62 vị trí rào chắn: Hà Nội nỗ lực xử lý áp lực giao thông

Việc thi công tại những khu vực này đòi hỏi phải tổ chức rào chắn, thu hẹp một phần mặt đường để bảo đảm không gian và điều kiện làm việc cho các đơn vị thi công. Điều này khiến không gian dành cho phương tiện lưu thông tại một số tuyến đường bị thu hẹp, tạo thêm áp lực lên giao thông đô thị, đặc biệt trong những khung giờ cao điểm.

Ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân

Theo chia sẻ của bạn Nguyễn Ngọc Linh Nhi - người dân thường xuyên di chuyển qua các khu vực thi công: "Mình thường di chuyển qua đường có khung rào chắn vào buổi trưa lúc đi học về. Buổi trưa đường có mật độ khá đông do nhiều phương tiện đi lại nên thường bị tắc".

Khi diện tích mặt đường bị thu hẹp, các phương tiện phải di chuyển qua phần đường còn lại với không gian hạn chế hơn. Tại những tuyến đường vốn có mật độ phương tiện lớn, tình trạng này có thể khiến dòng xe di chuyển chậm, dễ phát sinh ùn ứ, nhất là vào giờ cao điểm.

Đường Văn Cao (phường Hồng Hà, quận Ba Đình) đông đúc xe cộ di chuyển vào giờ tan tầm - Ảnh: An Tú

Ông Nguyễn Thanh Hải - người dân sinh sống tại khu vực công trình thi công chia sẻ: "Từ khi có rào chắn, vào những giờ cao điểm bình thường phương tiện giao thông không dừng hay đỗ để xuống vật tư thì vẫn có thể di chuyển được. Còn khi vướng các xe xuống vật tư hoặc đỗ lại nhiều xe thì vấn đề đi lại gặp nhiều khó khăn".

Những thay đổi trong tổ chức giao thông tại các khu vực thi công tác động trực tiếp đến thói quen di chuyển hằng ngày của người dân. Với những người thường xuyên đi qua các tuyến đường có rào chắn, việc lựa chọn thời gian xuất phát, thay đổi lộ trình hay tìm hướng di chuyển phù hợp trở thành những vấn đề cần tính toán trong mỗi hành trình.

Vào giờ cao điểm, khu vực nút giao đường Nguyễn Chí Thanh với đường Vành đai 1 (đoạn La Thành - Voi Phục) đều ghi nhận ùn tắc cả 2 chiều - Ảnh: An Tú

Khu vực phố Kim Mã (cạnh công trường dự án metro Nhổn - ga Hà Nội) làn đường lưu thông nhỏ, hẹp và gồ ghề; người dân di chuyển khó khắn - Ảnh: An Tú.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Tiến Huy - người dân thường di chuyển qua những đoạn đường có rào chắn: "Để khắc phục cho tình trạng bị kéo dài hoặc bị tắc đường. Tôi đã chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình. Đầu tiên, tôi đi sớm hơn hẳn hoặc muộn hơn hẳn lịch trình để làm sao tránh những giờ cao điểm. Đồng thời, tôi chủ động trong việc xem các tuyến đường đang có rào chắn thi công để có thể tránh nhất có thể tình trạng bị tắc đường và chủ động nhất trong chuyến đi của mình".

Nỗ lực điều tiết giao thông tại các khu vực thi công

Mức độ ảnh hưởng tại mỗi khu vực không giống nhau, phụ thuộc vào quy mô rào chắn, mật độ phương tiện và phương án tổ chức giao thông. Tuy nhiên, việc nhiều công trình cùng triển khai đang đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác điều tiết giao thông trên địa bàn thành phố. Trước áp lực giao thông tại các khu vực thi công, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, cập nhật phương án tổ chức giao thông và tăng cường điều tiết tại những khu vực trọng điểm.

Anh Nguyễn Tiến Huy chia sẻ thêm: "Theo như tôi quan sát ở trên đường, để khắc phục những tình trạng này chính quyền các cấp đã vào cuộc; các lực lượng cảnh sát giao thông, công an đã điều phối giao thông; có các biển chỉ dẫn cho người dân. Vì thế khi đi trên đoạn đường cách xa, tôi cũng có thể nhìn nhận được đoạn đường này đang bị chắn, từ đấy tôi có thể chủ động hơn và mọi người cũng có thể lựa chọn những cung đường phù hợp nhất cho bản thân và tránh được tình trạng tắc đường".

Việc bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng phương tiện tại các tuyến đường có mật độ giao thông lớn góp phần hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực rào chắn, đồng thời hạn chế những tình huống giao thông phức tạp có thể phát sinh. Bên cạnh công tác điều tiết, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, chủ đầu tư và đơn vị thi công cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, chủ động thông tin về phạm vi, tiến độ, thời gian rào chắn và phương án tổ chức giao thông để người dân nắm bắt, sắp xếp lộ trình. Đối với những công trình có phạm vi thi công gần nhau hoặc chồng lấn, các đơn vị cần thống nhất trình tự triển khai, hạn chế tình trạng nhiều công trường cùng chiếm dụng mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại.

Khuyến cáo của lực lượng chức năng

Để hạn chế những bất tiện khi di chuyển qua các khu vực đang thi công, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin về tình hình giao thông và các vị trí rào chắn trước khi xuất phát. Đối với những tuyến đường thường xuyên ùn tắc hoặc có công trường thi công, người dân nên cân nhắc lựa chọn lộ trình thay thế, điều chỉnh thời gian di chuyển và dự phòng thêm thời gian cho hành trình, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Khi đi qua khu vực rào chắn, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát biển báo, vạch kẻ đường và tín hiệu hướng dẫn của lực lượng chức năng. Việc tuân thủ phương án phân luồng, không tự ý đi vào khu vực hạn chế thi công sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

An Tú