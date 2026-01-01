Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh từ 1/1/2026

Từ 1/1/2026, chính sách khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế có sự thay đổi. Ảnh minh họa: TL

Từ 1/1/2026, Nghị quyết số 261/2025/QH15 chính thức có hiệu lực quy định một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo Nghị quyết, Nhà nước mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân. Cụ thể:

Thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên từ Quỹ bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, Quỹ bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế như sau:

- Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;

- Tăng tỷ lệ mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng chính sách xã hội, người dễ bị tổn thương, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác;

- Quỹ bảo hiểm y tế chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh.

Thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế.

Tổ chức thực hiện thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, đa dạng các loại hình cung ứng dịch vụ bảo hiểm y tế và thực hiện bảo hiểm y tế bổ sung do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp theo nhu cầu của người dân khi đủ điều kiện thực hiện.

Bắc Bộ, Trung Bộ đón không khí lạnh, nhiều nơi mưa rét trong ngày đầu năm 2026

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc mưa rét trong ngày đầu năm mới. Ảnh: T.H

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết miền Bắc trở rét và có mưa.

Từ ngày 1/1/2026, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Từ ngày 2-3/1/2026, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi và trung du từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ C.

Thời tiết Hà Nội, ban ngày có mưa, mưa rào; từ đêm 1/1/2026 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 2-3/1/2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ

Linh vật ngựa mang tên "Ngựa Vui Vẻ" do anh Bùi Văn Quân (33 tuổi, ở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh) thực hiện. Ảnh: Tri Thức - Znews

Theo Tri Thức - Znews, ngày 31/12, linh vật ngựa mang tên "Ngựa Vui Vẻ" tại Bắc Ninh bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đây là linh vật ngựa đầu tiên xuất hiện trong mùa Tết năm nay do anh Bùi Văn Quân (33 tuổi, ở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh) thực hiện.

Anh Quân cho biết ý tưởng về linh vật ngựa đã được ấp ủ từ khoảng 5-6 tháng trước. Ban đầu, anh chỉ dự định thực hiện một linh vật phục vụ Tết Âm lịch, nhưng khi Tết Dương lịch cận kề, anh quyết định làm thêm một phiên bản khác.

Linh vật ngựa được tạo hình với tông màu đỏ chủ đạo, cao khoảng 4m và nặng gần 6 tấn. Theo anh Quân, màu đỏ là gam màu truyền thống, mang tính biểu trưng của Tết cổ truyền Việt Nam và cũng phù hợp với hình tượng con ngựa.

Thời gian hoàn thiện linh vật ngựa kéo dài hơn một tháng. Các linh vật do anh thực hiện đều được đặt tên theo tinh thần tích cực, năm trước là "Rắn Vui Vẻ", năm nay là "Ngựa Vui Vẻ". Anh dự kiến ra mắt thêm linh vật "Ngựa Hạnh Phúc" vào dịp Tết Âm lịch.

Nam bệnh nhân chết não hiến tạng cứu sống 8 người trong ngày cuối cùng của năm

Các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 đang ghép gan cho nữ bệnh nhân 43 tuổi. Ảnh: BVCC

Báo CAND đưa tin, trong thời khắc cuối cùng của năm 2025, nam bệnh nhân 51 tuổi không may chết não đã hiến đa tạng, cứu sống 8 người bệnh nặng ở cả 3 miền Bắc - Trung – Nam.

Ngay sau khi nhận thông tin về trường hợp người hiến tạng chết não, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 có mặt tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) để phối hợp chuyên môn, hội chẩn khẩn cấp.

Người hiến tạng là nam bệnh nhân 51 tuổi, được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115. Sau những nỗ lực cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ nhưng không có kỳ tích, bệnh nhân được chẩn đoán chết não. Với tấm lòng nhân đạo thiện nguyện, gia đình đã đồng ý hiến mô, tạng của anh để cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo khác.

Với nguồn hiến tạng từ nam bệnh nhân không may mắn chết não, 8 bệnh nhân khác ở khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam được cứu sống, trong đó có 1 bệnh nhân ghép phổi, 1 bệnh nhân được ghép tim, 2 người được ghép thận, 2 người ghép gan và 2 giác mạc mang lại ánh sáng cho 2 người bệnh mù loà.

Thành công của các ca ghép tạng là món quà vô giá của sự sống, mang lại niềm vui, hạnh phúc và hy vọng mới cho nhiều người bệnh hiểm nghèo và gia đình trong thời khắc chuyển giao sang năm mới.

Khởi tố nhân viên tham ô 15 tấn hạt điều của công ty

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Kim Anh. Ảnh: CA Đồng Nai

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh (38 tuổi, trú tại phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Kim Anh là nhân viên làm việc tại Phòng kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Huy Trí (tại khu phố Long Điền 2, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai).

Ngày 16/4, Công ty giao cho Nguyễn Thị Kim Anh 350 bao hạt điều với tổng trọng lượng 15 tấn, giá trị trên 2,8 tỷ đồng để chuyển đến cơ sở bắn màu tiến hành xử lý bắn size, bắn màu đối với lô hàng trên. Tuy nhiên, sau khi nhận hạt điều, Nguyễn Thị Kim Anh không thực hiện việc chuyển giao cho cơ sở bắn màu mà chiếm đoạt toàn bộ số hạt điều trên, đem đi thế chấp với số tiền trên 1,9 tỷ đồng.

Phát hiện sự việc, Công ty Huy Trí nhiều lần liên hệ với Nguyễn Thị Kim Anh để yêu cầu trả lại số hạt điều trên nhưng đối tượng này nhiều lần hứa hẹn mà không thực hiện.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Kim Anh còn lợi dụng sự tin tưởng của Công ty Huy Trí, nhiều lần tạm ứng tiền của Công ty để nhập hạt điều nhân trắng với tổng số tiền trên 5,8 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Kim Anh không nhập hàng như thỏa thuận mà chiếm đoạt hết số tiền trên.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.