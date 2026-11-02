4 con giáp bước vào tuần đầu tháng 11/2026 đón nhiều cơ hội mới và may mắn

Xem ngày giờ tuần mới 2/11 - 8/11 để khởi sự các việc trọng đại được may mắn và tài lộc GĐXH – Cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem ngày giờ tuần mới 2/11 - 8/11 để lựa chọn ngày và giờ đẹp tiến hành các công việc trọng đại được may mắn, tài lộc.

1. Con giáp Sửu thuận lợi mọi mặt

Xem tử vi tuần mới từ 2/11 – 8/11, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đứng đầu danh sách những con giáp may mắn là tuổi Sửu. Con giáp Sửu có cơ hội cải thiện vận trình nhờ sự nâng đỡ của cát tinh Thiên Đức. Những ngày đầu tuần, sự hỗ trợ từ Ấn Quan còn giúp bản mệnh thêm tự tin, sáng suốt khi xử lý những vấn đề liên quan tới công việc, định hướng cá nhân và mở ra nhiều cơ hội cho tuổi Sửu.

Năng lực thực tế cùng tinh thần trách nhiệm sẽ giúp người tuổi Sửu tạo được sự tin tưởng từ những người xung quanh.

Về phương diện tài chính của con giáp Sửu tuần này cũng là điểm sáng. Một mối quan hệ quen biết, công việc từng kiên trì theo đuổi hoặc những kinh nghiệm tích lũy trước đó đều có khả năng trở thành nền tảng mang lại nguồn thu cho con giáp Sửu tuần này.

Tình cảm của người tuổi Sửu tương đối êm ấm. Không khí gia đình hài hòa mang tới cảm giác an tâm, thêm động lực phấn đấu cho người tuổi Sửu. Các cặp đôi có thể cùng nhau bàn bạc về kế hoạch tương lai, từ công việc, tài chính đến chuyện nhà cửa.

2. Con giáp Dậu bứt phá về công việc

Trong tuần mới, người tuổi Dậu được cát khí từ sao Thái Dương hỗ trợ nên mọi phương diện đều khá tốt. Với những người đang kiên trì với mục tiêu cá nhân có cơ hội nhận được tín hiệu tích cực, nhất là khi biết tận dụng thế mạnh và duy trì phong độ ổn định.

Người tuổi Dậu có xu hướng làm việc hiệu quả hơn nhờ khả năng sắp xếp công việc rõ ràng và tinh thần trách nhiệm cao. Những nhiệm vụ quan trọng có thể được hoàn thành đúng tiến độ và tuổi Dậu cũng đạt được kết quả mong muốn. Sự chủ động, chuyên nghiệp và thái độ hợp tác giúp cho con giáp Dậu tạo dựng được hình ảnh đáng tin cậy.

Vận trình thuận lợi cũng mở ra triển vọng cải thiện thu nhập cho người tuổi Dậu. Đây là giai đoạn thích hợp để tập trung vào những hoạt động mang lại giá trị thực tế, củng cố mối quan hệ với khách hàng, nâng cao chất lượng công việc.

Nếu trước đó gặp khó khăn về tiền bạc, con giáp Dậu cũng có khả năng tìm được người hỗ trợ hoặc một phương án giải quyết phù hợp.

3. Con giáp Mão

Tử vi tuần từ ngày 2 – 8/11/2026 dự báo, con giáp Mão có vận trình khá sáng nhờ sự hỗ trợ của bộ sao Tử Vi, Thiên Tài và Chính Tài. Nhờ đó, người tuổi Mão có nhiều thuận lợi trong công việc và tài chính.

Trong công việc, tuổi Mão có cơ hội nhìn thấy kết quả từ sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm của mình. Nếu đang tìm hướng đi mới hoặc muốn tận dụng năng lực cá nhân để phát triển sự nghiệp, con giáp Mão nên chủ động nắm bắt cơ hội. Vận may trong tuần của con giáp Mão sẽ phát huy tốt nhất khi có sự chuẩn bị nghiêm túc.

Điểm nổi bật nhất với con giáp Mão tuần này chính là phương diện tài lộc. Chính Tài tượng trưng cho nguồn thu ổn định, trong khi Thiên Tài gắn với những khoản thu ngoài dự kiến hoặc cơ hội kiếm tiền bổ sung. Bởi vậy, Mão có thể đón nhận tín hiệu tích cực từ công việc chính, nghề tay trái hoặc những cơ hội phát sinh qua những mối quan hệ xã hội.

Đầu tháng 11 này có thể nói Mão có nhiều triển vọng về tiền bạc. Tuy nhiên, khả năng duy trì thành quả vẫn phụ thuộc vào cách bạn làm việc, quản lý tiền bạc và lựa chọn hướng đi.

5. Con giáp Hợi tài chính triển vọng

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tuần đầu tháng 11 mang đến những tín hiệu tích cực cho các mối quan hệ và cơ hội cải thiện cuộc sống cho con giáp Hợi. Người tuổi Hợi cảm thấy thoải mái hơn khi giao tiếp, kết nối và chia sẻ ý tưởng với những người xung quanh.

Trong công việc, tuổi Hợi có thể gặp được người cùng quan điểm, nhận được lời khuyên hữu ích, tìm thấy cơ hội…

Tài chính của con giáp Hợi cũng triển vọng tích cực, nhất là với những người biết tận dụng kỹ năng cá nhân và các mối quan hệ sẵn có. Một công việc làm thêm, cơ hội hợp tác hoặc hoạt động đang theo đuổi có thể đem lại khoản thu bổ sung.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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