp, quạt thổi trực tiếp vào mặt, không giữ ấm vùng đầu – cổ. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người trưởng thành.

Triệu chứng thường gặp là méo miệng, lệch mặt, mắt nhắm không kín, chảy nước mắt, ăn uống khó khăn, nước bọt chảy ra ngoài… Những biểu hiện này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao tiếp mà còn tác động lớn đến tâm lý người bệnh. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể để lại di chứng như co cứng cơ mặt, méo mặt kéo dài hoặc phục hồi không hoàn toàn chức năng vận động cơ mặt.

Hiện nay, phác đồ điều trị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên tại bệnh viện được áp dụng theo hướng kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng, bao gồm điện châm, cứu ngải, xoa bóp bấm huyệt; các phương pháp vật lý trị liệu như đèn hồng ngoại, điện xung, siêu âm và sử dụng thuốc theo chỉ định.

ThS.BS Phan Huy Quyết nhấn mạnh, việc điều trị sớm trong “thời gian vàng” từ 7–10 ngày đầu có vai trò quyết định đến khả năng phục hồi. Can thiệp kịp thời giúp giảm viêm, cải thiện dẫn truyền thần kinh và phục hồi vận động cơ mặt rõ rệt, hạn chế nguy cơ di chứng về sau.

Khuyến cáo từ bác sĩ

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng đầu, mặt và cổ; tránh ngủ quạt hoặc điều hòa thổi trực tiếp vào mặt. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như méo miệng, tê mặt, mắt nhắm không kín, người bệnh không nên chủ quan hay tự ý điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

