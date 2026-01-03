Gió mùa Đông Bắc tràn về, miền Bắc rét đậm, đề phòng xuất hiện băng giá

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng khắp miền Bắc đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ; nhiệt độ giảm khoảng 5-7 độ.

Trong ngày 03/01/2026, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Bắc Bộ phổ biến 12–15°C, vùng núi 9–12°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C; Bắc Trung Bộ 13–16°C; khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế 16–19°C.

Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Khu vực Hà Nội trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13–15°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 3/1/2026

TP Hà Nội không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14°C. Nhiệt độ cao nhất 17-19°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 16-19°C, có nơi trên 20°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C. Nhiệt độ cao nhất 16-19°C, có nơi trên 19°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16°C, phía Nam 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-22°C, phía Nam 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía Nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, phía Bắc có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, phía Nam có nơi trên 28°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, phía Nam có nơi trên 27°C.

Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

TP.HCM đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.