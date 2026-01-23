Liên tiếp 3 người trẻ bị đột ngột méo miệng sau khi ngủ dậy: Cảnh báo liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do lạnh
GĐXH - Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên (liệt mặt ngoại biên) đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh.
Đang khỏe mạnh bỗng méo miệng, lệch mặt khi ngủ dậy
Một trong những trường hợp điển hình là người bệnh T.T.Q (sinh năm 1997). Trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý thần kinh. Tuy nhiên, buổi sáng khi thức dậy, người bệnh bất ngờ phát hiện miệng bị méo, mắt không nhắm kín, khuôn mặt mất cân đối rõ rệt. Lo lắng trước tình trạng bất thường, người bệnh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám và được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên.
Trường hợp khác là H.T.H.T (sinh năm 2009), có biểu hiện đau răng kéo dài khoảng một tuần. Khi súc miệng, người bệnh nhận thấy nước thường xuyên bắn ra ngoài. Gia đình đưa người bệnh đi khám chuyên khoa răng hàm mặt, tuy nhiên qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện mắt trái không nhắm kín, miệng méo – những dấu hiệu điển hình của liệt mặt. Người bệnh được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên bên trái và chuyển điều trị tại Trung tâm Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng.
Một ca bệnh khác là D.T.N (sinh năm 2005, trú tại Hồng Sơn – Tuyên Quang). Trước khi nhập viện khoảng hai ngày, người bệnh đang ngủ thì cảm thấy mắt không nhắm kín, miệng bị méo, kèm theo cảm giác tê nhẹ vùng mặt. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, người bệnh được xác định bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, nghi ngờ liên quan đến nhiễm lạnh.
Điều trị hiệu quả nếu can thiệp sớm trong “thời gian vàng”
Theo ThS.BS Phan Huy Quyết – Trưởng khoa Y dược cổ truyền, Bệnh viện ĐK tỉnh Phú Thọ, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên thường khởi phát đột ngột, hay gặp khi thời tiết lạnh. Các yếu tố thuận lợi bao gồm ngủ phòng điều hòa nhiệt độ thấp, quạt thổi trực tiếp vào mặt, không giữ ấm vùng đầu – cổ. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người trưởng thành.
Triệu chứng thường gặp là méo miệng, lệch mặt, mắt nhắm không kín, chảy nước mắt, ăn uống khó khăn, nước bọt chảy ra ngoài… Những biểu hiện này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao tiếp mà còn tác động lớn đến tâm lý người bệnh. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể để lại di chứng như co cứng cơ mặt, méo mặt kéo dài hoặc phục hồi không hoàn toàn chức năng vận động cơ mặt.
Hiện nay, phác đồ điều trị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên tại bệnh viện được áp dụng theo hướng kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng, bao gồm điện châm, cứu ngải, xoa bóp bấm huyệt; các phương pháp vật lý trị liệu như đèn hồng ngoại, điện xung, siêu âm và sử dụng thuốc theo chỉ định.
ThS.BS Phan Huy Quyết nhấn mạnh, việc điều trị sớm trong “thời gian vàng” từ 7–10 ngày đầu có vai trò quyết định đến khả năng phục hồi. Can thiệp kịp thời giúp giảm viêm, cải thiện dẫn truyền thần kinh và phục hồi vận động cơ mặt rõ rệt, hạn chế nguy cơ di chứng về sau.
Khuyến cáo từ bác sĩ
Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng đầu, mặt và cổ; tránh ngủ quạt hoặc điều hòa thổi trực tiếp vào mặt. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như méo miệng, tê mặt, mắt nhắm không kín, người bệnh không nên chủ quan hay tự ý điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Uống thuốc mà thiếu dưỡng chất này, hiệu quả có thể giảm đi đáng kểSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Nhiều người dùng thuốc đều đặn mỗi ngày nhưng lại bỏ qua yếu tố dinh dưỡng đi kèm, trong khi vitamin D có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu của cơ thể. Trước khi uống thuốc, bạn có thể bổ sung vitamin D thông qua những thực phẩm quen thuộc dưới đây để hỗ trợ cơ thể tiếp nhận dưỡng chất hiệu quả hơn.
Thực đơn 5 món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnhSống khỏe - 3 giờ trước
Trong văn hóa ẩm thực, ngải cứu chiếm một vị trí đặc biệt nhờ tính ấm, vị đắng thanh và mùi thơm đặc trưng. Vào mùa đông, loại rau này không chỉ làm ấm cơ thể mà còn hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh thời điểm giao mùa.
Nhu cầu dinh dưỡng đặc thù ở người bệnh ung thư ganSống khỏe - 4 giờ trước
Do đặc điểm bệnh lý ung thư gan liên quan trực tiếp đến chức năng gan – cơ quan chuyển hóa trung tâm – bệnh nhân ung thư gan có nhu cầu dinh dưỡng khác biệt so với người khỏe mạnh, đồng thời thay đổi tùy theo giai đoạn bệnh và tình trạng dinh dưỡng hiện tại…
Thực phẩm được ví 'vua của các loại hạt', nhiều dưỡng chất nhưng 3 nhóm người này cần hạn chế ănSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Hạt dẻ là món quà quen thuộc của mùa đông, bùi béo, ấm bụng và giàu dinh dưỡng. Nhưng không phải ai cũng có thể ăn hạt dẻ một cách vô tư. Theo khuyến cáo của bác sĩ dinh dưỡng, với một số nhóm người, ăn hạt dẻ quá nhiều có thể gây phản tác dụng, ảnh hưởng đến tiêu hóa và sức khỏe lâu dài.
3 thói quen khi ngủ làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn duy trì mỗi ngàySống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Nhiều người quen với cảnh “đêm không ngủ được, sáng không dậy nổi” mà không mấy bận tâm. Thế nhưng, các nghiên cứu y học gần đây cho thấy, những rối loạn giấc ngủ tưởng chừng rất đời thường lại có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư.
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u gan kích thước lớn từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiY tế - 17 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ đi khám, phát hiện khối u gan tăng kích thước nhanh, kèm theo tình trạng đau tức vùng bụng trên.
Thiếu vitamin D, xương dễ yếu đi: 11 loại thực phẩm giúp hấp thu canxi hiệu quảSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể hấp thu canxi và duy trì hệ xương chắc khỏe, nhưng không phải ai cũng bổ sung đủ. Thay vì chỉ phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời, bạn hoàn toàn có thể cải thiện lượng vitamin D thông qua chế độ ăn hằng ngày với những thực phẩm quen thuộc dưới đây.
Căn bệnh khiến người đàn ông 55 tuổi rơi vào suy thận giai đoạn cuối nguy hiểm thế nào?Sống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông suy thận giai đoạn cuối được cứu sống sau ca phẫu thuật đặc biệt: Cắt bỏ đồng thời 2 quả thận đa nang gần 10kg và ghép thận ngay trong cùng một ca mổ.
Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngàyBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Tuyến giáp ảnh hưởng trực tiếp đến trao đổi chất, cân nặng và năng lượng sống mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng biết ăn uống thế nào để hỗ trợ cơ quan này. Dưới đây là 8 loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp, dễ tìm và dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày, giúp duy trì hoạt động nội tiết ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Thay khớp háng, lấy lại vận động cho cụ bà 104 tuổi có nhiều bệnh mạn tínhSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng bán phần chuôi dài cho bệnh nhân nữ 104 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi trái trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.
Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn dáng đi là biết?: 7 đặc điểm của người có nguy cơ giảm tuổi thọSống khỏe
GĐXH - Nhiều người cho rằng đi chậm, mệt khi đi bộ chỉ là dấu hiệu tuổi tác. Nhưng các nghiên cứu y học cho thấy: dáng đi, tốc độ và thói quen đi bộ có thể phản ánh rất sớm tình trạng tim phổi, thần kinh, cơ xương – thậm chí liên quan đến nguy cơ tử vong. Vậy những dấu hiệu đi bộ nào cảnh báo sức khỏe đang "bật đèn đỏ"?