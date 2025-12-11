Giàu có cũng vô nghĩa: Tuổi già, tôi bị 2 con thành đạt từ chối cưu mang

Tuổi già khiến con người yếu đi, nhưng cũng khiến những mối quan hệ bị che lấp bấy lâu trở nên rõ ràng hơn. Khi tôi mắc ung thư phổi, hai đứa con thành đạt liền tìm lý do để tránh chăm sóc. Cuối cùng, người đón tôi về nhà lại là con gái thứ hai - đứa con từng chịu nhiều tổn thương vì sự cố chấp của tôi.

Nỗi cô đơn tuổi già và sai lầm trong cách yêu con

Tôi năm nay đã 70 tuổi. Khi còn vợ, cuộc sống hưu trí của hai vợ chồng trôi qua bình yên, ngày nào cũng có nhau bầu bạn.

Nhưng sau khi bà ấy qua đời vì bạo bệnh vào năm ngoái, sự hiu quạnh lập tức ập đến khiến tôi lần đầu cảm nhận được nỗi cô đơn sâu thẳm của tuổi già.

Dẫu vậy, tôi vẫn cố sống âm thầm, không muốn trở thành gánh nặng cho ba đứa con của mình.

Tôi có ba người con, tất cả đều đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định. Con trai cả hiện là giám đốc công ty khai thác gỗ lớn, làm ăn phát đạt đến mức danh tiếng vươn ra quốc tế.

Con gái út điều hành chuỗi siêu thị lớn, việc kinh doanh thuận lợi và không thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Chỉ duy nhất con gái thứ hai có cuộc sống bình thường, hai vợ chồng đi làm công ăn lương, chật vật nuôi hai đứa nhỏ và trả nợ mua nhà.

Với tôi ngày đó, cuộc sống vất vả ấy chính là hậu quả từ việc nó đã "cãi lời" và không đi theo con đường tôi định sẵn.

Căn bệnh ung thư đã khiến tôi yếu đi, nhưng cũng giúp tôi tỉnh ngộ. Ảnh minh họa

Nỗi oán giận vì cuộc hôn nhân không như mong đợi

Ngày trẻ, con gái thứ hai của tôi được không ít gia đình khá giả ngỏ lời cưới hỏi.

Tôi nghĩ đó là cơ hội tốt, nhưng con bé từ chối tất cả, quyết định đi theo tiếng gọi trái tim và chọn một chàng trai nghèo làm chồng. Giận quá, tôi đã cắt đứt quan hệ, cho rằng chính nó làm mất thể diện gia đình.

Sau này, hai cha con vẫn gặp nhau nhưng sự gượng gạo lúc nào cũng thấy rõ. Tôi không thể mở lòng, còn nó thì luôn giữ khoảng cách, như thể nỗi tổn thương năm xưa vẫn còn đó.

Căn bệnh ung thư đánh thức nỗi hối hận của một người cha

Hai tháng trước, tôi được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn đầu. Phẫu thuật thành công, nhưng cơ thể già yếu khiến tôi cần thời gian dài để hồi phục.

Những ngày đầu nằm viện, các con thay phiên đến thăm. Nhưng chỉ một đêm sau, con trai cả vội trở về vì công việc. Ngày hôm sau, con gái út cũng rời đi để lo cho con nhỏ.

Chỉ còn lại con gái thứ hai. Nó xin nghỉ việc để túc trực bên giường bệnh, lo từng bữa ăn giấc ngủ cho tôi. Tôi nghe mà nghẹn lại. Đứa con tôi từng xem là "nghịch tử", hóa ra lại là người hiếu thảo nhất.

Trong lúc nó chăm sóc, tôi nhìn mái tóc đã lốm đốm bạc của con bé mà thấy xót xa. Cả đời tôi tự tin mình là người cha tốt, nào ngờ chỉ vì sĩ diện và sự cố chấp mà đẩy con mình ra xa.

Hai người con giàu có chối từ, chỉ còn một chỗ dựa mà tôi từng ruồng bỏ

Khi được xuất viện, bác sĩ yêu cầu tôi phải có người ở cạnh chăm sóc. Tôi gọi hỏi các con xem có thể ở cùng đứa nào.

Con trai cả nói nhà có nhiều chó lớn, sợ tôi không quen. Con gái út thì bảo căn phòng trống đã cải tạo thành kho chứa hàng, không còn chỗ cho tôi ở. Cả hai đều khuyên tôi thuê người chăm sóc.

Chỉ vài câu nói nhẹ tênh ấy đã khiến trái tim tôi như vỡ ra. Trước đây, khi các con lập nghiệp, tôi đã dồn phần lớn số vốn mà mình tích góp để giúp chúng gây dựng cơ đồ. Thế mà đến lúc tôi lâm bệnh, hai đứa đều lấy lý do để từ chối.

Khi biết chuyện, con gái thứ hai chỉ nhẹ nhàng bảo tôi hãy về nhà nó. Con nói nhà nhỏ nhưng vẫn còn phòng trống vì con trai lớn đã đi học xa, và rằng tôi về sống cùng vợ chồng nó cho vui.

Cuộc sống giản dị nhưng đầy ấm áp ở nhà con gái thứ hai

Về nhà nó một thời gian, tôi mới thấy mình đã sai biết bao. Ngôi nhà của con không rộng, đồ đạc cũng chẳng sang trọng, nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.

Hai vợ chồng nó lúc nào cũng thân thiết, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau làm việc nhà, cùng dạy con cái.

Sự ấm áp ấy khiến tôi cảm nhận được thứ mà hai đứa con giàu có chưa bao giờ mang lại: một gia đình đúng nghĩa.

Nhìn con bé tảo tần nhưng rạng rỡ, tôi mới hiểu lựa chọn năm xưa của nó là đúng đắn. Tôi đã trách nhầm con mình suốt bao năm, chỉ vì mù quáng xem tiền bạc là thước đo của hạnh phúc.

Bài học tuổi già: Tiền không mua được tình thân

Căn bệnh ung thư đã khiến tôi yếu đi, nhưng cũng giúp tôi tỉnh ngộ. Giờ đây, tôi không mong gì hơn ngoài việc được sống những năm cuối đời trong bình an và có cơ hội bù đắp cho đứa con đã chịu nhiều tổn thương vì tôi.

Tiền bạc có thể xây được nhà cao cửa rộng, nhưng không thể mang lại sự hiếu thảo. Còn tình thân, nếu đánh mất rồi, đôi khi phải trả giá bằng cả phần đời còn lại.

* Tâm sự của cụ Lâm, 70 tuổi, trên mạng xã hội Trung Quốc.