Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện
GĐXH - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều tối nay bắt đầu tác động miền Bắc nước ta khiến trời chuyển mưa rét, sau đó mở rộng dần phạm vi ảnh hưởng.
Tin không khí lạnh mới nhất và rét
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều nay (01/01/2026), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Ở khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ giảm 3–5°C.
Chiều tối và đêm 01/01/2026, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.
Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6.
Ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm 01/01 và sáng 02/01, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11–14°C, vùng núi Bắc Bộ 8–11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13–16°C. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước
Hôm nay Tết Dương lịch, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Vùng núi Đông Bắc Bộ chuyển rét từ hôm nay, có nơi rét đậm.
Đêm 1 và ngày 2/1, các khu vực này mưa vài nơi, trong đó, Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa, mưa rào. Trời rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 2/1 rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.
Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trong đó, gần sáng 2/1, phía Bắc các địa phương này có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.
Các khu vực khác duy trì hình thái thời tiết đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Nhận định thời tiết từ đêm 2/1 đến ngày 9/2, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.
Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong ngày 2-3/1, có nơi mưa vừa, mưa to, sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.
Các khu vực khác đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, Nam Bộ ngày 5-6/1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới
Thời tiết TP Hà Nội hôm nay có mưa, mưa rào rải rác lúc chiều và đêm. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22°C.
Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới trung tâm TP Hà Nội, trong ngày nghỉ thứ 2 của kỳ nghỉ Tết Dương lịch (ngày 2/1), thời tiết khu vực này nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm còn 19°C, thấp nhất không có nhiều biến động, duy trì mức 15°C, trời rét sâu hơn.
Trong 2 ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch (3-4/1), trung tâm Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày xu hướng tăng, phổ biến 20-21°C, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 13-14°C.
Ngày 5-6/1, khu vực này trời tạnh ráo, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày giảm nhẹ còn 19-20°C, nhiệt độ thấp nhất tăng nhẹ lên 15-16°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm không quá cao.
Từ 7-10/1, thời tiết Hà Nội không mưa, xu hướng ấm áp hơn vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất 23-24°C nhưng rét sâu hơn về đêm, nhiệt độ thấp nhất 13-14°C
Chiều 1/1, một ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè phố Võ Thị Sáu (Hà Nội), đâm hỏng hàng loạt xe máy đang đỗ, may mắn không ai bị thương.
Hai thanh niên đi xe máy với tốc độ rất cao và tông thẳng vào taxi đang di chuyển trên đường Đội Cung - Lê Lợi (TP Huế).
GĐXH - Những du khách trên chuyến tàu du lịch đến cảng Chân Mây (thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô) được lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa, quà và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân chào mừng.
GĐXH - Trong đêm chuyển giao thừa Tết Dương lịch 2026, cả nước có hơn 1.700 "ma men" lái xe bị lực lượng CSGT xử lý.
GĐXH - Không khí lạnh tràn xuống nước ta ngay đầu năm mới, gây mưa rét trên diện rộng.
GĐXH - Linh vật "Ngựa vui vẻ" cao 4m, nặng 6 tấn do anh Bùi Văn Quân thực hiện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội; Từ ngày 1-4/1/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, nhiều nơi có mưa.
Một ngư dân tại hồ thủy điện Na Hang (Tuyên Quang) bất ngờ bắt được cá mè nặng gần 50 kg. Cá thể "khổng lồ" hiếm gặp này khiến nhiều người ví như "thủy quái" dưới lòng hồ.
GĐXH - Bầu không khí đón chào năm mới 2026 tràn ngập tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều màn pháo hoa đón năm mới 2026 với ước vọng hòa bình, no ấm và hạnh phúc.
GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên do vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể, gây hậu quả nghiêm trọng và dư luận xấu.
GĐXH - Sáng 31/12, không khí tại nhiều tuyến đường trung tâm và khu vực quảng trường Đông kinh nghĩa thục (Hà Nội) đã trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ rất sớm, đông đảo người dân đã đến chọn vị trí đẹp để chuẩn bị theo dõi màn trình diễn pháo hoa và sự kiện countdown chào đón năm mới.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 1 Tết Dương lịch 2026, Hà Nội và Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh tràn về, thời tiết chuyển rét và có mưa rào. Dự báo đợt rét này kéo dài cả kỳ nghỉ lễ.