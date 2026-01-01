Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện

Tin không khí lạnh mới nhất và rét

Vùng núi đề phòng băng giá trong đợt rét này. Ảnh: NCHMF

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều nay (01/01/2026), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Ở khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ giảm 3–5°C.

Chiều tối và đêm 01/01/2026, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6.

Ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm 01/01 và sáng 02/01, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Chi tiết nhiệt độ các khu vực chịu tác động của không khí lạnh trong hôm nay và ngày mai. (Nguồn: NCHMF)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11–14°C, vùng núi Bắc Bộ 8–11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13–16°C. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Hôm nay Tết Dương lịch, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Vùng núi Đông Bắc Bộ chuyển rét từ hôm nay, có nơi rét đậm.

Đêm 1 và ngày 2/1, các khu vực này mưa vài nơi, trong đó, Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa, mưa rào. Trời rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 2/1 rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trong đó, gần sáng 2/1, phía Bắc các địa phương này có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác duy trì hình thái thời tiết đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhận định thời tiết từ đêm 2/1 đến ngày 9/2, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong ngày 2-3/1, có nơi mưa vừa, mưa to, sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, Nam Bộ ngày 5-6/1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết TP Hà Nội hôm nay có mưa, mưa rào rải rác lúc chiều và đêm. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22°C.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới trung tâm TP Hà Nội, trong ngày nghỉ thứ 2 của kỳ nghỉ Tết Dương lịch (ngày 2/1), thời tiết khu vực này nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm còn 19°C, thấp nhất không có nhiều biến động, duy trì mức 15°C, trời rét sâu hơn.

Trong 2 ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch (3-4/1), trung tâm Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày xu hướng tăng, phổ biến 20-21°C, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 13-14°C.

Ngày 5-6/1, khu vực này trời tạnh ráo, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày giảm nhẹ còn 19-20°C, nhiệt độ thấp nhất tăng nhẹ lên 15-16°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm không quá cao.

Từ 7-10/1, thời tiết Hà Nội không mưa, xu hướng ấm áp hơn vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất 23-24°C nhưng rét sâu hơn về đêm, nhiệt độ thấp nhất 13-14°C



