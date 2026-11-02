Giờ sinh Âm lịch của người có Thần tài đồng hành, tiền bạc ít khi thiếu

Người sinh giờ Thìn Âm lịch (7h - 9h): Khiêm tốn, bản lĩnh, tài lộc khởi sắc

Theo tử vi, người sinh giờ Thìn Âm lịch được cho là có duyên với phương diện tài chính. Ảnh minh họa



Người sinh vào giờ Thìn Âm lịch thường được gắn với hình ảnh những người thông minh, có tầm nhìn xa và khả năng ứng biến linh hoạt.

Người sinh 7 giờ -9 giờ sáng tính cách lạc quan, cả đời không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là lúc bình minh đứng bóng, vạn vật muôn loài đều được nạp đầy năng lượng để chuẩn bị cho một ngày mới tươi đẹp.

Người sinh giờ này tính cách lạc quan, khả năng thích ứng tốt, cả đời không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Từ lúc họ cất tiếng khóc chào đời, gia cảnh an khang, bố mẹ mạnh khỏe bình an, sống lâu trăm tuổi, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Họ không chỉ biết cách giải quyết vấn đề mà còn có thái độ sống cởi mở, rộng lượng, sẵn lòng giúp đỡ người khác khi cần thiết.

Chính sự chân thành và cách đối nhân xử thế khéo léo giúp họ xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Khi gặp khó khăn, họ thường có cơ hội nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Đây cũng được xem là một trong những yếu tố góp phần giúp con đường sự nghiệp và tài chính trở nên thuận lợi hơn.

Theo tử vi, người sinh giờ Thìn còn được cho là có duyên với phương diện tài chính. Họ coi trọng sự ổn định, luôn có ý thức bảo vệ thành quả lao động và tìm cách cải thiện nguồn thu nhập. Thay vì chạy theo những cơ hội làm giàu nhất thời, họ thường ưu tiên con đường phát triển bền vững.

Nhờ sự kiên trì, biết tính toán và không ngừng trau dồi kiến thức, người sinh giờ Thìn được kỳ vọng có cuộc sống ngày càng đủ đầy.

Người sinh giờ Tuất Âm lịch (19h - 21h): Có kế hoạch tài chính, hậu vận dễ sung túc

Theo quan niệm dân gian, người sinh vào giờ Tuất Âm lịch có nhiều triển vọng về tài lộc. Ảnh minh họa



Theo tử vi, người sinh vào giờ Tuất Âm lịch thường sở hữu tính cách hào phóng nhưng không kém phần cẩn trọng. Họ có suy nghĩ thực tế, biết nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ trước khi đưa ra quyết định quan trọng.

Đối với những người này, tiền bạc không đơn thuần là vật chất mà còn là nền tảng để xây dựng cuộc sống an toàn, chăm lo cho gia đình và thực hiện những dự định cá nhân. Vì vậy, họ luôn có ý thức giữ chữ tín trong các vấn đề tài chính, hạn chế vay mượn và không muốn trở thành gánh nặng cho người khác.

Người sinh giờ Tuất thường không thích sống thiếu kế hoạch. Họ có xu hướng đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho công việc, thu nhập và tương lai. Một khi đã xác định được hướng đi, họ sẽ kiên trì theo đuổi thay vì dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn.

Theo quan niệm dân gian, đây là khung giờ sinh Âm lịch mang đến nhiều triển vọng về tài lộc. Nếu biết phát huy năng lực, duy trì lối sống tích cực và quản lý tài chính hợp lý, người sinh giờ Tuất có thể từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, càng về hậu vận, họ càng có cơ hội tận hưởng thành quả từ những nỗ lực tích lũy trong nhiều năm.

Người sinh giờ Dậu Âm lịch (17h - 19h): Luôn nhận được sự hỗ trợ của quý nhân

Con đường phía trước của người sinh giờ Dậu Âm lịch sẽ luôn suôn sẻ, không thiếu tiền tài hay may mắn. Ảnh minh họa



Những người sinh giờ Dậu Âm lịch thường cá tính hơn người. Họ không bao giờ thích sống mà tuân thủ răm rắp những điều mà người khác sắp đặt, theo Tri thức & cuộc sống.

Họ sẵn sàng tìm kiếm những cách mới, sáng tạo để đạt được những tham vọng của mình và cũng nhờ đó thu hút được sự ủng hộ của nhiều người.

Nhờ đó, khi gặp trở ngại trong sự nghiệp và công việc kinh doanh, họ luôn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ của quý nhân, bè bạn, đồng nghiệp. Con đường phía trước của họ sẽ luôn suôn sẻ, không thiếu tiền tài hay may mắn.

Người sinh giờ Dần Âm lịch (3h - 5h): Sự nghiệp vững vàng, chủ động tạo ra tài lộc

Theo tử vi, người sinh giờ Dần có triển vọng đón nhận tài lộc nhờ sự năng động và ý chí bền bỉ. Ảnh minh họa

Những người sinh vào giờ Dần Âm lịch thường được mô tả là mạnh mẽ, lạc quan và có tinh thần không ngại thử thách. Trước những biến cố trong cuộc sống, họ ít khi đầu hàng mà luôn tìm cách thích nghi, tháo gỡ khó khăn và tiến về phía trước.

Họ cũng là những người có tầm nhìn tương đối xa, biết cân nhắc lợi ích trước mắt và lâu dài. Thay vì đưa ra quyết định bốc đồng, họ thường dành thời gian suy nghĩ, chuẩn bị phương án để hạn chế rủi ro cho bản thân.

Trong các mối quan hệ, người sinh giờ Dần được đánh giá cao bởi sự thẳng thắn và tử tế. Họ không ngại giúp đỡ người khác, đồng thời biết trân trọng những người đã đồng hành cùng mình. Nhờ vậy, họ có thể xây dựng mạng lưới quan hệ chất lượng và nhận được sự hỗ trợ quý giá khi cần thiết.

Đặc biệt, sự nghiệp thường chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống của người sinh giờ Dần. Họ có tham vọng, sớm xác định mục tiêu và luôn muốn khẳng định năng lực bằng kết quả thực tế. Với tinh thần trách nhiệm cùng khả năng tổ chức công việc, một số người có thể phát triển tốt ở những vị trí quản lý hoặc vai trò đòi hỏi năng lực lãnh đạo.

Thay vì ngồi chờ vận may, họ chủ động tìm kiếm cơ hội, học hỏi những điều mới và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn. Chính tinh thần cầu tiến này giúp họ mở rộng con đường phát triển sự nghiệp, từ đó tạo dựng nền tảng tài chính vững chắc.

Theo tử vi, người sinh giờ Dần có triển vọng đón nhận tài lộc nhờ sự năng động và ý chí bền bỉ. Khi biết kết hợp năng lực cá nhân với những cơ hội phù hợp, họ có thể từng bước đạt được cuộc sống sung túc như mong muốn.

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