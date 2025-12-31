Khối không khí lạnh mạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa to, rét đậm kéo dài?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Không khí lạnh tràn về thời tiết miền Bắc chuyển mưa rét

Theo dự báo thời tiết, đêm qua và sáng nay khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục có sương mù, có nơi mưa nhỏ. Nguyên nhân do gió Đông Nam đưa ẩm từ biển vào sâu trong đất liền tạo thành sương mù.

Đến trưa chiều trời giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ các phường phổ biến từ 21-25 độ.

Đến ngày 1/1/2026, khối không khí lạnh mạnh tràn về sẽ xua tan đi gió ẩm. Thay vào đó là mưa rào kèm theo gió Đông Bắc thổi mạnh khiến trời chuyển rét.

Thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026 nhiệt độ giảm xuống còn 19 độ. Đợt rét này có thể kéo dài cả kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch. Trong đó ngày 3 và 4/1 có thể hửng nắng vào ban ngày, còn ban đêm vẫn rét sâu với mức nhiệt 13-14 độ.

Thời tiết hôm nay khu vực miền Trung tạnh ráo, nhiều nơi có nắng với mức nhiệt toàn miền từ 24-29 độ.

Tại khu vực Nam Bộ, thời tiết giữa ngày và đêm chênh nhau khá lớn. Đêm và sáng trời se lạnh, nhiệt độ dưới 23 độ. Đến trưa chiều trời nắng mạnh, nhiệt độ tăng đến cả 10 độ so với ban đêm, cao nhất từ 30-33 độ.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc chuyển mưa rét. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 31/12/2025 đến ngày 1/1/2026:

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 1/1/2026 trời chuyển rét, riêng khu vực vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc trời rét.

- Các khu vực khác: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết từ đêm 1/1/2026 đến ngày 9/1/2026:

- Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng khu vực vùng núi, trung du rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Từ khoảng gần sáng 2-4/1/2026 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; từ ngày 5/1 có mưa, mưa rào. Phía Bắc trời rét.

- Các khu vực khác: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

